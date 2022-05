Ukrajina: zbog rata sve više prerano rođenih beba

Aljona Hvrilenko je prije nekoliko dana rodila djevojčicu. Darjna mirno spava u kolijevci pored majčinog bolničkog kreveta. Aljona još uvijek ne može vjerovati kako joj se proteklih tjedana život promijenio iz temelja. Ova 28-godišnjakinja je već bila u poodmakloj trudnoći kada je 24. veljače ruska vojska napala Ukrajinu.

„Iznenada su se oglasile sirene i čuli smo prve eksplozije", prisjeća se mlada majka koja je tada sa suprugom živjela u Kijevu. „Bilo je zastrašujuće, jer nismo uopće znali što se događa. Na televiziji još nije bilo nikakvih informacija."

Trudna u bijegu

Aljona i njezin suprug su promatrali kako sve više susjeda na brzinu pakira stvari i odlazi. Poslije podne su i oni odlučili otići. „Zanimljivo je da još ništa nismo imali pripremljeno za bebu: ni krevet, ni stol za previjanje, baš ništa. Izgledalo je kao da smo negdje duboko u sebi nešto predosjećali", kaže Aljona. Nakon višetjedne odiseje par je uspio stići u Lavov na zapadu Ukrajine, gdje su se smjestili kod rođaka. I tu su skoro svaki dan odjekivale sirene za zračnu uzbunu, ali taj je grad i dalje smatran donekle sigurnim. Bojišnica, okupirana područja, ruska artiljerija – sve to je udaljeno na stotine kilometara.

Za Aljonu je bijeg u poodmakloj trudnoći značio i napuštanje plana o porodu u poznatom okružju i uz podršku obitelji. Kada su stigli u Lavov, tražila je na internetu gdje bi se mogla javiti kao trudnica i našla kliniku za porode u centru grada. „Odmah na prvom pregledu su utvrdili da naša kćerka sporo raste." No mlada majka kaže da ju to nije iznenadilo jer je nakon početka rata pala u depresiju i tjednima nije skoro ništa jela.

Maria Malahinska: „U trenutačnoj situaciji ne možemo ništa predvidjeti. I dalje moramo biti spremni na sve"

Nema dovoljno inkubatora

Aljona Hvrilenko i njezin suprug su imali sreće: njihova kćerka Darjna se rodila zdrava i skoro točno u predviđenom terminu.

No od početka rata je zabilježeno znatno više komplikacija u trudnoći nego inače. Prije svega je narastao broj prerano rođenih beba. Zdravstveni stručnjaci kažu da se ta brojka u gradovima posebno pogođenima napadima – utrostručila. Lokalni liječnici iz Harkiva, gdje se vode žestoke borbe, su izvijestili da je u prvim tjednima rata svaki drugi porod bio prijevremen. To je dovelo do nedostatka inkubatora, koji su često nužni za preživljavanje prerano rođenih beba.

I u klinici za porode u Lavovu znatno je porastao broj prijevremenih poroda, posebno kod žena koje su dugo bile u bijegu. Nedaleko od Aljinine sobe leži Galina Golets. Njezin sin Mikailo je rođen prerano. „Mora ga se još uvijek umjetno hraniti, preslab je za bočicu", priča Galina. „Ali on već može samostalno disati i ja imam osjećaj da je polako sve jači." Ona kaže da se u Lavovu barem osjeća donekle sigurnom. Njezin rodni grad Mikolaiv se nalazi na jugu zemlje, gdje se vode žestoke borbe, i samo je nekoliko sati vožnje automobilom udaljen od skoro potpuno uništenog grada Mariupolja.

U Mariupolju je na početku rata u bombardiranju rodilišta poginulo više ljudi. „Stres, koji smo morali doživjeti proteklih tjedana, bio je jednostavno nevjerojatan", kaže Galina. „I onda sam se još dva puta zarazila koronavirusom."

Aljona je imala sreće, njezina je kćerka rođena bez komplikacija

"Stres uvijek ima negativan utjecaj na trudnice"

Upravo su te okolnosti tipični faktori koji su doveli do porasta broja prijevremenih poroda, objašnjava ginekologinja Maria Malahinska, voditeljica klinike za porode u Lavovu. Ona kaže da je od početka rata u toj bolnici obavljeno više od 200 preranih poroda – više nego ikada ranije. „Svaki oblik stresa ima negativan utjecaj na trudnoću", kaže ova liječnica. „A aktualna situacija, rat, je naravno neuobičajeni stres. Izbijanje rata je bilo ogromni šok, a tu je sada i neizvjesna budućnost."

Mnogo majke trebaju i psihološku pomoć. Doktorica Malahinska kaže da svoje pacijentice pokušava zaštiti od negativnih utjecaja. Ona im savjetuje da što je moguće manje prate aktualna izvješća o ratnim zbivanjima. Ali naravno, priznaje, to često nije moguće. Mnoge žene jednostavno žele znati kako je njihovoj rodbini. U ovoj klinici u Lavovu još uvijek ima dovoljno medicinskih uređaja. I to zahvaljujući tome što su se ovdje pravovremeno pobrinuli za dobivanje pomoći, pa i iz drugih europskih zemalja, pojašnjava voditeljica klinike. I priča da su prije nekoliko dana stigla tri nova inkubatora. „Naravno, u trenutačnoj situaciji ne možemo ništa predvidjeti. I dalje moramo biti spremni na sve."

Ni mlade majke ne znaju kako će izgledati njihova svakodnevnica s bebama kada napuste bolnicu. „Vjerojatno se nećemo tako brzo moći vratiti kući", predviđa Galina. „To je sve što trenutačno mogu reći o našoj budućnosti."

