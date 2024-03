Uhapšeni osumnjičeni za teroristički napad u Moskvi

Prema ruskim informacijama, jedanaest osoba je uhapšeno nakon napada na koncertnu dvoranu u blizini Moskve. Među njima su četiri osobe za koje se sumnja da su direktno umešane u napad.

Prethodno je teroristička milicija „Islamska država" je objavom na platformi Telegram preuzela odgovornost za napad na kulturni centar u Moskvi. Službena potvrda ruskih vlasti za to još nije stigla.

„Autentična objava za preuzimenje odgovornosti"

Stručnjak za terorizam Peter Neumann s King's Collegea u Londonu smatra da je objava za preuzimanje odgovornosti autentična. Napisao je to u objavi na X-u: "Poruka za preuzimanje odgovornosti pojavila se na svim oficijelnim IS kanalima. Ja i moje kolege možemo to stopostotno potvrditi."

Stručnjak porijeklom iz Njemačke upozorio je na lažne vijesti koje su kružile ruskim Telegram kanalima i u kojima se tvrdilo da je IS-ova poruka lažna. Neumann je u svojoj objavi napisao da je u toku "masovna distribucija lažnih vijesti - vjerovatno s ciljem stvaranja narativa da je Ukrajina odgovorna za napad".

U pretežno muslimanskim republikama u sjevernom Kavkazu proteklih desetljeća su se tajne milicije povremeno borile protiv ruske državne vlasti. Osim toga, hiljade muškaraca su se povremeno borile za "Islamsku državu" u sukobima u Siriji i Iraku.

Policija i spasilačke službe ispred koncertne dvorane Foto: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/REUTERS

Više od 60 mrtvih

Tokom napada u koncertnoj dvorani, najmanje tri osobe u maskirnoj odjeći otvorile su vatru iz automatskog oružja. Prema podacima Državnog istražnog komiteta Rusije, u napadu je poginulo više od 60 ljudi.

U izjavi Ministarstva zdravlja Moskovske regije navodi se da je 145 osoba prebačeno u bolnice. Od toga je njih 60 u teškom stanju. Ranije se govorilo o više od 100 povrijeđenih. Jutros rano je i ruska novinska agencija RIA izvijestila da su u napadu poginula i tri djeteta. Ministarstvo zdravlja je ranije govorilo o najmanje osmoro djece koja su povrijeđena u napadu u dvorani Crocus City Hall tokom koncerta ruske grupe "Piknik" iz Sankt Petersburga.

Sigurnosne službe su saopštile da je došlo do najmanje jedne eksplozije, nakon čega je izbio požar. RIA je izvijestila da su napadači bacili granatu ili zapaljivu bombu. Gornji spratovi zgrade su, kako je rečeno, uništeni u požaru. Agencija Tass je izvijestila da je vatra zahvatila oko trećinu zgrade i gotovo cijeli krov. Čak i spasilačke službe na licu mjesta procjenjuju da se požar proširio na površinu od najmanje 13.000 kvadratnih metara.

Požar proširio na površinu od najmanje 13.000 kvadratnih metara. Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO

Pronađeni oružje i municija

Na licu mjesta su bili policija, Nacionalna garda, specijalne jedinice OMON-a Ministarstva unutrašnjih poslova i spasilački timovi. U zgradi su pronađeni oružje i municija. Kratki video koji je objavio Državni istražni komitet Rusije rano jutros pokazuje automatski pušku tipa Kalašnjikov i pojaseve pune okvira s municijom. Sve žrtve napada su do jutra izvučene iz zgrade, izvijestila je državna ruska novinska agencija Tass, pozivajući se na dopisnika na licu mjesta.

"Krvavi teroristički napad"

Rusko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je napad "krvavim terorističkim atentatom". "Cjelokupna svjetska zajednica mora osuditi ovaj strašni zločin", napisala je portparolka ovog ministarstva Maria Zaharova na Telegramu. Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, saopštio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin o svim dešavanjima bio informisan "od prvih minuta".

Prema izvještajima ruske državne televizije, sigurnosne mjere su pojačane u nekoliko velikih gradova u zemlji Foto: Yulia Morozova/REUTERS

Šefica Federalnog vijeća - gornjeg doma ruskog parlamenta - Valentina Matvijenko, zaprijetila je odgovornima za napad osvetom. "Oni koji stoje iza ovog strašnog zločina dobiće zasluženu i neizbježnu kaznu", napisala je na Telegramu. Država će, dodala je, istovremeno učiniti sve kako bi pomogla porodicama žrtava.

Pojačane sigurnosne mjere

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin opisao je ovaj događaj kao veliku tragediju. On je uputio saučešće porodicama žrtava. Sobjanin je dodao da su sve sportske, kulturne i druge manifestacije u Moskvi otkazane tokom vikenda. Takođe, muzeji i pozorišta u ruskoj prijestonici najavili su privremeno zatvaranje.

Prema izvještajima ruske državne televizije, sigurnosne mjere su pojačane u nekoliko velikih gradova u zemlji, kao i na moskovskom aerodromu. Prema agenciji Tass, navodno je onemogućen pristup i Crvenom trgu u centru Moskve.

