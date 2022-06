Upad u Kapitol: "Vrhunac pokušaja državnog udara"

Tokom javnog saslušanja još jednom se na kraju vraća na događaje od6. januara 2021. Kerolajn Edvards je bila jedna od prvih policajki, koje su izgrednici povrijedili tokom juriša na Kapitol. "Ono što sam vidjela bilo je bojno polje. Nisam mogla da vjerujem da policajci leže po zemlji. Okliznula sam se na ljudsku krv. Pridržavala sam ljude dok su padali. Bio je to pokolj, bio je haos," rekla je ona. "Ja sam završila policijsku obuku, ali nisam prekaljena u borbi. Tog dana je zapravo bila višečasovna borba prsa u prsa."

Sukob Trampovih pristalica sa policijom

"Nasilje nije bilo slučajno"



Istražni odbor želi da pokaže da je upad u Kapitol bio planiran, a nikako slučajnost. Intriga, u čijem je centru bio bivši predsjednik Donald Tramp.

Radikalne grupe i pristalice slijedile su njegov poziv, kaže predsjedavajući Odbora Beni Tompson: „6. januar je bio vrhunac pokušaja državnog udara. Besramni pokušaj da se zbaci vlada, kako je to kasnije nazvao jedan izgrednik. Nasilje nije bilo slučajno. Bio je to Trampov posljednji očajnički pokušaj da zaustavi prenos vlasti".

Priča o krađi izbora



Ali Sjedinjene Države su zemlja u kojoj više ništa nije jasno i očigledno. Nacija u kojoj ljudi više ne mogu da se slože oko toga šta je istina, a šta laž.



I tako Odbor počinje svoje javno zasjedanje onim što je očigledno: Naime, da izbor Džoa Bajdena za predsjednika 2020. nije bio namješten. A kao dokaz zabilježena je izjava Trampovog državnog tužioca Vilijama Bara: „Imao sam tri razgovora sa predsjednikom, kojih se sjećam. I u tom kontekstu sam jasno stavio do znanja da se ne slažem sa njegovom idejom da su izbori pokradeni. Rekao sam predsjedniku da je to 'glupost'."

6. januar u Kapitolu

Bijes desničarskih militantnih grupa

Osim toga, video snimak nasilnog napada na zgradu parlamenta u Vašingtonu D.C. pokazivan je više puta. Istražni odbor je uvjeren da su militantne grupe kao što su „Oath Keeper" (Čuvari zakletve) i „Proud Boys" (Ponosni momci) planirali da upadnu u zgradu.



Brizantni Trampov citat

Poslanica Liz Čejni navodi citate iz jednog od 1.000 intervjua sa svjedocima. Dok je gledao slike razjarenih ljudi u Bijeloj kući, nasilje bivšem predsjedniku nije predstavljalo nikakav problem.

Potom Čejni citira jednu izjavu: „I znajući da su demonstranti povikali da se objesi potpredsjednik Majk Pens, predsjednik Trump je odgovorio: 'Možda naše pristalice ispravno misle'. Majk Pens je to 'zaslužuio'."



Komisija za istragu napada povlači vezu između Trampa, članova Republikanske partije i nasilnih grupa. Predsjednik je prekršio svoju zakletvu da će braniti Ustav od stranih i domaćih neprijatelja.

Donald Tramp

Republikanci sumnjaju u legitimnost



Većina republikanaca to ne želi i ne podržava rad istražne komisije. Lider republikanske manjine u Kongresu Kevin Mekarti govorio je prije saslušanja o "Pelosijinoj istrazi" - istrazi koja je pokrenuta isključivo na podsticaj predsjedavajuće Predstavničkog doma, Nensi Pelosi.



„Odbor, koji istražuje događaje od 6. januara, je drugačiji od bilo kojeg drugog odbora u istoriji SAD. To je najpolitičnije i najmanje legitimno tijelo", tvrdi republikanac Mekarti. „Ovaj odbor koristio je sudske pozive da napadne republikance, prekršio je principe zakonskog procesa i ograničio slobodu pojedinaca da se politički izraze."

