Ukrajina: Ruski ciljani napadi na strujnu mrežu

Neposredno pred početak sezone grijanja, Rusija teroriše Ukrajinu napadima na energetsku infrastrukturu. Ruska vojska pokušava da nanese maksimalnu štetu ukrajinskom energetskom sektoru. Napadi raketama i dronovima ciljaju na elektrane i električne mreže - na meti je cijeli lanac snabdijevanja.

Masovni napadi na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, Žitomir, Dnjepar i Harkov, takođe su se dogodili u utorak ujutro. Već u ponedeljak je došlo do napada na ciljeve u prijestonici i Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, što je rezultiralo nestankom vode i struje. Najnasilniji napadi od početka ruske invazije dogodili su se 10. i 11. oktobra. Predsjednik Volodimir Zelenski je na Tviteru rekao da je od tada uništeno 30 odsto ukrajinskih elektrana. To je dovelo do masovnog nestanka struje širom zemlje. Takođe je rekao da nema više prostora za pregovore sa Putinovim režimom.

Tamo gdje je šteta odmah popravljena, Rusija je ponovo napala. U Lavovu u zapadnoj Ukrajini, na primjer, svjetla su se ponovo ugasila nakon što je dan ranije popravljena električna mreža. „Cinizam je u tome što je pogođen cijeli lanac snabdijevanja, uključujući sisteme za distribuciju i proizvodnju električne energije. Na ovaj način neprijatelj želi da oteža obnavljanje napajanja električnom energijom iz drugih izvora“, objašnjava ukrajinski ministar energetike Herman Haluščenko.

Danonoćne popravke

"Niko u Evropi nije uradio ništa slično ovome što mi moramo da uradimo u ovom ratu. Niko do sada nije doživio tako velika razaranja. Naši radnici dežuraju danonoćno da što prije poprave mreže i snabdiju sve potrošače strujom", objašnjava šef državne energetske kompanije Ukrenergo, Volodimir Kudrizkij.

Kompanija pretpostavlja da su ruski stručnjaci za energetiku uključeni u planiranje napada. „Ovo dokazuje obim i izbor ciljeva napada u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži. Agresor namjerno gađa područja u kojima može da izazove najveću štetu kako bi što više Ukrajinaca sjedilo u mraku i hladnoći“, saopštio je Ukrenergo.

Vlada u Kijevu takođe obećava da će odmah izvršiti popravke kako Ukrajinci ne bi osjetili posljedice ruskih napada. „Svaki region ima plan za reagovanje na krizu", uvjerio je premijer Denis Šmihal na Telegramu 17. oktobra. Ministarstvo energetike Ukrajine je sa svoje strane saopštilo da će međunarodni partneri pružiti Ukrajini humanitarnu pomoć u sanaciji energetskog sektora.

Potrošači treba da štede električnu energiju

Iako je obično bilo moguće obnoviti napajanje u roku od nekoliko dana nakon masovnih napada, od Ukrajinaca se traži da štede struju. „Molim vas da smanjite potrošnju električne energije tokom dana, a posebno u večernjim satima od 17 do 23 sata. To će pomoći da se obnovi i održi stabilnost energetskog sistema, koji Rusi žele da unište", rekao je ministar energetike Haluščenko.

Premijer Šmihal je ranije izjavio da se potrošnja električne energije u cijeloj Ukrajini mora smanjiti za 25 odsto. Apelovao je ne samo na privatne potrošače, već i na kompanije, da isključuju neonske reklame i uređaje koji gutaju struju.

Noć bez struje u Lavovu

I stanovništvo slijedi apele. „Ukrajinci su u večernjim satima svjesno ograničili upotrebu elektronskih uređaja. Ljudi u Kijevu i regionu zajedno su smanjili potrošnju za sedam odsto. Najviše su svoju potrošnju smanjili stanovnici Černigovske oblasti, za skoro 20 odsto“, kaže Ukrenergo.

Ukrajina prestaje da izvozi struju

Zbog napada, Ukrajina je morala da obustavi izvoz električne energije u evropske zemlje. Ovo bi trebalo da pomogne u stabilizaciji sopstvenog sistema. "Upravo je izvoz električne energije iz Ukrajine pomogao Evropi da smanji potrošnju ruskih energetskih resursa. Zato Rusija sada uništava naš energetski sistem, sprečavajući mogućnost izvoza struje iz Ukrajine", objašnjava ministar energetike Haluščenko.

Četiri ruske rakete su 10. oktobra pogodile objekat u elektrani na ugalj Burštin u Ivano-Frankivskoj oblasti, koja povezuje električnu mrežu Ukrajine sa Mađarskom, Rumunijom i Slovačkom. Odatle se ukrajinska struja izvozila u Evropsku uniju.

Ukrajina još nije zatražila od evropskih zemalja hitnu pomoć za stabilizaciju snabdijevanja energijom, koje je poremećeno ruskim vojnim napadima. Kako je saopštio Ukrenergo, ukrajinski operater ima mogućnost da zatraži hitnu pomoć u bilo kom trenutku. Postoje odgovarajući ugovori sa operaterima mreža u susjednim evropskim zemljama.

