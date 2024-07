U skladu s ruskom propagandom

"Rusija zapravo nema interesa za invaziju na Ukrajinu,” rekla jeSahra Wagenknecht u programu emisiji Anne Will u programu ARD-a 20. februara 2022. godine i dodala: “Možemo biti jako sretni što Putin nije onakav kakvim ga se prikazuje: ludi ruski nacionalist koji se opija pomicanjem granica." Nekoliko dana prije ruske invazije, njezina stranačka kolegica Sevim Dagdelen također je govorila o "lažnim pričama američke tajne službe." 24. februara ruski predsjednik Vladimir Putin dokazao je suprotno.

Iako je Wagenknecht kasnije priznala svoju pogrešku, ovaj primjer pokazuje kako su ona i mnogi drugi članovi njezine strankeSavez Sahra Wagenknecht (BSW) griješili i griješe u svojim procjenama kada je riječ o Rusiji i agresorskom ratu u Ukrajini.

Ipak, Wagenknecht je sada jasno dala do znanja da će moguće koalicije s BSW-om ovisiti o stavu partnera prema ratu u Ukrajini – i ponovno se izjasnila protiv isporuke oružja.

Lažne izjave o ratu u Ukrajini

“Postoje različite metode dezinformiranja koje su uočljive kod Wagenknechti među članovima njezine stranke”, kaže Klaus Gestwa, direktor Instituta za istočnoeuropsku povijest i regionalne studije na Univerzitetu u Tübingenu. Lažne izjave o ratu u Ukrajini, kaže on, oni šire bez stida.

Wagenknecht je tako u emisiji kod Maybrit Illner na ZDF-u sugerirala da bolnicu Ohmadit u Kijevu nije srušio ruski projektil, već vjerojatno ukrajinski protuzračni projektil. Pri tome je prilično izvjesno da je dječja klinika pogođena ruskim projektilom Kh-101 (Ch-101). Zaključak je to, između ostalog, preliminarne istrage Ureda UN-a za ljudska prava.

Wagenknecht je sada jasno dala do znanja da će moguće koalicije s BSW-om ovisiti o stavu partnera prema ratu u Ukrajini Foto: Michael Reichel/dpa/picture-alliance

Malo prije toga BSW je na Instagramu objavio grafiku s rečenicom: "Vlada ignorira većinu: 72% Ukrajinaca želi pregovore umjesto oružja!" To je također bilo pogrešno. Naime, u anketi Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) na koju se poziva u postu, 72 posto ispitanika bilo je za diplomatsko rješenje uz vojnu pomoć - ne umjesto nje. Drugih 23 posto čak je reklo da se rat može okončati samo vojnom pobjedom nad Rusijom. Pogreška je kasnije ispravljena u tekstu.

Troškovi za odbranu manji od navedenih

U pomenutoj emisiji je Wagenknecht također ustvrdila da njemački budžet za odbranu iznosi 90 milijardi eura. To također nije tačno. Budžet za odbranu za tekuću godinu inače iznosi 51,95 milijardi eura, plus 19,8 milijardi eura iz posebnog fonda za nabavu vojne opreme. To ukupno čini gotovo 72 milijarde eura.

No, to se ne troši samo na vojnu opremu, kako je rekla Wagenknecht, nego i na operativne troškove, primjerice za osoblje. To također uključuje ugovore s izvođačima za daljnji razvoj Bundeswehra i troškove opskrbe.

Nadalje, član stranke BSW Metin Kaya proširio je lažnu tvrdnju koju je plasirala Rusija da je Francuska poslala trupe u Ukrajinu. Ni za ovo nema dokaza. Francusko ministarstvo odbrane već je nekoliko puta demantiralo ovu tvrdnju. Učinili su to i u odgovoru na pitanje ARD-a. Kaya je izbrisao svoju objavu, ali su je prethodno branili drugi u stranci, uključujući i samu Wagenknecht.

"Wagenknecht i njene stranačke kolege ponašaju se poput njemačkih podstrekača narativa iz Kremlja preuzimajući takve lažne informacije i tako im dajući poseban odjek i održivost”, kaže stručnjak za istočnu Europu Gestwa.

Na liniji s Kremljom

Kada širi proruske priče, BSW to ne čini samo s lažnim tvrdnjama, kaže Gestwa. S obzirom na rat u Ukrajini, Wagenknecht i Co. stalno pokušavaju posijati sumnje oko tema koje su im bile neomiljene.

Nije Wagenknecht samo kada je riječ o napadu na kijevsku dječju bolnicu dovela u pitanje službenu verziju i u diskurs uvela druge navodne varijante. Neki članovi BSW-a, poput Thomasa Geisela, su relativirali zločine u Buči. Ovo, smatra Gestwa, ima za cilj spriječiti raspravu o onome što je očigledno i zaštititi Rusiju od ozbiljnih, ali opravdanih optužbi.

