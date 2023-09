Berlin je grad umjetnosti, umjetnika i galerija

Hale ili hangari bivšeg berlinskog aerodroma Tempelhof su već godinama mjesto na kojem se održava sajam umjetnosti Positions, najveći događaj u okviru berlinskog festivala Art Week. Ljljana Vulin-Hinrichs učestvuje na njemu od 2015. godine. „To je važno za rejting svake galerije koja radi profesionalno, i za nas galeriste i za umjetnike koje predstavljamo“, priča za DW agilna Ključanka, koja već 30 godina živi u Berlinu.

Samo učešće na ovom sajmu je svojevrsna privilegija jer specijalni kuratorijum Art Weeka pomno odabire koja od galerija ovdje može prezentirati sebe i svoje umjetnike. Njemačka prijestonica je jedno vrijeme bila grad sa najvećim brojem galerija na svijetu: prema najnovijim podacima ih u Berlinu ima oko 300. Biti izabran za jednog od izlagača u toj lokalnoj konkurenciji je već veliko priznanje, a posebno činjenica da se ovdje radi o izboru najboljih galerija iz 20 zemalja svijeta.

Amir Omerović i Milan Mihajlović u Berlinu

Subjekti i objekti ovogodišnjeg štanda

Ljiljana Vulin-Hinrichs se ove godine odlučila za prezentiranje troje umjetnika, Njemice Silke Bartsch i dvojice Bosanaca, Milana Mihajlovića i Amira Omerovića. „Svake godine imam određeni koncept. Umjetnici koje odaberem moraju na neki način harmonizirati. Amirova djela su jedna kombinacija etno i science-fiction figura koje imaju neku civilizacijsku metamorfozu. Milanovi radovi su puni biotopskog, on radi apstraktne slike u kojima se međutim naziru predjeli, priroda, prostor za koji je čovjek vezan. Od Silke sam uzela radove na linolu, sa tamnom pozadinom, što je umjetnički izraz tame, tmine, “objašnjava Vulin-Hinrichs koja je kao politolog početkom rata u BiH izbjegla u Njemačku. Svoju ljubav prema umjetnosti je mogla ostvariti tek u Berlinu, između ostalog studirajući na Berlinskoj umjetničkoj akademiji (Universität der Künste) i otvorivši galeriju 2007. godine.

Štand izaziva veliku pažnju publike

I galeristica i umjetnici su danima radili na osmišljavanju koncepta i postavljanju štanda. Amir Omerović, rođen 1971. u Bremenu, a odrastao u Miričini kod Tuzle, studirao je na umjetničkim akademijama u Bremenu, Sarajevu i Berlinu i već 15 godina sarađuje sa galerijom subjectobject.

Skulpture Amira Omerovića i slike Milana Mihajlovića Foto: Begzada Kilian/DW

„Ovo mi nije prvi susret sa berlinskom publikom, a radujem joj se posebno svaki put. Obožavam svoj posao, svoje figure, a one se očito sviđaju i posjetiocima sajma. Na prvi pogled su skoro humoristične ali one imaju naravno ozbiljniju pozadinu. To publika prepoznaje“, kaže Omerović koji je inače i profesor na Akedemiji primijenjenih umjetnosti u Bremenu. On svoja djela izlaže i u Bosni i Hercegovini i član je tamošnjeg Udruženja likovnih umjetnika.

Jako dugo sarađuje i sa starijim kolegom i prijateljem Milanom Mihajlovićem, rođenim 1953. u Foči, koji od 1979. godine živi u Münchenu, gdje je između ostalog predavao na tamošnjoj Akademiji likovnih umjetnosti: „Učestvovao sam na više ovakvih sajmova. To je jako korisno jer upoznaš nove ljude, nove kolege. Katalozi ovog sajma odlaze u različite dijelove svijeta, a jednom me tražio neko iz Meksika jer su mu se dopale moje slike koje je vidio u katalogu“, kaže Mihajlović.

Mihajlović i Omerović tokom pripreme štanda galerije "subjectobject" na festivalu Art Week u Berlinu Foto: Begzada Kilian/DW

Novi sajmovi i nove izložbe

I Ljiljana Vulin-Hinrichs i umjetnici se raduju novim sajmovima ali i izložbama. Amir i Milan su u petak navečer (15. septembra) otvorili novu zajedničku izložbu u Münchenu, a idućeg petka (22 septembra) je vernisaž i njihove nove berlinske izložbe u galeriji subjectobject.

Ljljana Vulin-Hinrichs, majka troje odrasle djece koja je angažovana i na drugim projektima, ne posustaje. Nju , kako kaže, često nazivaju „Powerfrau„. Jednostavno živim na pravom mjestu. Berlin je "Powergrad", grad umjetnosti, umjetnika i galerija. A ja nisam ništa posebno, naprosto volim i ovaj grad i ljude i umjetnost. To me pokreće. Ne bih sve ovo mogla da nemam podršku porodice i prijatelja“, zaključuje skromno.

