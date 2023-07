Ukrajinska pravoslavna crkva: Molitva za domovinu

"Ukrajinska pravoslavna crkva prolazi kroz najteža razdoblja u svojoj povijesti", rekao je arhiepiskop Silvestar iz Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) tokom posjete Münchenu. On je govorio u hramu Svetog Jovana, pred nekoliko stotina, uglavnom srpskih pravoslavnih kršćana. Nije samo ruski agresorski rat ono što otežava život pravoslavnim vjernicima u Ukrajini. I ukrajinska vlada je, kako kaže, neprijateljski nastrojena prema UPC-u i optužuju je za suradnju s Moskovskom patrijaršijom. “Ovi navodi i optužbe nemaju nikakve veze sa stvarnošću”, rekao je arhiepiskop Silvestar za DW.

Prekinute veze s crkvom u Rusiji

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022., Ukrajinska pravoslavna crkvaprekinula je veze s Moskvom upravo zato što patrijarh Kiril, poglavar Ruske pravoslavne crkve, nije osudio napad na susjednu državu. Štaviše, moskovski biskup također javno nastoji biti blizak predsjedniku Vladimiru Putinu. Čak je izmišljao razloge kako bi opravdao brutalni rat koji je odnio stotine hiljada života i ranjenih. „Mi se u bogosluženjima ne molimo za Kirila, niti ga spominjemo", rekao je episkop Silvestar.

U službama se odaje počast ukrajinskim žrtvama. "Ja i sve svećenstvo UPC se molimo za pobjedu Ukrajine", kaže on. Mnogi svećenici Ukrajinske pravoslavne crkve služe kao vojni svećenici na prvim crtama fronta. Praktično nema komunikacije između UPC i Moskovske patrijaršije, kaže episkop Silvestar. Odgovarajućom odlukom od 27. maja 2022. njegova se crkva službeno odvojila od Moskve.

Još jedan dokaz neovisnosti od Moskve: UPC je - na veliko nezadovoljstvo Ruske pravoslavne crkve (RPC) - posljednjih sedmica i mjeseci počela osnivati ​​vlastite parohije u inozemstvu; u Njemačkoj primjerice u Berlinu, Kölnu, Dresdenu, Hamburgu, Leipzigu ili Freiburgu. Više od milijun ukrajinskih izbjeglica trenutno živi u Njemačkoj. Od njih se teško može očekivati ​​da će prisustvovati službama u ruskim zajednicama gdje se moli za patrijarha Kirila.

Ukrajinsko vodstvo ima kritički stav prema crkvi

Koliko god se vodstvo Ukrajinske pravoslavne crkve trudilo dokazati svoju neovisnost od Moskve, nepovjerenje ukrajinske vlade prema njoj ostaje. Prema volji ukrajinske vlade, 200 monaha i 400 bogoslova – odnosno budućih svećenika – trebalo bi napustiti poznati kijevski pečerski samostan. Protiv te odluke je UPC pokrenuo sudski postupak.



Poznati katolički teolog i stručnjak prof.dr. Thomas Bremer, koji je desetljećima predavao na Sveučilištu u Münsteru, kaže da je riječ o potpuno uzmeniravajućem odnosu prema UPC: “Prema našim zapadnim idejama, vjerska sloboda znači da se država ne miješa u unutarnje stvari crkava”, kaže Bremer u intervjuu za DW. Način na koji ukrajinska država postupa protiv UPC je "na granici kršenja načela vjerskih sloboda", kaže Bremer. Ako se Ukrajina želi približiti Europi - a to je nešto što podržavaju i Europljani - to znači da Kijev mora priznati načela vezana za ljudska prava i slobodu vjeroispovijesti, kaže ovaj poznati teolog.

Tako to vidi i episkop srpsko-pravoslavni Grigorije (Durić). On je poglavar oko milijun srpskih pravoslavaca u Njemačkoj. Upravo je on pozvao biskupa Silvestra na zajedničko bogoslužje u glavnom gradu Bavarske. Nakon službe mnogi vjernici pokušavaju razgovarati s gostom iz Ukrajine: I u Münchenu biskup Silvestar jasno je prozivao ruskog agresora.

