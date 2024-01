UNRWA: zbog čega je ta organizacija na meti kritika?

Deset velikih donatorski zemalja suspendiralo je do daljnjega slanje svoje financijski pomoći UNRWA (kratica za: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), organizaciji Ujedinjenih naroda (UN) za pomoć Palestincima. Među njima su Njemačka, SAD, Australija, Japan, Italija, Nizozemska, Kanada, Finska, Švicarska i Velika Britanija.

Razlog za taj potez su prigovori na račun suradnika UNRWA-a, odnosno optužbe o mogućem sudjelovanju osoblja UNRWA-e u terorističkim napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Hamas je u Njemačkoj i nekim drugim državama klasificiran kao teroristička organizacija.

Glavni povjerenik UNRWA Philippe Lazzarini uputio je nakon toga apel donatorima da još jednom razmisle o toj odluci: „UNRWA je najvažniji akter pružanja humanitarne pomoći u Gazi", poručuje švicarsko-talijanski diplomat u službenom priopćenju.

Više od dva milijuna ljudi bez pomoći UNRWA-e ne bi moglo preživjeti u Pojasu Gaze, dodao je: „Mi osiguravamo smještaj za više od milijun ljudi, opskrbljujemo stanovništvo hranom i najpotrebnijim medicinskim materijalom", tvrdi Lazzarini.

No, što je točno zadaća međunarodne humanitarne organizacije? A što su obveze UNRWA?

Zbog čega je utemeljena organizacija UNRWA?

Organizacija za pružanje humanitarne pomoći Palestincima je utemeljena na Općoj skupštini UN-a 8. prosinca 1949. S radom je počela 1. svibnja 1950.

Njezin cilj je bio pružanje pomoći više od 700.000 Palestinaca koji su zbog konflikta s Izraelom bili prognani iz svoje domovine. Izrael je 14. 5. 1948. godine proglasio svoju neovisnost.

Nakon proglašenja neovisnosti, zajedničke vojne postrojbe Egipta, Sirije, Libanona, Jordana i Iraka su ušle na područje koje su prije toga kontrolirali Britanci, te su napali mladu izraelsku državu.

UNRWA je, sudeći po definiciji UN-a, humanitarna organizacija koja ima za cilj pružanje pomoći i zaštite palestinskim izbjeglicama – i to sve dok se ne pronađe trajno političko rješenje za njihovu nezavidnu, zapravo vrlo tešku situaciju.

Glavni povjerenik UNRWA Philippe Lazzarini uputio je nakon toga apel donatorima da još jednom razmisle o toj odluci da do daljnjeg obustave financijsku pomoć organizaciji Foto: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Organizacija se pritom u svom radu na terenu fokusira na obrazovanje, pružanje medicinske skrbi, socijalnih usluga i druge vrste pomoći, poboljšanje infrastrukture i uvjeta života u izbjegličkim kampovima, izdavanjem mikro-kredita i hitne pomoći palestinskim izbjeglicama.

UNRWA po vlastitim navodima u obrazovanje investira 50% svog ukupnog budžeta. Organizacija se brine za više od 700 škola, to je jedina UN-ova organizacija u svijetu koja osigurava kompletan školski sustav, kako se tvrdi u jednom priopćenju za medije iz svibnja 2023.

Kako se financira UNRWA?

Humanitarna organizacija gotovo kompletan proračun "pokriva” uz pomoć dragovoljnih donacija zemalja članica UN-a. U posljednje vrijeme je SAD bio najveći pojedinačni donator, a iza Amerikanaca su slijedili Njemačka, Europska unija i Švedska.

Za 2023. je bio predviđen ukupni budžet od 1,745 milijardi američkih dolara, no do sada je UNRWA od donatora dobio obećanja samo u iznosu od tek 44% te svote. U 2022. donatori su obećali na raspolaganje staviti 1,17 milijardi američkih dolara – za polovicu te svote obećanja su stigla od strane država članica Europske unije.

