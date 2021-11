Umiru i vakcinisani, ali desetak puta rjeđe

„Trenutno blizu 44 odsto pacijenata starijih od šezdeset godina koji su na intenzivnoj njezi sa kovidom čine oni koji su vakcinisani. Taj udio je znatno i rapidno uvećan“, upozorio je u četvrtak poznati njemački internist Uve Jansens, koji je do prošle godine vodio nacionalno udruženje ljekara intenzivne njege.

Impfdurchbruch (proboj vakcine), ta riječ dominira njemačkim medijima posljednjih dana, kada zmlja bilježi najveći broj zaraženih od početka pandemije. Kako objašnjavaju stručnjaci, proboj vakcine je situacija kada cijepljeni ipak obole – dakle nisu samo zaraženi, već imaju i simptome, makar i blage.

Ko završi na intenzivnoj njezi, taj sigurno nema blage već veoma ozbiljne simptome. Prema posljednjim podacima iz zvanične datoteke, u Njemačkoj je zbog kovida na intenzivnoj njezi 2.828 ljudi, od čega polovina na respiratorima. To je još uvek dvostruko manje nego prošlog decembra, ali tada još nije bilo masovne vakcinacije.

Sve ozbiljnija situacija i u njemačkim boplnicama

Bliži pogled na brojke

Prema Jansensovim riječima – a novi zvanični podaci Instituta „Robert Koh“ još se čekaju – proizilazi da je skoro svaki drugi stariji pacijent zapravo vakcinisan. Nemali broj protivnika vakcinacije tu je vijest dočekao kao trijumf sopstvene tvrdnje da vakcina ionako ne štiti.

Međutim, među svim ljudima starijim od 60 godina u Njemačkoj čak 86 odsto njih primilo je dvije doze vakcine. To znači da vakcinisani stariji građani sada imaju osam puta manje šanse da se nađu u najtežoj i, možda smrtonosnoj, fazi bolesti.

Kod mlađih je udio vakcinisanih na intenzivnoj njezi daleko manji, oko 12 odsto.

„Što više ljudi cijepimo, to više će među novim zarazama biti cijepljenih. Jer, znamo da nažalost cjepivo ne štiti sto odsto“, rekao je Bernd Zalcberger, profesor Univerzitetske klinike u Regensburgu i predsednik Nemačkog društva za infektologiju. „Sa starim sojem virusa imali smo zaštitu od 95 odsto od zaraze“, dodao je Zalcberger za portal njemačkog javnog servisa. „Sada, sa delta-mutacijom, ta zaštita je slabija, otprilike oko 80 odsto. I to naprosto znači da imamo četiri puta više proboja vakcine. To se odražava na brojke.“

Kako se jednostavno objašnjava na portalu Instituta „Robert Koh“, ako bi se sto odsto ljudi vakcinisalo, onda bi među zaraženima bilo sto odsto vakcinisanih.

Vakcina povećava šanse i starijima

No, kako ukazuju stručnjaci, vakcina i dalje u ogromnom procentu štiti. To pokazuju i podaci iz pojedinih pokrajina koje svakodnevno objavljuju koliko je vakcinisanih među zaraženima.

Recimo u Baden-Virtembergu je u poslednjih sedam dana na svakih sto hiljada necijepljenih pozitivno testirano njih 892,5. Od sto hiljada cijepljenih zaraženo je njih 36,2 – dakle 25 puta manje.

U toj pokrajini je u protekle četiri sedmice od sto hiljada necijepljenih u bolnici završilo njih 56,6, dok je na sto hiljada cijepljenih ta brojka bila 9,1, dakle šest puta manja.

Poslednji nedeljni izvještaj „Robert Koha“ pokazuje da je do sada u Njemačkoj oko 150 hiljada ljudi dobilo koronu sa simptomima iako su se vakcinisali – na 56 miliona cijepljenih. Od početka vakcinacije, svaka deseta osoba koja je umrla u vezi sa koronom bila je vakcinisana, i skoro svi su bili stariji od šezdeset godina.

„Ogromna većina onih kojih su imali takozvani proboj vakcine ili imaju preko 80 godina zbog čega im imuni sistem ne funkcioniše najbolje, ili su stariji od 60, a uz to imaju neko teško oboljenje, recimo tumor ili drugo što dodatno slabi imuni sistem“, kaže Gernot Marks, predsjednik udruženje intenzivne njege.

Treća doza za ugrožene

Kao razlog rekordnih brojki – u Njemačkoj je u četvrtak zabiuljkeženo više od 50.000 novozaraženih u jednom danu – stručnjaci mahom navode hladno vrijeme kada se više boravi u zatvorenom, ali i znatno popuštanje mjera. Prošle godine u ovo vrijeme je u Njemačkoj bio strogi lokdaun. Ove je recimo otvoren karneval u Kelnu sa desetinama hiljada ljudi.

A kao razlog što sve više starijih vakcinisanih oboljeva navodi se slabljene efekata cjepiva nakon nekoliko mjeseci.

Trenutno Stalna komisija za vakcinacije preporučuje treću dozu cjepiva, takozvani buster, starijima od 70 godina, svima koji žive u domovima za njegu starih, ljudima narušenog zdravlja i medicinskom osoblju. Ta komisija razmatra podatke, između ostalog i iz Izraela, ne bi li utvrdila da li možda treću dozu preporučiti svima.

Na tome insistira odlazeći ministar zdravlja Jens Špan. Većina stručnjaka u Njemačkoj pak kaže da kod ljudi sa jakim imunim sistemom treća doza još nije neophodna – posebno jer valja cjepiva usmeriti u zemlje u kojima ih nema dovoljno.

U Njemačkoj je do sada sa dve doze vakcinisano 67,5 odsto stanovništva, pri čemu je 76 odsto cijepljenih u dobi iznad 12 godina.

