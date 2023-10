Ultraortodoksni Jevreji se prijavljuju u vojsku

Icik prvi put odlazi u kasarnu Jakov Dori u blizini Tel Aviva. Nosi bijelu košulju i crnu jarmulku (kipu) na glavi. „Uvijek sam želio da budem dio toga, ali nisam mogao zbog načina na koji sam živio", kaže on. "Trenutno radim kao socijalni radnik. I sada, u ovoj situaciji, osjećao sam - kao da moram da uradim više."

Icik se dobrovoljno prijavio za vojnu službu. Ovo je neobično jer je ortodoksni Jevrej. Mnogi od njih se koncentrišu na vjeronauku i ne moraju da idu u vojsku. To ih čini pomalo autsajderima u izraelskom društvu.

Sve se promijenilo

Ali otkako je Hamas napao Izrael, sve se promijenilo. Sve više ultraortodoksnih dobrovoljno odlazi u vojsku, kaže njen portparol Danijel Hagari: „Do sada je stiglo preko 2.000 prijava od ultraortodoksnog dijela stanovništva. Razvijamo programe za njih i počećemo da regrutujemo dobrovoljce. Oni će biti primljeni i postati dio ratnih resursa naše vojske".

Vojska Izraela je brzo reagovala. Od početka nedelje u toku su prve obuke za oko 120 regruta. Za vojsku je to istorijska prilika da bolje integriše ultraortodoksne u svoje redove. U početku, novi regruti će podržavati medicinske jedinice ili logistiku i administraciju. Za borbene zadatke bila bi neophodna duža obuka.

„Najstrašnji trenutak od osnivanja zemlje“

Nečumi Jafe je prva i jedina ultraortodoksna profesorka. Politikološkinja primjećuje da je nešto počelo da se pomjera u njenoj zajednici. „Proživljavamo vjerovatno najstrašniji trenutak od osnivanja zemlje", kazala je ona u intervjuu za studio ARD u Tel Avivu. „Ultraortodoksni Jevreji sada jednostavno žele da budu saveznici, da pomognu i urade svoj dio posla.“

Jafe sjedi u kancelariji u Jerusalimu. Desetine mladih ultraortodoksnih je oko nje. Sa laptopima na koljenima organizuju hranu, zaštitne prsluke ili prevoz za vojnike na frontu. Vojska je mobilisala stotine hiljada ljudi u rekordnom roku, što znači da logistika jedva može da ide u korak s tim. Ultraortodoksni dobrovoljci popunjavaju ovu prazninu – zajedno sa drugim inicijativama.

Foto: David Silverman/Getty Images

„Mnogi ljudi se sad zbližavaju“

Prije nekoliko nedelja, izraelsko društvo je djelovalo podjeljenije nego ikada ranije. U sporu oko reforme pravosuđa, strogo religiozni su bili nepomirljivo suprotstavljeni sekularnim Jevrejima. To izgleda skoro zaboravljeno. „Mnogi ljudi se sada samo zbližavaju", ističe Jafe. „Kažu: otišli ​​smo predaleko sa sopstvenim pogledom na stvarnost. Nismo dovoljno brinuli o našoj braći i dozvolili smo da sukob eskalira.“

Profesorka je i dalje donekle skeptična u pogledu toga da li će društveni jaz biti prevaziđen na duži rok. Ali, ona se tome nada. Procjenjuje da je oko 30 odsto ultraortodoksnih članova izraelskog društva spremno za služenje vojnog roka. Još 20 odsto moglo bi zamisliti da preuzima druge zadatke.

Ali, ima i kritičkih glasova. To zna i novi regrut Icik. „U početku sam mislio da će biti lako“, kaže on. "Ali sada shvatam da je realnost malo drugačija. Imam šestoro djece. S jedne strane, moja porodica mi se raduje i ohrabruje me. S druge strane, nije im lako. U našoj zajednici se to ne prihvata tako lako. Nadam se da će sve ići glatko.“

Uostalom: Icik nije sam. Jer, dolazak ultraortodoksnih Jevreja u vojsku, kako izgleda, ne jenjava.

Autor: Bjorn Dake, ARD Berlin

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu