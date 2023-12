U Srbiji ništa novo: Nastavlja se neobuzdana vlast SNS

Izbori i jesu i nisu gotovi. Jesu jer je glasanje završeno, glasovi uglavnom izbrojani, a rezultat – osim u Beogradu – sasvim jasan.

Ali i nisu, jer najveća opoziciona snaga „Srbija protiv nasilja" izbore naziva nedemokratskim i najavljuje borbu svim legitimnim sredstvima da ih ospori.

Izvori DW-a i poznavaoci prilika zato spekulišu o mogućnosti da se pozove na proteste koji bi pak bili pod znakom pitanja zbog očitih grešaka u koracima koje je „Srbija protiv nasilja" načinila.

Greška u koracima "Srbije protiv nasilja" Foto: Marko Djurica/REUTERS

Vlasti su došle otprilike na „svoj" procenat

„Ako je vjerovati ciframa koje je Vučić iznio, SNS je doživjela još jednu veliku pobjedu", kaže Filip Švarm, glavni urednik nedeljnika „Vreme", govoreći o republičkim izborima. „Isto tako je opozicija doživjela fijasko, kako proevropska, tako i desna."

Cjelokupna opozicija – mada se mnogi pitaju treba li tu uračunati pokret Branimira Nestorovića – tako nije uzela bitno više glasova nego na izborima prošle godine.

Ispod cenzusa su potonule i neke liste kojima se proricao sigurni ulazak u Skupštinu, poput koalicije Dveri i Zavetnika.

Ako se ti rezultati potvrde, „Srbija ulazi u još jedan period kada ni na koji način neće biti moguće obuzdati naprednjake", kaže Švarm za DW. „Očigledno je da su, udarom na socijaliste (SPS), naprednjaci (SNS) preuzeli znatan dio glasova jer te dvije vladajuće stranke dijele biračko tijelo."

Sa posljednjom ocjenom se slaže i politički konsultant Dušan Lj. Milenković koji podsjeća da je prošle godine na izborima bilo obratno – socijalisti su naštetili naprednjacima. Uprkos apsolutnoj većini, Milenković podsjeća da vlasti u zbiru ipak bilježe mali pad.

„Drugo bitno saznanje je da je građanska opozicija imala jedan od tri najbolja rezultata u istoriji višestranačja", navodi Milenković za DW. „U ranijim istraživanjima sve stranke te građanske opozicije nikad nisu imale ni dvadeset odsto u zbiru, a sada su zajedno značajno preko toga."

Strpljivo u redu pred biračkim mjestom Foto: Marko Djurica/REUTERS

Jalovo protivljenje rezultatima?

Iako Milenković ne misli da je „Srbija protiv nasilja" pretjerano podbacila na biralištima, i on i Švarm složni su u ocjeni da je proevropska kolona doživjela fijasko nakon glasanja.

Naime, i izvještači iz njihovog štaba su primjećivali nervozu i dugo čekali da im se iko obrati. Učinjeno je to veoma kasno, oko 22:30, kada su Miroslav Aleksić i Marinika Tepić pokušali da dovedu u pitanje rezultate o kojima je cijela zemlja uveliko brujala. Posebno su najavili borbu u Beogradu.

Iz ove liste su tvrdili da je u Beograd dovedeno 40.000 glasača „sa strane", posebno iz Republike Srpske.

„Iznenađuje me što 'Srbija protiv nasilja' nije priznala rezultate izbora. Svi smo vidjeli nepravilnosti o kojima govore, ali sa time je trebalo izaći do 20:30", kaže on.

Švarm misli da je na djelu neozbiljnost, i kad je u pitanju kampanja, i kad je u pitanju sam izborni dan.

„Moglo bi biti da koliko ovog ponedeljka pozovu građane na demonstracije. Ali, pitanje je da li će protesta biti. Jer, gotovo čitavo veče iz njihovog štaba nije bilo zvukova. Ubjeđivali su građane da su kontrolisali izbore, onda su maltene priznali da nije tako", kaže Švarm.

Ukoliko se krene putem protesta, kaže iskusni novinar, Srbiju čeka ili scenario iz 1996. godine – ako odziv građana bude veliki. „Ako ne bude, onda je jedna generacija opozicionih političara otpjevala svoju labudovu pjesmu. Postaju neodržive njihove karijere kao lidera stranaka."

Nestorović kao nepoznanica

Ironično, slamka spasa za „Srbiju protiv nasilja" mogao bi da bude upravo pokret „Mi – Glas iz naroda" koji predvodi kontroverzni doktor, ljubitelj tema o vanzemaljcima i kritičar vakcina Branimir Nestorović.

Jer, u prvim nastupima, on je odbacio mogućnost da bude nečiji tas na vagi u Beogradu. Rezultati sugerišu da SNS i SPS zajedno imaju 54 ili 55 mandata, što znači da im fale mandat ili dva.

Nestorović navodno ne želi da utapa svoj pokret u neku vlast, već namjerava dalje jačanje dok ne postane „dominantna" politička snaga u zemlji. Shodno tome, on je rekao da očekuje brzo nove izbore u Beogradu.

„Poslije izjave Nestorovića, čini se da su izbori u Beogradu bliži ponavljanju ili su moguće neke koalicije koje su potpuno iznenađenje", kaže o tome Milenković.

On pojašnjava kako je Nestorović sa grupom manje-više nepoznatih ljudi došao do ogromnog broja glasova – posebno u Beogradu. Podsjeća da su i Nestorović i ostali sa liste redovni gosti opskurnog YouTube kanala „Balkan info", ali ne samo to.

„To je kombinacija trol-glasanja, iz fore, kao i dolazak nekih birača iz paralelne realnosti YouTube kanala. Ali je i plod zastupljenosti Nestorovića na nacionalnim frekvencijama", kaže Milenković.

„Tu se pokazuje koliko opoziciji šteti što je protjerana sa nacionalnih frekvencija", dodaje on.

On nema pravo glasa... ;-) Foto: Marko Djurica/REUTERS

Upravo u tom prekomandovanju Nestorovića u studije najpopularnijih televizija Filip Švarm vidi dokaz da je ovaj Vučićev igrač. „Očigledno je da je Nestorović lansiran kako bi pokopao desnicu. Uostalom, njega je Vučić i izmislio tokom pandemije korone."

Nad beogradskim izborima je još upitnik, a izvjesno je jedino da će birači u većini lokalnih sredina ići na izbore na proljeće naredne godine.

Onda, ako je vjerovati predsjedniku Vučiću, vanrednih izbora neće biti. Naredni parlamentarni, predsjednički i beogradski biće 2027. godine. „Osim ako se ne desi ne znam ni ja šta", dodao je Vučić.

