Unija CDU/CSU taktizira u potrazi za partnerima

Nenad Kreizer izvor: Agencije

04.12.2024 4. decembar 2024

Sve do novih izbora koji su raspisani za kraj veljače, vlada Olafa Scholza želi donositi zakona. No za to joj nedostaje većina u Bundestagu. Demokršćanska opozicija ne želi biti „pomoćni kotač“ krnjoj vladi.