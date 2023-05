Uhapšen osumnjičeni za masovno ubistvo u Srbiji

Osumnjičeni za masovno ubistvo kod Mladenovca je uhapšen. Ubijeno je osam, a ranjeno 13 ljudi. To je bio „teroristički napad“, ocjenjuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On najavljuje pooštravanje Zakona o oružju

Kako saznaje javni servis RTS, osumnnjičeni za masovno ubistvo u selima oko Mladenovca, uhapšen je u okolini Kragujevca. U pucnjavi je ubijeno osam osoba, a ranjeno 13 ljudi.



Muškarac U.B. je iz automatskog oružja pucao na grupu ljudi u selu Dubona kod Mladenovca, 50 kilometara jugoistočno od Beograda, prenijeli su mediji u Srbiji. Napadač je zatim pucao i u selima Malo Orašje i Šepšin.

Potom je pobjegao s lica mjesta, a policija je pokrenula masovnu potjeru.

Policija je pokrenula masovnu potjeru Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Vučić: „Teroristički napad“

„Noćašnji napad je bio teroristički napad“, izjavio je na vanredno sazvanoj konferenciji za novinare, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. I dodao: „Zlikovac je uhapšen i on iz zatvora izaći neće.“

Vučić je izrazio je saučešće rodbini i prijateljima „zločinački ubijenih ljudi na teritoriji Mladenovca i Smedereva“.

Predsjednik je najavio i uvođenje novih mjera: hiljadu policajaca više nego do sada biće angažovano u obezbjeđenju škola. On očekuje da će to u velikoj mjeri smanjiti vršnjačko nasilje u školama.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je riječ o terorističkom napadu Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Kako prenose mediji, ljudi na koje je pucano sjedili su na klupu u centru sela, a izvršilac je pucao na njih iz automobila. Prema nepotvrđenim izvještajima, među žrtvama su i jedan policajac i njegova sestra. Motiv napada za sada nije poznat.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izašao je još noćas na lice mjesta. On je događaj opisao kao „teroristički akt“, ali za sada nije iznio nikakve dodatne detalje.

Srbiju je u srijedu 3. maja potresao masakr u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Trinaestogodišnji učenik je upucao je osam drugova iz škole i čuvara. Policija ga je potom privela.

idj (agencije)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu