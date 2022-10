Uzroci pomora riba u Odri poznati, ali ne i zagađivači

Vjerovatno je to bila neka vrsta lančane reakcije koja je, smatraju naučnici, dovela do uginuća ribe u njemačko-poljskoj pograničnoj rijeci: najprije, koncentracija soli u Odri se očigledno naglo povećala.

To je zauzvrat dovelo do velikog porasta broja bočatih vodenih algi, koje su smrtonosne za ribe. Prema izvještaju njemačke Savezne agencije za životnu sredinu i drugih službi, ovo je "najvjerovatnija hipoteza". No, nejasno je ko je uzrokovao povećanje koncentracije soli u riječnoj vodi.

Naučnici su time potvrdili pretportavke na koje se i ranije sumnjalo, kada je riječ o uzrocima ove ekološke katastrofe. Ministarstvo za životnu sredinu je naglasilo da je ispuštena so dovela do velikog širenja alge Prymnesium parvum. Ona je zauzvrat proizvela otrovnu tvar koja je dovela do masovnog pomora riba i drugih organizama, kao što su puževi i školjke.

U izvještaju se navodi i da naučnici nisu uspjeli identifikovati uzročnika koji je doveo do ispuštanja soli. Podaci o tačnom porijeklu soli i drugh hemikalija još nisu poznati, istaknuto je u studiji.

Visoke temperature i niske količine padavina pogoršale su situaciju

Visoke temperature, suša i herbicidi

Sve u svemu, analize su ukazale na "višeuzročne mehanizme djelovanja" koji su dovele do masovnog ugibanja životinja. Visoke temperature i niske količine padavina pogoršale su situaciju jer je zbog toga povećana koncentracija štetnih materija. Stručnjaci su također identifikovali herbicide koji su "velikom vjerovatnoćom ispušteni iz industrijskih postrojenja". No, tome se ne može pripisati akutno trovanje, navodi se u analizi.

Ispusti iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Analiza više od 1200 poznatih supstanci i elemenata pokazala je da detektovane supstance „uobičajeno potiču iz procesa ispuštanja iz industrijskih ili komunalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda". U izvještaju se ne iznosi više detalja.

Kako bi se spriječile buduće katastrofe ove vrste, naučnici preporučuju, između ostalog, dalja istraživanja širenja ove vrste algi i poboljšanje prekograničnog sistema upozoravanja i izvještavanja. Postojeće dozvole za ispuštanje supstanci u vodu također treba preispitati.

Istrage bez rezultata o počiniocu

U potrazi za uzrokom, njemačka savezna ministarka za životnu sredinu Steffi Lemke oslanja se na istrage poljskog javnog tužilaštva, jer poljska radna grupa još nije uspjela utvrditi ko stoji iza ispuštanja soli u rijeku. "Poljska radna grupa se u velikoj mjeri fokusirala na cvjetanje algi. No, jasno je da se to cvjetanje algi ne bi ni dogodilo u ovom obliku da koncentracija soli u rijeci nije bila previsoka", rekla je Lemke. "Nismo mogli identifikovati odakle dolazi to veliko opterećenje vode solju."

Njemačka ministarka za životnu okolinu Steffi Lemke (lijevo) sa poljskom ministarkom za ekologiju Annom Moskwom

Lemke je još istakla: "Moramo provjeriti i smanjiti ispuštanje tvari u rijeke, na primjer, iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda." Ona će o ovoj temi, kako je najavila, u novembru o ovoj temi razgovarati sa predstavnicima saveznih pokrajina.

Prioritet je regeneracija rijeke

Ona je takođe obećala pomoć pogođenim regionima. Sada je prioritet regeneracija rijeke, naglasila je. Mjere izgradnje na Odri, koje Poljska već duže vrijeme potencira, stoje na putu "uspješnoj regeneraciji", rekla je Lemke.

„Nastaviću da se zalažem za to da i poljska strana identifikuje zajedničke mjere za regeneraciju Odre." Na primjer, trebalo bi uključiti ribare koji imaju veliko znanje i iskustvo o tome kako bi se Odra mogla što brže oporaviti. Lemke je takođe upozorila da su ugroženi i drugi vodotoci.

Prema mišljenju stručnjaka, oporavak Odre od ove ekološke katastrofe trajaće godinama.

Pomor ribe u Odri: Ekološka katastrofa neslućenih razmjera

Poljska je za prve naznake katastrofe znala još krajem jula

Masovni pomor ribe otkriven je 9. avgusta na njemačkoj strani ove pogranične rijeke. Prema vladinim informacijama, poljske vlasti su prve naznake o tome imale krajem jula. Njemačka je prebacila Poljskoj da nije blagovremeno prijavila ta saznanja.

Njemačko-poljska grupa stručnjaka osnovana sredinom avgusta nije izradila zajednički izvještaj. Umjesto toga, sada postoje dvije odvojene analize. Poljski stručnjaci iznijeli su svoje nalaze dan ranije i identifikovali širenje algi kao najvjerovatniji uzrok pomora ribe.

