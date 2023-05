Ukrajina: Njemačka pomoć za kontraofanzivu

Na video-snimku ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, koji je početkom maja objavljen na Jutjubu, Jurij Ihnat širi pozitivne vijesti: portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštava da je njemački PVO sistem Iris-T SLM do sada zaustavio svih 60 ruskih raketnih napada - svi ciljevi su bili pogođeni. Tu informaciju nije moguće provjeriti.

Na video snimku na internetu, ukrajinski vojnik koji stoji ispred njemačkog Iris-T SLM i opisuje kako on i njegovi saborci na radaru otkrivaju približavanje ruskih projektila ili dronova i na koji način te informacije „dijele sa susjednim protivvazdušnim raketnim kompleksima."

Sve to je „prilično impresivno“. Ukrajinska vojska ne dozvoljava nezavisnim reporterima da se približe savremenim zapadnim sistemima PVO, koji se u međuvremenu koriste u Ukrajini. Njihove lokacije se smatraju strogom tajnom. Napadačka Rusija ne smije da otkrije gdje se oni nalaze.

U upotrebi dva od četiri moderna sistema IRIS-T SLM

Njemačka je u aprilu isporučila Ukrajini drugi sistem IRIS-T, što pokazuje „Lista usluga vojne podrške“ koju je krajem aprila ažuriralo njemačko Ministarstvo odbrane. Ukupno četiri sistema Iris-T SLM treba da budu isporučena iz Njemačke. Prema ocjenama stručnjaka, to je najsavremeniji protivvazdušni sistem njemačke proizvodnje. Proizvođač „Dil difens“ (Diehl Defense) iz južnog njemačkog grada Iberlingena na Bodenskom jezeru takođe proizvodi i rakete Iris-T.

Cijena te „rakete za navođenje“ je 616.681 američki dolar (564.608 evra). Barem tako ocjenjuje Stokholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja SIPRI. Sam sistem Iris-T košta oko 150 miliona američkih dolara (137,3 miliona evra), kaže u intervjuu za DW Andre Frank iz Kilskog instituta za svjetsku ekonomiju (IFV). Ekonomista je dio istraživačke grup, koja svakih nekoliko mjeseci računa kolika je međunarodna finansijska podrška Ukrajini.

Raketa s dometom od 250 kilometara

To je računica sa mnogo nepoznatih. Kada će tačno koje oružje i municija biti isporučeni Ukrajini, informacije su koje u tajnosti drže Kijev i koalicija 54 država, koje podržavaju Ukrajinsku kontakt grupu, predvođenu SAD. Velika Britanija je u međuvremenu isporučila takozvane „Storm šedou” (Storm-Shadow) rakete, koje proizvodi britansko-francuski konzorcijum. To je potvrdio britanski ministar odbrane Ben Volas tokom svog govora u Donjem domu.

To je prekretnica u ovom agresorskom ratu Rusije protiv Ukrajine. Jer sa dometom od 250 kilometara, ukrajinsko vazduhoplovstvo može da dopre do ruskih čvorišta snabdijevanja na Krimu.

Postepeno u Ukrajinu stižu nove pošiljke oružja, koje su obećale zemlje koje je podržavaju. To je jedan od razloga zašto je dugo očekivana kontraofanziva odložena, kaže za DW stručnjak za Ukrajinu i Rusiju Niko Lange.

Osim toga, neobično dug kišni period početkom maja produžio je takozvanu sezonu blata u južnoj i istočnoj Ukrajini. Dva puta godišnje, kiša u jesen i otapanje snijega u proljeće, tipičnu crnu zemlju prave neprohodnom, posebno za tenkove i oklopna vozila teška nekoliko tona. Ali posljednjih dana postaje toplije i zemlja se suši, izvještava bivši američki vojnik i meteorolog Dejvid Helms.

Kontraofanziva nije kao u ratnom filmu

Proljećna ofanziva, koju mjesecima najavljuje ukrajinski predsjednik Zelenski, neće biti kao u ratnom filmu, ocjenjuje za DW Niko Lange. „Ta kontraofanziva nije juriš ukrajinske strane koja kaže: 'Svi na konje, sada jurišamo na ruske linije'." Lange, koji takođe radi za Minhensku bezbjednosnu konferenciju, očekuje opreznu, sistematičnu i sporu akciju. „To će biti operacije u kojima se jedna nadovezuje na drugu, niz operacija, korak po korak.“

Pretpostavlja „da će to potrajati“. Lange podsjeća na prošlogodišnje oslobađenje grada Hersona na jugozapadnom dijelu rijeke Dnjepar. Trajalo je od avgusta do novembra - tri mjeseca samo za to područje. Ukrajinska vojska će pokušati da iskoristi kraće rute unutar zemlje. U početku Lange očekuje da će napadi imati za cilj da testiraju rusku odbranu na pojedinačnim tačkama duž fronta.

Zemlje, koje podržavaju Ukrajinu, morale bi da se pripreme za dužu operaciju. To znači da je Ukrajina zavisna od „dugoročne sistematske podrške". Ukrajini je potreban stalan dotok municije, kaže Lange.

Vojna industrija: municija samo po narudžbi

Savjet Evropske unije sredinom aprila je odobrio milijardu evra za kupovinu municije. Taj novac dolazi iz takozvanog Evropskog fonda za mir (EPF), budžeta za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU. Bez jasnih narudžbina, industrija naoružanja neće širiti svoje kapacitete, kaže za DW stručnjak za tu industriju koji želi da ostane anoniman.

Niko Lange kritikuje politiku EU u Ukrajini kao presporu. Zemlje EU su imale šansu „da budu ravnopravne sa SAD po tom pitanju, što su tvrdile da jesu dugi niz godina, ali su u ovom slučaju propustile priliku“.

Istovremeno, on je od političara u Evropi čuo da su zabrinuti da bi američka podrška Ukrajini mogla da oslabi nakon predsjedničkih izbora u SAD – posebno ako bi se u Bijelu kuću vratio Donald Tramp. O tome spekuliše i ruski napadač Vladimir Putin. „Ako brinete, to nije dovoljno", kaže Lange. Evropa mora „da podstakne industrijsku proizvodnju u Evropi" – posebno kada je riječ o municiji. Jer se ne može računati na brz završetak ovog rata.

Vojska u Kijevu, po svemu sudeći, sve više računa na uspjeh: Njemačka, Holandija i SAD isporučile su Ukrajini tri odbrambena sistema Patriot.

Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov u maju je izvijestio o spektakularnom obaranju nove ruske hipersonične rakete Kh-47 Kinžal. Ranije se smatralo da zapadni sistemi nisu u stanju da zaustave tu raketu. Portparol Pentagona Patrik Rajde takođe je potvrdio obaranje uz pomoć sistema Patriot. On, međutim, nije želio da kaže koji je od tri Patriot sistema u Ukrajini pogodio Kinžal.

