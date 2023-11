Ukrajina: Počinje obuka pilota na borbenim avionima F-16

Ako Ukrajina želi pobijediti u ratu protiv ruskog napadača, ona mora kontrolirati svoj zračni prostor – tako je to nedavno analizirao vrhovni zapovjednik ukrajinskih vojnih snaga Valerij Zalužni. Tijekom ovog tjedna je Ukrajina napravila mali korak prema ostvarenju tog cilja. Pet borbenih aviona tipa F-16 je prebačeno u vojnu bazu Rumunjskog ratnog zrakoplovstva Baza Aeriană 86 Borcea.

Vojni aerodrom koji se nalazi kod grada Borcea na jugoistoku Rumunjske udaljen je dva i pol sata vožnje autom od ukrajinske granice. Tamo će ukrajinski piloti proći program obuke za korištenje aviona F-16, a obučavat će ih rumunjski i drugi treneri iz zemalja NATO-a, rekao je za DW rumunjski vojni stručnjak Catalin Pitu. On procjenjuje da se program obuke trajati „između pet i devet mjeseci, ovisno o individualnim sposobnostima pojedinih pilota."

Obuka pilota u SAD-u i Rumunjskoj

Budući ukrajinski piloti borbenih aviona F-16 prije toga su već prošli obuku u SAD-u, kazao je glasnogovornik ukrajinskog Ratnog zrakoplovstva Yurii Ihnat u razgovoru za DW. Sada se trening nastavlja u neposrednom ukrajinskom susjedstvu. U suradnji s američkim proizvođačem aviona tipa F-16, tvrtkom Lockheed, rumunjsko Ratno zrakoplovstvo je na lokaciji Borcea etabliralo "centar za obuku ne samo za ukrajinske, već i za rumunjske pilote, odnosno pilote iz drugih država”, pojasnio je Catalin Pitu.

Pitu je do ožujka ove godine bio Glavni vojni državni odvjetnik u Rumunjskoj. Visokorangirani časnik želi proširiti optimizam uoči početka druge teške ratne zime koja predstoji ljudima u Ukrajini. "U najboljem slučaju će Ukrajina uz pomoć te flote, koja će se za početak sastojati od 42 borbena aviona tipa F-16, odnosno protuzračne obrane na tlu, sustavi koji također stižu iz NATO-a, moći izaći iz ovog rata kao pobjednica”, naglašava Pitu samouvjereno. I dodaje kako bombardere F-16 Ukrajina može opremiti „širokom paletom raketa” iz NATO-ovog arsenala.

Kontrola zračnog prostora u proljeće

I tako bi mogla preuzeti kontrolu nad zračnim prostorom, o kojem je nedavno u svojoj analizi na devet stranica u britanskom magazinu The Economist govorio glavni vojni zapovjednik Ukrajine Zalužni: „Potrebno je ostvariti nadmoć u zraku kako bi se mogao pronaći izlaz iz rovovskog rata", napisao je Zalužni. „Neprijatelj raspolaže još uvijek znatnom nadmoći u zračnom prostoru, a to onda otežava napredovanje naših trupa", naglasio je on, te dodao kako je to „jedan od ključnih faktora" za situaciju na fronti, gdje već neko vrijeme nema značajnijih promjena, bojišnica je statična. Već na početku ukrajinske protuofenzive u svibnju ukrajinske vojnikinje i vojnici našli su se pod žestokom paljbom ruskih helikoptera. A ruski borbeni zrakoplovi su raketama bombardirali ukrajinske gradove i položaje - sa sigurne udaljenosti.

Osim toga valja napomenuti i kako je Rusija minskim poljima blokirala frontu. Ukrajinska vojska za sada ne uspijeva pronaći „lijek" za te mine. Radi se navodno o više od osam milijuna mina koje je ruska vojska „posijala" prvenstveno na jugu Ukrajine. To je minsko polje povijesnih razmjera, radi usporedbe: radi se otprilike o polovici mina koje je njemački Wehrmacht tijekom Drugog svjetskog rata i pod vodstvom maršala Erwina Rommela „posijao" na sjeveru Afrike. Ljudi na sjeverozapadu Egipta i danas pate od te "ostavštine". U Egiptu se, po procjenama, u tlu još uvijek nalazi oko 17,5 milijuna mina. Problem za Ukrajinu: ako bojišnica ostane statična, to je prednost za Rusiju, jer Kremlj usprkos velikim gubicima i dalje raspolaže velikih rezervama streljiva, piše Zalužni.

Njemački sigurnosni stručnjak Nico Lange analizu ukrajinskog generala tumači prije svega kao poziv u pomoć upućen na adresu oko 50 zapadnih nacija koje podržavaju Ukrajinu, među njima i Njemačka. Ukrajini „su potrebni borbeni zrakoplovi, dronovi, oruđe za borbu protiv ruskih artiljerijskih sustava i poboljšanje po pitanju elektronskog vođenja borbi", kaže ovaj dobar poznavatelj Rusije i Ukrajine. „Hoće li doći du dugotrajnog rovovskog rata, ovisi i o tome što i koliko brzo mi isporučujemo."

No, ukrajinska vojska, kako dodaje Lange, redovito bilježi i uspjehe. Nedavno su Ukrajinci očito uspjeli uništiti i jedan ruski vojni brod, istočno od okupiranog otoka Krima. S tog broda su, kako se pretpostavlja, ispaljivane i rakete koje su ciljale na ukrajinske gradove.

Ukrajinski uspjesi na rijeci Dnjepru

Američki think-tank ISW (Institute for the Study of War) osim toga javlja da su ukrajinske vojne snage veličine jedne satnije već tijekom listopada izvele uspješne napade „na drugoj strani rijeke Dnjepr, na istočnoj obali koja pripada Oblasti Kherson."

Očito ruske snage na tom jugozapadnom dijelu fronte nisu uspjele potisnuti Ukrajince. Ali to nije sve: ukrajinska vojska je, kako se tvrdi, očito uspjela prebaciti „dodatno osoblje i materijal na položaje na istočnoj obali". Za analitičare ISW-a još uvijek nije jasno hoće li i može li uopće Ukrajina trajno ostvariti prednost na fronti uzduž južnog dijela rijeke Dnjepar. Brojne infdormacije kojima raspolaže ISW potječu od ruskih vojnih bloggera, a izjave o onome što se događa na samom bojištu nije moguće provjeriti.

Za to vrijeme rumunjski vojni stručnjak Catalin Pitu želi ohrabriti istočne susjede. On je, kaže, uvjeren u to da će „Ukrajina osloboditi svoj kompletan teritorij, koji je ruski agresor zauzeo ilegalno". Rumunjske vojne snage osim toga, dodaje on, čine sve kako bi borbeni avioni tipa F-16 za nekoliko mjeseci mogli na siguran način biti prebačeni u Ukrajinu. To će se, napominje on, dogoditi uz „najveći stupanj tajnosti". Rusije će naravno htjeti napasti borbene letjelice, pojašnjava Pitu, zato što se kod njih radi o "ozbiljnoj opasnosti”.

