Ukrajina se sprema za protunapad?

Njemački Wehrmacht je 1943. godine na jugu Ukrajine mjesecima vodio teške borbe protiv Crvene armije. Sve dok njemačka vojska u novembru/studenome nije doživjela katastrofalni poraz kod Staljingrada.

„Njemački Wehrmacht morao je razmjestiti stotine tisuća vojnika samo za zaštitu željezničkih linija u Ukrajini i Bjelorusiji", podsjeća bivši američki general Ben Hodges u intervjuu za DW. I naglašava da u ratu na kraju uvijek odlučujuću ulogu igra logistika.

Hodges, bivši vrhovni zapovjednik američkih oružanih snaga u Europi, povlači paralele između tih povijesnih događaja i aktualnog ruskog rata protiv Ukrajine, pogotovo njezinih napada na rusku logistiku. Kao što je onaj nedavni na zračnu luku Saki na poluotoku Krimu. Ili napadi ukrajinskog topništva na više od 50 ruskih skladišta streljiva i ruske postrojbe na okupiranim područjima.

„Rusi nemaju dovoljno ljudi ili sposobnosti" za zaštitu svoje logistike, kaže Hodges. „Dakle, to pokazuje da su ranjivi."

Opskrba vojske oružjem je odlučujuća

Veličina Ukrajine predstavlja i danas problem što se tiče logistike. Tu je Rusija ekstremno ranjiva, smatra Hodges. I zato zahtijeva zajedno s drugim bivšim vojnim dužnosnicima, političarima i analitičarima američke administracije i njihovim saveznicima slanje još inteligentnijih oružanih sustava u Ukrajinu, kao što su rakete ATACMS (Army Tactical Missile System) s dometom od 300 kilometara. Takve rakete mogu se ispaljivati američkim topničkim sustavom višecijevnih raketnih bacača HIMARS, kojima su Ukrajinci u zadnje vrijeme zabilježili većinu vojnih uspjeha protiv ruske vojske.

Krajem jula/srpnja zastupnici i Demokratske i Republikanske stranke u Washingtonu signalizirali su podršku tom zahtjevu. No sredinom avgusta/kolovoza ukrajinski ministar obrane Oleksij Resnikov je rekao da SAD još nije isporučio ATACMS rakete.

Ruski atomski napad „nije vjerojatan"

Do sada je prema slanju tih oružanih sustava prije svih bio suzdržan Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući – iz straha od eskalacije. No bivši general Hodges uzvraća da Rusija nema nikakvu drugu mogućnost eskalacije osim atomske bombe. A to on smatra „krajnje nevjerojatnim". Već i zbog toga, kako kaže, što u Ukrajini nema ciljeva „koji bi tijek borbe mogli promijeniti u korist Rusije". Hodges je također uvjeren da bi čak i upotreba taktičke atomske rakete male razorne snage u Ukrajini mogla dovesti do otvorenog uključivanja SAD-a i Velike Britanije u rat. Dakle, smatra bivši američki general, ruski rat u Ukrajini bit će odlučen konvencionalnim oružjem. I zato Ukrajina treba još više modernog oružja i obuku vojnika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već mjesecima najavljuje protuofenzivu na jugu Ukrajine. No za to do sada nije bilo dovoljno vojne opreme, kaže Nico Lange, njemački stručnjak za sigurnost. Lange je bio savjetnik bivše njemačke ministrice obrane Annegret Kramp-Karrenbauer i šest godina je vodio predstavništvo zaklade Konrad Adenauer u Kijevu.

Ben Hodges kritizira njemačku politiku prema Ukrajini

On kaže da Ukrajina još uvijek nema „dovoljno oklopnih vozila i tenkova da bi stvarno velikim protunapadom mogla vratiti pod svoju kontrolu dijelove tog ogromnog područja u južnoukrajinskoj stepi".

Trenutačno ukrajinska vojska stvara „preduvjete" za jedan takav protunapad, rekao je Lange u intervjuu za DW. On je kritizirao njemačku suzdržanost kod isporuke teškog naoružanja. „Izgubilo se na vremenu i naravno da kod isporuke, recimo, oklopnih vozila treba vremena za logistiku i obuku. Sada kada bi Ukrajina imala šansu, nije došlo dovoljno pomoći. To je žalosno."

Kritike na račun Njemačke

Jesu li raketni napadi na željezničku logistiku i zapovjedne i komunikacijske strukture ruske vojske na okupiranim područjima priprema za veliku protuofenzivu na jugu Ukrajine? No to ne može uslijediti bez nužne opreme, kritizira Lange. „U Njemačkoj se proteklih mjeseci često čulo da Ukrajinci ne mogu brzo naučiti rukovati zapadnim oružanim sustavima kao što su njemački Marder, Fuchs ili Gepard. No kod američkog HIMARS-a su dokazali da to ide vrlo brzo. Sada bi trebali oklopna vozila kao što je Marder."

Ukrajini bi dobro došla njemačka oklopna vozila

Isporuku većeg broja njemačkih oklopnih vozila zahtijeva i umirovljeni general Hodges. On kaže da Njemačka mora jasno pokazati da „pomaže Ukrajini kako bi pobijedila Rusiju". U suprotnom, dodaje Hodges, nitko više neće respektirati Njemačku: „Rusija neće respektirati Njemačku. Druge europske zemlje neće respektirati Njemačku."

Pobjeda Ukrajine do kraja godine?

Bivši američki general smatra da je sada pravi trenutak za masivnu isporuku oružja i opreme. On procjenjuje da bi Ukrajina do kraja godine mogla vratiti pod svoju kontrolu područja koja je Rusija okupirala nakon 24. februara/veljače te potom možda u idućih „godinu, dvije" pregovorima vratiti i Krim i Donbas. Kako je pojasnio, mada prema vani izgleda kao da se rat nalazi u pat-poziciji, Ukrajina koristi vrijeme za „pojačanje vojske sve dok ne bude spremna i uvježbana, sve dok ne bude imala dovoljno snage za proboj".

Ruska vojska nema ni resurse ni ljudstva niti energije za još jednu veliku ofenzivu, ocjenjuje Hodges. I naglašava da svaki uspješni pogodak skladišta streljiva ili zapovjedničkog položaja dovodi do toga da ruska vojska mora sve dalje povlačiti svoju logistiku, što Rusiji „još više otežava stvari, jer kamioni sa streljivom sada moraju dulje voziti". Kad ukrajinska vojska bude dovoljno jaka i ruska infrastruktura dovoljno slaba – onda će, kaže Hodges, Ukrajina „startati veliki protunapad".