Wagenknecht je sugerirala da bolnicu Ohmadit u Kijevu nije srušio ruski projektil, već vjerojatno ukrajinski protuzračni projektil. Foto: Anastasiia Shepeleva/DW

Citati izvučeni iz konteksta

Izjave koje su dali članovi BSW-a također su u skladu s onima iz Kremlja u drugim aspektima. Pojedinačni citati su izvučeni iz konteksta kako bi poduprli vlastite pozicije. Wagenknecht je već nekoliko puta tvrdila da je pregovore o prekidu vatre u proljeće 2022. navodno torpedirao Zapad. Te tvrdnje se temelje, između ostalog, na izjavama bivšeg izraelskog premijera Naftalija Bennetta i šefa ukrajinskog pregovaračkog izaslanstva Davida Arachamija.

No, obje su njihove izjave izvučene iz konteksta. Ni Bennett ni Arachamija nisu krivili Zapad za neuspjeh pregovora, već su naveli nekoliko razloga. Tako su između ostalog ostala neriješena važna pitanja, posebice međunarodna sigurnosna jamstva koja Ukrajina zahtijeva kako bi spriječila buduće ruske napade. Uz to je na vidjelo izašao masakr u Buči. Međutim, Wagenknecht i njezini članovi stranke to nikada ne spominju.

"U svom biranju onoga što im odgovara traže ono što se čini donekle prikladnim, vade to iz stvarnog konteksta intervjua i koriste iskrivljeni isječak citata kao dokaz za svoju političku poruku", kaže Gestwa. On kaže da je upravo ovaj navodno potvrđeni narativ po kojem je Zapad spriječio pravovremeno postizanje mirovnog sporazuma i kontinuirano eskalirao rat svojim isporukama oružja Ukrajini, doveo do preokreta počinitelj-žrtva, kao što to radi i Kremlj, kako se ne bi pokazao ko je jedini ratni huškač.

"Ruski diktat-mirovni pokret"

Apeli BSW-a za mir stoga nisu vjerodostojni, smatra Gestwa. Kada je Putin nedavno ponovno najavio da će Ukrajina Rusiji morati prepustiti više od petine svog nacionalnog teritorija kako bi se postigao mirovni sporazum, Wagenknecht je to opisala kao "razumljiv zahtjev". Gestwa stoga objašnjava: "Ako želite ovaj savez nazvati mirovnim pokretom, onda kao ruski diktat-mirovni pokret."

Nisu samo rašireni narativi pokazali jasno prorusko stajalište Wagenknecht i članova njezine stranke. "Istodobno, ono što ne govore vrlo je razotkrivajuće - brojni zločini koje su ruska vojska i okupacijske snage počinile nad ukrajinskim stanovništvom. Oni jasno pokazuju da Rusiji nije riječ o njenoj navodnoj zaštiti svojih sigurnosnih interesa, već s imperijalnom krađom zemlje i apsolutnim iskorijenjivanjem svega ukrajinskog", kaže Geshwa.

Wagenknecht se protivi isporuci oružja Ukrajini Foto: Focke Strangmann/dpa/picture-alliance

BSW niti jednom riječju, kaže on, ne govori o militantnom antiukrajinizmu kremaljske elite i čak usvaja njihov pogrešan stav da Ukrajina nije neovisni politički akter, već samo marioneta Zapada. BSW nije odgovorio na pitanja ARD-a.

Wagenknecht zanimljiva za rusku propagandu

Ova jednostranost također osigurava da je Wagenknecht važan igrač u ruskoj propagandi, kaže Julia Smirnova, viša istraživačica na Institutu za strateški dijalog Njemačke (ISD). "Postovi Sahre Wagenknecht o Ukrajini ili, na primjer, sankcijama protiv Rusije imaju prilično širok doseg", kaže ona. To je, kaže ona, vrlo korisno za Rusiju, posebno u pogledu blokade ruskih državnih medija.

“Definitivno postoje sličnosti u argumentima između Wagenknecht i proruskih medija”, kaže Smirnova. Ruski propagandni kanali stoga, kaže ona, često posežu za njenim izjavama i šire ih dalje. Bojkot govora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bundestagu od strane BSW-a i AfD-a također je bio naširoko prihvaćen.

Osim toga, ruski državni mediji su u mjesecima prije europskih izbora uglavnom pozitivno izvještavali o BSW-u i AfD-u. “Cilj je bio dodatno ojačati navodnu popularnost dviju stranaka”, kaže Smirnova. BSW je, kaže, prikazan kao antiimperijalistička snaga koja bi, primjerice, razočaranim socijaldemokratima mogla ponuditi novi dom.

Tokom kampanje su AfD i BSW bili podržani uz pomoć oglasa na Facebooku. “Ovo je nastavak dugogodišnje strategije ruske propagande za potporu populističkim, proruskim političkim snagama u Europi, i lijevim i desnim", kaže Smirnova.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu