Valentinovo i pandemija – kako izbjeći svađu?

„Korona je veliki test izdržljivosti za parove", kaže berlinski psiholog i autor nekoliko knjiga na temu ljubav i partnerstvo Wolfgang Krüger. Zbog lockdowna i rada od kuće, mnogi parovi provode mnogo više vremena zajedno nego što je to bio slučaj prije pandemije. Loše raspoloženje za koje se brzo okrivi partner i svađe su neminovne.

Prvo oko sitnica poput: „tko će oprati posuđe“ pa do ozbiljnijih svađa koje nagrizaju odnos. „Živci su tanki, vrlo brzo dolazi do iskrenja. Mnoge veze koje su i do pandemije stajale na tankim nogama neće preživjeti ovo razdoblje. Ja očekujem val razvoda i prekida veza nakon pandemije“, kaže Krüger.

Teret na leđima žena

Tijekom pandemije su na vidjelo isplivale neke stare podjele uloga. „U Njemačkoj sveprisutna tradicionalna podjela uloga je dovela do toga da većina posla oko nastave od kuće i briga oko djece ostaje na leđima žena“, kaže sociologinja Mine Kühn iz Instituta Max Planck za demografska istraživanja u Rostocku. Ona traži da politika ovo opterećenje ima na umu kada bude donosila odluke o novim mjerama.

Kada od lijepih nada ostanu samo krhotine

Uz to treba dodati jedan drugi fenomen: smrtnost tijekom pandemije je mnoge, kako smatra psihologinja Christine Backhaus iz Frankfurta, natjerala na razmišljanje i postavljanje pitanja žele li ostatak života provesti s osobom s kojom se ne slaže.

„Ne kriviti uvijek drugog"

No ima i suprotnih primjera: parovi koji se dobro razumiju ali do sada nisu imali dovoljno vremena jedno za drugo, zbog novih odnosa u svijetu rada, odjednom mnogo vremena provode zajedno što se doživljava kao poboljšanje životne kvalitete. Mnogi parovi su kroz višak vremena proveden zajedno ponovno naučili međusobno komunicirati. „Tako nastaje nova vrsta odnosa i povjerenja u partnera. Psihoterapeut Krüger smatra da je potrebno raditi više na sebi a ne za svako loše raspoloženje kriviti partnera.

U svakom slučaju je Valentinovo, bez obzira na sve ograde koje se gaje prema tom prazniku, dobar povod za smanjenje napetosti.

