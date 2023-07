Ukrajinska kontraofanziva: "Spavali smo na leševima“

Nade u brzi vojni napredak, nakon pobune šefa plaćeničke vojske Wagner Prigožina, bile su velike. No, on se odvija sporije od očekivanja. Ukrajinski vojni zvaničnici ukazuju na nedostatak modernih borbenih aviona.

Ukrajinske oružane snage su do sada uspjele ostvariti napredak od nekoliko kilometara i u neka osvojena sela pozivaju i novinare. Oni bi trebali obavijestiti svijetsku javnost o borbama. Ipak, Ukrajina do sada nije ostvarila velike uspjehe. Čak ni pobuna šefa plaćenika Wagnera Jevgenija Prigožina u Rusiji, koja se dogodila prije sedmicu dana, nije ništa promijenila na tom planu.

Ruska polja su previše gusto posijana minama, rekao je tokom vikenda u razgovoru s novinarima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. "Ne mogu se ljudi poslati u smrt samo zato da bi se do samita NATO-a nešto uspjelo postići, jer nekima od saveznika nedostaje povjerenja i moraju imati dobar razlog da podrže Ukrajinu", rekao je Zelenski. "To je politika. A mi se ovdje suočavamo sa stvarnim životom. A u stvarnom životu imamo pravi rat. Rat koji nažalost zahtijeva veliku cijenu."

Navodnim velikim očekivanjima sa Zapada frustriran je i vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Salušnij. Za brže napredovanje na frontu, kako kaže, potrebni su moderni borbeni avioni. No, Ukrajina je morala pokrenuti kontraofanzivu bez borbenih aviona F-16. Smatra se da je broj žrtava na objema stranama veliki.

Teške borbe - mali napredak

Iz jednog osvojenog rova, putem Telegrama se javio Valerij Markus, komandant ukrajinske jedinice koja na jugu pokušava da probije ruske linije. I on izvještava o teškim borbama.

„Prinuđni smo da ponovo tokom noći ostanemo na ovoj poziciji“, kaže Markus. "Rov je uzak i pun je leševa Rusa. Pokušali smo da spavamo, kako bi se odmorili. Spavali smo na leševima." Da budem iskren, kaže on, do sada nisam imao takva iskustva. Ali, bilo je mekano, samo to je mogao reći.

Dosadašnji napredak je zanemariv s obzirom na ratne ciljeve ukrajinske vlade. Naime, riječ je o ponovnom osvajanju ukupne teritorije koju je Rusija okupirala. Još oko 20 kilometara je pred Ukrajincima do grada Tokmaka - oko 70 kilometara do Melitopolja. Zauzimanje tih gradova predstavljalo bi spomena vrijedne uspjehe na jugu.

Ukrajina je krenula u kontraofanzivu bez vazdušne prevlasti

To je najveća bitka u Evropi od završetka Drugog svjetskog rata, kaže ukrajinski stručnjak za bezbjednost Mihajlo Samus. „Ako neko sa Zapada kaže: 'Ofanziva sporo napreduje.' Ok, dobro. Kada budemo imali F-16 ići će brže. Ali ih nemamo." Glavni zadatak ovog ljeta je da se probije ruska odbrana, kaže Samus. I sljedeće godine bi se sa borbenim avionima F-16 i ATACAM-ovima mogla osloboditi sva područja, uključujući i Krim.

Ukrajina je krenula u kontraofanzivu bez vazdušne prevlasti. To je, kako smatraju mnogi stručnjaci, jedinstveno. Većina vojski bi se u tim okolnostima teško odlučila da započne napad.

Ali Ukrajina nije imala izbora, smatraju mnogi. Što se duže čeka, ruska vojska ima više vremena da se pripremi. Mihajlo Samus je i dalje optimista. Na kraju kaže: "Rat bi se mogao završiti naredne godine".

