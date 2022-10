Ubistvo djevojčice francuski desničari koriste za napade na vladu

Dvanaestogodišnja Lola, ubijena na stravičan način, pronađena je mrtva u dvorištu zgrade u kojoj je živjela. Njen otac je prethodno podigao uzbunu kada se nije vratila iz škole. Osumnjičena je ubrzo nakon toga identifikovana i privedena. Ona je u pritvoru od ponedeljka, kao i mogući saučesnik. Psihijatrijski izvještaji imaju za cilj da razjasne uračunljivost žene, za koju se navodi da je u prošlosti patila od mentalnih poremećaja.

Zemurov povratak na političku pozornicu

Krajnja desnica francuske politike, okupljena oko Erika Zemura, bila je utihnula nakon što je njegova partija "Reconquête" (ponovno osvajanje) osvojila samo četiri odsto glasova na opštim izborima u junu. Njegovo „ponovno osvajanje“ (Francuske za bijele Francuze) podržali su identitetarci, ekstremni konzervativci i odmetnute pristalice Marin Lepen, uključujući njenu nećaku Marion Marešal. Ali njegova pretjerana islamofobična i ksenofobična propaganda odbila je mnoge glasače. Sa velikim bijesom, Zemur se sada obrušio na slučaj Lola.

Erik Zemur nakon što je ućutao nakon debakla na izborima, sada ponovo grmi i koristi ubistvo 12-godišnje djevojčice za samopromociju

"Alžirska državljanka i ilegalka, sada je zvanično: ubica Lole nikada nije trebalo da upozna djevojku. Još jednom - #Frankocid "

Osumnjičena Dahbia B. je 24-godišnja Alžirka koja je prije šest godina sa studentskom vizom legalno došla u Francusku. Međutim, njena boravišna dozvola je istekla i kada je to otkriveno krajem avgusta tokom rutinske kontrole na aerodromu, Dahbija B. je dobilla nalog za protjerivanje. Alžirka je trebalo da napusti Francusku do kraja septembra, ali kao i hiljade drugih migranata to nije učinila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Parizu je sada saopštilo da je od početka godine sprovedeno 20 odsto odluka o protjerivanju. Broj starih predmeta može se samo procijeniti – riječ je o nekoliko stotina hiljada naredbi koje nisu sprovedene. U Vladi kažu da su se do sada koncentrisali na deportovanje stranaca koji su počinili krivična djela i da Dahbija B. nije došla u kontakt sa pravosuđem. Portparol vlade Olivije Veran rekao je u srijedu da deportacije moraju da se "bolje da se sprovode". Ali, Veran je takođe upozorio na politizaciju i instrumentalizaciju slučaja Lola.

Zemurov sljedbenik Samuel Lafon, s druge strane, od početka nedelje na Tviteru govori o „zavjeri ćutanja” u slučaju Lola i pozivao je na demonstracije u četvrtak uveče. Morate izaći na ulice protiv "ubilačke nesigurnosti".

Napad u Narodnoj skupštini

Predsjednik Emanuel Makron primio je u utorak roditelje mrtve djevojčice u Jelisejskoj palati i izrazio im saučešće. Oni su se nakon toga povukli u svoju domovinu Bretanju da pobjegnu od znatiželjnih novinara.

I u utorak je, međutim, bilo nasilnih napada desnice u Narodnoj skupštini. „Previše zločina čine ilegalni imigranti koje nismo željeli ili nismo mogli da pošaljemo kući“, rekla je opoziciona liderka Marin Lepen, koja je osvojila skoro 42 odsto glasova protiv Makrona u drugom krugu predsjedničkih izbora u aprilu. "Još jednom, osumnjičeni za ovaj varvarski čin nije trebalo da bude u Francuskoj. Šta (vlada, prim. red.) čeka da reaguje i zaustavi ilegalnu imigraciju koja je izmakla kontroli?"

Premijerka Elizabet Born pozvala je Lepen da "pokaže malo pristojnosti" i poštuje "bol porodice i sjećanje na Lolu". Ali i konzervativci, koji rade sa predsjedničkim taborom od slučaja do slučaja, takođe su krenuli u ofanzivu: „Ovo dijete je mučila, silovala i ubila ilegalna imigrantkinja koja je trebalo da napusti Francusku." Ministarstvo pravde je odgovorno za ovaj neuspjeh, a ubistvo je "strašna posljedica", rekao je poslanik Erik Pože.

Marin Lepen: "Još jednom, osumnjičeni za ovaj varvarski čin nije trebalo da bude u Francuskoj."

Ministar pravde Erik Dipon-Moreti je optužio desničarsku opoziciju da traži sitnu političku korist i koristi "kovčeg 12-godišnje djevojčice kao odskočnu dasku. To je sramota". A napadao je i stranku Marin Lepen (Nacionalno okupljanje).

Privremeni lider stranke Nacionalno okupljanje, Džordan Bardela je ponovo napao predsjednika Makrona jer je aplaudirao dodjeli zlatnog fudbala igraču rođenom u Alžiru Karimu Benzemi, ali nije komentarisao slučaj Lola. „Ako država zakaže, ova drama ne može ostati bez odgovora: naša politička odgovornost je da zaštitimo Francuze."

Stranke u borbi protiv migracija

Politikolog Žan-Iv Kami iz fondacije Žan Žores u Parizu objašnjava: „Mislim da je svako ko želi da iskoristi ovo užasno ubistvo potpuno nepristojna osoba. Zaista imamo problem sa protjerivanjima koja se ne sprovode, ali problem se može riješiti samo politikom i diplomatijom, a ne sijanjem mržnje i povećanjem porodične tuge".

Istraživač desničarskog ekstremizma takođe pozdravlja činjenicu da su se političari Nacionalnog okupljanja distancirali od demonstracija zakazanih za četvrtak uveče na koje su pozivale Zemurove pristalice, nakon što su prvobitno željeli da učestvuju. „Ove demonstracije su bile smetnja od samog početka, I ne treba dva dana da se to shvati", kaže Žan-Iv Kami. Što se tiče Zemura, on je uvijek igrao na kartu da je radikalniji od Lepen. „On pokušava da osvoji glasove na bilo koji način, uključujući i gnusnu instrumentalizaciju užasnog zločina. Ali to je uvijek bio stav ekstremne desnice."

U komentaru na kanalu France Info podsjeća se da upotreba dramatičnih krivičnih slučajeva od strane ekstremne desnice u Francuskoj ima istoriju: „Sedamdesetih godina prošlog vijeka, Žan-Mari Le Pen (otac Marin) koristio je ubistva stranaca da bi osudio imigraciju." Danas Marin Lepen koristi Lolinu dramu kao mamac da privuče preostale od konzervativne desnice.

