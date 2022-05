Uvoz iz ratom zahvaćenih područja u Njemačku je skoro nemoguće nadoknaditi

Samo manji broj njemačkih kompanija koje su nije radile sa dobavljačima iz Rusije, Ukrajine i Bjelorusije može u kratkom roku preći na druge dobavljače. Samo 13,8 posto njemačkih industrijskih kompanija je u mogućnosti u kratkom roku potpuno zamijeniti svoje izvore snabdijevanja u navedenim zemljama. Ovo proizilazi iz rezultata istraživanja koje je u utorak (3.5.) objavio Ifo institut iz Minhena. Za 43,4 posto kompanija ovo je samo djelimično moguće. Drugih 16,3 posto je odgovorilo da drugi izvori snabdijevanja nisu ekonomski isplativi. Čak 13,8 odsto je reklo da to uopšte nije moguće.

Pročitajte još i: Njemačka i ruski gas - dug put do energetske nezavisnosti

"Promjena izvora snabdijevanja mnogim kompanijama zadaje glavobolje", rekao je istraživač iz instituta "Ifo" Klaus Wohlrabe o rezultatima istraživanja, te dodaje: "Lanci nabavke i proizvodni procesi koji su godinama isprobavani i testirani često se ne mogu reorganizirati u kratkom roku".

U veleprodaji je samo 7,4 posto firmi reklo da je potpuno moguće pronaći nove izvore uvoza u kratkom roku, navodi Ifo. 42 posto pretpostavlja da je to samo djelimično moguće. To nema nikakvog ekonomskog smisla za njih 16 posto, a nemoguće za 17,3 posto. Mnoge kompanije su takođe indirektno pogođene jer njihovi dobavljači uvoze iz Rusije. "Također često postoji dodatna neizvjesnost da li i u kojoj mjeri su kompanije pogođene sankcijama", rekao je Wohlrabe.

Do kad će trajati lockdown u Šangaju? To niko ne zna, a on svaki dan utiče na uvoz materijala i robe iz Kine u EU i ostatak svijeta.