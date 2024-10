Ujedinjena, ali ne do kraja

Zašto upravo na istoku Njemačke brojni ljudi biraju dijelom desnoekstremni AfD ili novu lijevo-populističku stranku BSW? Odgovor na to pitanje bi moglo dati godišnje izvješće opunomoćenika Savezne vlade za istok Njemačke koje je ovoga četvrtka predstavljeno u Berlinu. Ovo je drugo izvješće o gospodarskom i društvenom razvoju na istoku Njemačke koje je skupa s brojnim gostujućim autorima sastavio opunomoćenik Carsten Schneider koji i sam potječe iz istočnonjemačke pokrajine Tiringija.

Njegov zaključak: Njemačka je „slobodna, ujedinjena i nepotpuna". Zemlja se znatno promijenila od 1990. godine, navodi Schneider. „Demokraciju samu po sebi favoriziraju kao glavni društveni model i na zapadu i na istoku zemlje, ali postoji nezadovoljstvo politikom i primjenom (odluka)."

I 35 godina nakon pada Berlinskog zida postoje gospodarske razlike između istočnih i zapadnih pokrajina, ali je ukupno gledano dinamika rasta pozitivna, ističe Schneider. Većina ljudi na istoku zemlje, nastavlja on, procjenjuje svoje gospodarsko stanje kao dobro, ali smatra da politika za njih nema razumijevanja te demokratskim institucijama manje vjeruju nego građani na zapadu zemlje.

I dalje postoje razlike između istoka i zapada Njemačke, potvrđuje Schneider Foto: Juliane Sonntag/photothek.de/picture alliance

„Strah od promjena"

To u Lübbenu, gradiću u Brandenburgu, primjećuje i lokalni župnik Martin Liedtke. Atmosferu u njegovoj zajednici opisuje ovako: „Ono što ja opažam je da se ljudi plaše promjena. Ljudi su prijemčivi za pozicije ili stranke koje obećavaju da jednostavno sve može ići onako kako je sada." Župnik Liedtke kaže u razgovoru za DW da je na pokrajinskim izborima prije pet godina još bilo cool dati svoj glas za Zelene i zaštitu klime. Sada se sve vrti oko migracije, dodaje on: „A to opet dosta toga mijenja."

Opunomoćenika za istok Njemačke Carstena Schneidera je politički razvoj u istočnim njemačkim pokrajinama „uplašio, otrijeznio i alarmirao". U svome izvješću potvrđuje da su u svih pet istočnonjemačkih pokrajina plaće još uvijek niže nego na zapadu Njemačke. Ali se masivno investira, dodaje on, stopa nezaposlenosti je niska, a infrastruktura i javne usluge su dijelom razvijenije nego u zapadnim pokrajinama.

„Kolektivno nezadovoljstvo"

Šef Instituta njemačkog gospodarstva Michael Hüther piše u svoje godišnjem izvješću da je istočna Njemačka od njemačkog ujedinjenja 1990. prošla kroz „impresivan razvoj". „Kolektivno nezadovoljstvo, koje se pokazuje na biralištima, na prvi pogled nije u skladu s ekonomskim uspjesima. Aktualna nesigurnost i briga ljudi u regijama koje su pogođene transformacijom doprinose podršci AfD-u u čitavoj zemlji", kaže ovaj ekonomski stručnjak, napominjući da je taj fenomen posebice izražen na istoku Njemačke.

I opunomoćenik savezne vlade za istok Njemačke upućuje na to da trend biranja desnih populista nije ograničen na istočne pokrajine. I u Bavarskoj i Hessenu je AfD na pokrajinskim izborima ostvarila jak rezultat. Zapravo, ističe Schneider, uopće više i ne postoji istočna Njemačka kao jedinstven blok. Razvoji su regionalno vrlo različiti, kaže on. Ako promatrate Njemačku s njezinih 16 pokrajina, onda su Mecklenburg-Zapadno Pomorje i Brandenburg aktualno pokrajine s najvećim gospodarskim rastom.

Björn Höcke je sa svojom AfD ostvario iznenađujuće dobre izborne rezultate u istočnim pokrajinama, ali i na zapadu ljudi biraju AfD Foto: SaschaxFromm/IMAGO

Pored toga, aktualno izvješće pokazuje i da se cjelonjemački „mi-osjećaj" još nije utvrdio te da, navodi Schneider, i tu postoje razlike između istoka i zapada. Na istoku je osjećaj zajedništva slabiji nego na zapadu, pojašnjava on.

Religijski sociolog Detlef Pollack je u svom gostujućem komentaru u Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) još u kolovozu govorio kako se na istoku zemlje razvila određena gluhoća naspram dijaloga. Za stranke političke sredine, poput demokršćana i socijaldemokrata, je teško utjecati na stavove ljudi na istoku Njemačke, napisao je ovaj sociolog.

„Dvije trećine istočnih Nijemaca ima problem s demokracijom"

Nešto drastičnije mišljenje o atmosferi na istoku Njemačke ima berlinski povjesničar Ilko-Sascha Kowalczuk koji se bavi povijesnim istraživanjima diktature u bivšoj DDR i procesom ujedinjenja. „Polazim od toga dvije trećine istočnih Nijemaca imaju problem s demokracijom i slobodom", ponovio je ovaj povjesničar u više intervjua i time izazvao debatu među istočnonjemačkim intelektualcima i političarima.

Kowalczuk obrazlaže da „ljudi na istoku do danas nisu shvatili da živimo u jednom društvu kompromisa a ne u društvu konsenzusa."

Kratko prije objavljivanja izvješća opunomoćenika za istočnu Njemačku je njemački kancelar Olaf Scholz objavio pomirujuću video-poruku. U njoj ističe da se ne slaže s mišljenjem da je zemlja podijeljena nakon pokrajinskih izbora. Većinu Nijemaca više toga ujedinjuje nego što ih razdvaja, poručio je Scholz. „Često se mogu čuti samo ekstremna mišljenja. Ali nije stvar u tome tko viče najglasnije... Puno je više razboritih i pristojnih ljudi", poručio je njemački kancelar.

Njegov opunomoćenik za istok Njemačke stoga zahtijeva – i od vlastitog šefa – da se tu „tihu sredinu društva" sada i ojača. Ljudi, udruge, dragovoljci koji se na lokalnoj razini angažiraju da društvo funkcionira trebaju podršku, zaključuje Schneider.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na njemačkom jeziku