Mekarti je izbjegao pitanje da li smatra da je Džo Bajden legitimni predsjednik Sjedinjenih Država. On se nada da će sam postati portparol Predstavničkog doma poslije izbora za Kongres na jesen - a to je moguće samo uz podršku bivšeg predsjednika Trampa.



On je na sopstvenoj platformi napisao da 6. januar nije bio samo protest, već „najveći pokret u istoriji zemlje" da bi se Amerika ponovo napravila velikom, istakao je Tramp.





Hoće li biti podignuta optužnica?

Postavlja se pitanje da li bi na kraju javne prezentacije američko Ministarstvo pravde moglo biti prinuđeno da pokrene istrage ili podnese optužnicu protiv Trampa na osnovu posrednih dokaza i svjedočenja.



Republikanka Liz Čejni barem prepoznaje namjeru: "Predsjednik Donald Tramp je ujutru 6. januara namjeravao da ostane predsjednik Sjedinjenih Država - uprkos legitimnom rezultatu predsjedničkih izbora i suprotno svojoj ustavnoj dužnosti, da se odrekne vlasti."



Obraćajući se kolegama iz Republikanske stranke, rekla je da će jednog dana Donald Tramp nestati i dodala: „Ali vaša sramota će ostati."

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Nešto se sprema Broj fanatičnih Trampovih pristalica pred Kapitolom Sjedinjenih Američkih Država povećavao se tokom celog dana. U početku je snagama bezbednosti uspevalo da ih drže pod kontrolom.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Prvi sukobi Istovremeno sa zajedničkom sjednicom oba doma Kongresa, dakle Senata i Predstavničkog doma, na kojoj je i zvanično potvrđen izbor Džoa Bajdena za američkog predsjednika, Trampove pristalice su se okupljale pred Kapitolom. Prvo je došlo do sukoba sa policajcima koji su obezbjeđivali Kapitol.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Preslab kordon Ali, sve razdraženija gomila želi da dođe do Kapitola. Policajci pokušavaju da ih zaustave. Pojedine agresivne Trampove pristalice uspijevaju da uđu u zgradu.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Urlik u Senatu Jedna od scena: ubjeđivanje sa obezbjeđenjem u Senatu dok jedan od izgrednika očigledno urliče.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Odbrana posljednjeg bastiona Bezbjednosne snage su pokušavale da izgrednike u holu zadrže u šahu, dok su političari u Senatu kroz sporedni prolaz sprovedeni na sigurno.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Jedan je uspio da prođe U međuvremenu je jedan Trampov pristalica uspio da prođe pored snaga bezbjednosti i uđe u Senat. Skočio je sa tribine za posjetioce u plenarnu salu.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Pištolji Na drugoj strani, službenici obezbjeđenja su zaustavili izgrednike - prijeteći im pištoljima.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Neprijateljsko preuzimanje? Ipak, Trampove pristalice prodiru sve dublje - i u hodnike Kapitola u kojima se nalaze kancelarije. A tamo su se raširili po kancelarijama poslanika.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Van kontrole Jedan je uspio da uzme u ruke govornički pult demokratkinje Nensi Pelosi iz Predstavničkog doma i nosi ga kroz Kapitol. Niko ga ne zaustavlja.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Skriveni na galeriji Plenarna sala je ispražnjena. Pojedini su sklonište potražili na galeriji Predstavničkog doma. Jedan reporter je javio da su bile podijeljene gas-maske, da bi se zaštitili od suzavca.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Oblak suzavca Snagama bezbjednosti nije preostalo ništa drugo, već da upotrijebe suzavac kako bi rastjerali Trampove pristalice.

Upad Trampovih pristalica u Kapitol Policijske snage okončavaju haos Policijske snage su dobile pojačanje. Nacionalna garda je priskočila u pomoć a gradonačelnica Vašingotna uvodi policijski čas, odnosno zabranu izlaska do šest sati ujutro. Tek tada se stanje u Vašingtonu malo primirilo.