Humanitarna organizacija za pomoć Palestincima u posljednjih desetak godina ima problema s financiranjem. Kontinuirano UNRWA prima manje novca nego što mu po vlastitim navodima treba. Početkom 2023. dugovi su iznosili oko 80 milijuna eura. Razlog za to nije samo sve veći broj kriza i sukoba u regiji, već i sve veći broj palestinskih izbjeglica.

Kako se definira tko je izbjeglica, a tko ne?

Po definiciji Opće skupštine UN-a iz 1952. godine, palestinske izbjeglice su "osobe čije je normalno mjesto stanovanja od 1. lipnja 1946. do 15. svibnja 1948. bila Palestina, i koji su zbog konflikta 1948. godine izgubili i svoj dom i sredstva za život."

Po međunarodnom pravu i na temelju Načela zaštite jedinstva obitelji, izbjeglički status nemaju samo izbjeglice koje su tada morale napustiti svoje domove – već i njihova djeca i potomci. To načelo, kako ga definira UN, vrijedi za sve ljude, a ne samo za palestinske izbjeglice. I to toliko dugo dok postoje razlozi zbog kojih je netko primoran na bijeg.

Organizacija za pružanje humanitarne pomoći Palestincima je utemeljena na Općoj skupštini UN-a 8. prosinca 1949. Foto: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS/picture alliance

Što je razlika između UNWRA i UNHCR?

I Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR, United Nations High Commissioner on Refugees) i UNRWA utemeljeni su 1949. na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

UNHCR se brine oko izbjeglica diljem svijeta, a izbjeglički status ljudima priznaje na temelju Ženevske konvencije iz 1951. U područje djelovanja UNHCR-a pripada i preseljenje izbjeglica, ali i njihov povratak u matične zemlje.

UNRWA je pak humanitarna organizacija, koja ne može sama nekome priznavati izbjeglički status – već samo pruža pomoć onim osobama koje imaju pravo na nju. Mandat UNRWA se proteže i na pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama na pet područja: Zapadna obala (uključujući i Istočni Jeruzalem), Gazu, Siriju, Libanon i Jordan.

Zbog čega se kritizira UNRWA-u?

Kritike koje su iznijeli političari iz Izraela i nekih drugih zemalja, i to u više navrata, tiču se prije svega definicije palestinskih izbjeglica, odnosno pitanja tko smije (a tko ne) imati taj status?

Sama činjenica da i potomci izvornih izbjeglica iz Palestine imaju također pravo na taj status, natjerala je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da jednom zgodom UNRWA nazove „ustanovom za ovjekovječenje izbjeglica". On smatra da ta zadaća ne bi smjela biti u domeni djelovanja i odgovornosti Ujedinjenih naroda.

Često se osim toga može čuti i prigovor kako se u udžbenicima UNWRA širi mržnja i nasilje. Njemačka, Izrael, SAD i neke druge zemlje toj organizaciji predbacuju da njezini učitelji slave teror od strane Hamasa, odnosno da se u udžbenicima propovijeda mržnja prema Židovima.

Izraelski institut Impact-SE, koji se već godinama bavi radom UNRWA, u jednom svom istraživanju dolazi do zaključka da u školskim materijalima dominira „delegitimiranje i demoniziranje židovske države", odnosno da se glorificira nasilje.

Teške su i najnovije optužbe Izraela, koji tvrdi da je 12 osoba koje rade za UNRWA pomagalo terorističkoj organizaciji Hamas u napadu na Izrael u listopadu prošle godine, odnosno da su oni pružali podršku Hamasu u danima koji su slijedili nakon toga. U napadu Hamasa je, po izraelskim navodima, ubijeno oko 1.200 ljudi u Izraelu, a oko 240 talaca je bilo odvedeno u Gazu. Američke novine Wall Street Journal osim toga sad pišu, pozivajući se na tajne službe, da je od 12.000 zaposlenika UNRWA oko deset posto povezano s Hamasom ili Islamskim džihadom.