UN: "Ekstremna brutalnost“ u Etiopiji

U sukobu oko regiona Tigraj u sjevernoj Etiopiji zabilježena su teška kršenja ljudskih prava, pokazalo je jedno istraživanje Ujedinjenih nacija. Mišel Bašele, visoka komesarka UN kaže da je najveći broj njih počinjen od strane vojnih snaga Etiopije i Eritreje, koje su se umiješale u konflikt.

Doduše, u posljednje vrijeme je sve više izvještaja o kršenjima ljudskih prava od strane Pokreta za nezavisnost Tigraja. „Pojedina čak mogu da se klasifikuju kao ratni zločini i zločini protiv čovječnosti", kaže Bašele.

Bilo je uznemirujućih upozorenja na etnički zasnovano nasilje, ali nema dovoljno dokaznog materijala da može da se govori o genocidu. „Tigrajski sukob karakteriše ekstremna brutalnost", ističe Bašele. „Teške prekršaje i zlostavljanja, koja smo mi zabilježili naglašavaju potrebu da se počinioci na svim stranama pozovu na odgovornost."

Civilno stanovništvo se konstantno nalazi između forntova zaraćenih strana, stoji u izvještaju UN. Istraživanje je urađeno zajedno sa Komisijom za ljudska prava Etiopije. Tako je tim imao pristup najvećem dijelu regiona Tigraj, ali ne svim. Eksperti su razgovarali sa 269 žrtava i svjedoka i zabilježili su ubijanja, mučenja, seksualno zlostavljanje, nasilje nad izbjeglicama i progon civila.

Izbjeglice iz regiona Amhara

Godinu dana borbi

Borbe u Tigraju između trupa Narodno-oslobodilačkog fronta (TPLF) predvođenih regionalnom vladom i centralne vlade pod premijerom Abijem Ahmedom. Regionalna vlada je prvobitno bila protjerana, ali je uz pomoć trupa TPLF uspjela da u velikoj mjeri povrati kontrolu. No, od početka avgusta konflikt se širi na susjedne regione Afar i Amhara.

Vlada u Adis Abebi je, zbog sve većeg napredovanja trupa TPFL, tek ovog utorka proglasila vanredno stanje u cijeloj zemlji, kako bi spriječila da sukob zahvati cijelu zemlju. Vanredno stanje bi trebalo da omogući blokadu puteva, prekid saobraćaja i komunikacionih veza, kao i to da vojska preuzme upravlajnje određenim oblastima. Narodno-oslobodilački front je prthodno javio da je zauzeo drugi najvažniji grad u zemlji i prijeti da će krenuti ka Adis Abebi. Zbog toga su gradske službe pozvale na odbranu glavnog grada. Ljudi treba da registruju vatreno oružje u policiji. Premijer Abij takođe je pozvao narod da upotrijebi silu protiv pobunjenika.

Katastrofalna humanitarna situacija

Od početka konflikta u regionu Tigraj do sada je protjerano skoro dva miliona ljudi. Konstantno se izvještava o zvjerstvima, među kojima su masakri i masovna silovanja.

Situacija sa snabdijevanjem u Tigraju je poražavajuća. Humanitarne ekipe skoro da uopšte ne mogu da uđu u region, iako je oko 5,2 miliona ljudi potrebna humanitarna pomoć. Prema podacima UN 400.000 ljudi je pogođeno glađu. U regionima Afar i Amhara 1,4 miliona ljudi nema dovoljno hrane.

Etiopijska policija

SAD prijete prekidom trgovinskog sporazuma

SAD upozoravaju od pogoršanja situacije. Moguće napredovanje trupa TPLF prema Adis Abebi je neprihvatljivo, rekao je izaslanik Sjedinjenih Država za taj region, Džefri Feltmen.

Zbog loše bezbjednosne situacije SAD upozoravaju da se ne putuje u Etiopiju. U utorak uveče su SAD svrstale Etiopiju u 4. kategoriju - najveće opasnosti. U upozorenju na putovanja u Etiopiju stoji da su moguće nove eskalacije.

Prethodno je Vlada SAD zaprijetila da će raskinuti važan trgovinski sporazum. Američki predsjednik Džozef Bajden informisao je Kongres u otvorenom pismu Bijele kuće o njegovim planovima, zasnovanim na konsatnim kršenjima ljudskih prava u Etiopiji.

Ako do početka naredne godine ne dođe do poboljšanja, moglo bi da uslijedi isključivanje zemlje iz Agoa programa. To je kratica za „African Growth and Opportunity Act" i garantuje mnogim afričkim zemljama bescarinski pristup hiljadama artikala na američkom tržištu. Ovaj sporazum je za Etiopiju od ogromnog ekonomskog značaja.

ss/tagesšau

