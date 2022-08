U mirovinu (tek) sa 70 godina?

Prije nekoliko dana u Njemačkoj se na naslovnicama našla i ova vijest: „Toliko puno mladih kao nikada prije". Svaki deseti stanovnik te zemlje je koncem 2021. bio star između 15 i 24 godine. Odnosno otprilike 8,3 milijuna ljudi. Na drugoj strani u Njemačkoj živi više od 18 milijuna ljudi koji su stariji od 65 godina. Njemačka se nalazi usred velikih demografskih promjena. A to prije svega znači da društvo stari. Premalo je doseljenika, premalo je i beba da bi se efekt starenja mogao donekle ublažiti. A to dugoročno znači da će ljudi posljedice tih promjena osjetiti ponajprije na svojim mirovinama.

U Njemačkoj se mirovine naime financira preko sustava međugeneracijske solidarnosti. Aktualnim prihodima mirovinskog sustava od strane radno sposobnog stanovništva se financira – sadašnje umirovljenike. Ljudi koji rade i uplaćuju u socijalno osiguranje financiraju aktualne umirovljenice i umirovljenike, isto onako kako su današnji umirovljenici (dok su i sami bili radno sposobni) financirali tadašnje penzionere. U mnogim se zemljama prakticira taj model. U nekim državama, na primjer u Švedskoj, postoje još i razni (dionički) fondovi čiji je cilj ostvarivanje dodatnog profita. U Njemačkoj država već sad subvencionira mirovine preko poreznih prihoda.

Međugeneracijski ugovor

Njemački model funkcionira samo ako postoji dovoljan broj onih koji uplaćuju u sustav, dakle onih koji financiraju umirovljenike. I upravo je to slaba točka međugeneracijskog ugovora u društvu koje je sve starije. Već danas, sudeći po podacima OECD-a, u Njemačkoj na 100 osoba koje uplaćuju doprinose ima 37 umirovljenika.

Taj broj će kontinuirano rasti na, kako se očekuje, 58 u 2050. godini. Situacija u drugim zemljama je još dramatičnija. U Japanu bi taj odnos 2050. mogao iznositi 81 umirovljenik ili umirovljenica na 100 osoba koje uplaćuju doprinose. Zemlje poput Indije, u kojima je stanovništvo u prosjeku mlađe, za sada nisu tako teško pogođene, ali i tamo se već uočava sličan trend.

Dobna granica za odlazak u mirovinu u Njemačkoj je podignuta na 67 godina

A što to znači? Ili će mirovine biti manje ili će se više morati uplaćivati. Ili će možda država još izdašnije morati subvencionirati mirovinsko osiguranje. Postoji još jedna opcija o kojoj se često priča – odlazak u mirovinu sa 70 godina. U Njemačkoj se starosna dob za odlazak u mirovinu upravo postupno povećava – sa 65 na 67 godina.

Johannes Rausch iz Munich Center for the Economics of Aging za DW kaže da će prije ili kasnije granica za odlazak u mirovinu biti "prilagođena” očekivanoj životnoj dobi građana – koja raste. To bi imalo određene prednosti, kaže on. Balans bi mogao opstati, na jednoj strani bi bili umirovljenici, a na drugoj bi bilo dovoljno onih koji uplaćuju u sustav. U slučaju mirovine sa 70 godina ne bi se morala znatnije povećavati visina doprinosa, a moglo bi se i isplaćivati veće mirovine, dodaje on.

OECD polazi od toga da će u 20 od 38 zemalja članica porasti starosna dob za odlazak u mirovinu – u prosjeku na 66,1 godina za muškarce i 65,5 ze žene. U zemljama u kojima je već sad starosna dob za odlazak u mirovinu "povezana” s očekivanom prosječnom životnom dobi, na primjer u Danskoj, Italiji i Estoniji, već sad se nazire da će stvarna starosna dob za odlazak u penziju biti puno veća od navedenog prosjeka. U Japanu se starosna dob za mirovinu ne mijenja, ali se mora dodati da je posebno u toj zemlji visok broj umirovljenika koji i dalje rade.

Kritike zbog visoke starosne dobi

Prof. Dr. Clemens Tesch-Roemer

No, još uvijek se ne nazire jedinstvo oko koncepta „mirovina sa 70". „Kod mirovinskog sustava ne smije se gledati samo na njegovo financiranje”, upozorava Clemens Tesch-Römer iz Njemačkog centra za pitanja starosti (DZA). On za DW kaže da je važno i što se financira, odnosno kako omogućiti mirovine dovoljne za život ljudi. "Problem koji vidim kod mirovine sa 70 godina je zakidanje onih osoba koje zarađuje manje, te prije svega ljudi s kratkim biografijama radnog vijeka, na primjer zbog neke bolesti."

Ljudi s nižim stupnjem obrazovanja umiru ranije, statistički gledano. Kasniji odlazak u mirovinu za te bi ljude značio kraće vrijeme provedeno u penziji. Prije nego što se poveća dobnu granicu za odlazak u mirovinu, kaže Tesch-Römer, trebalo bi iscrpiti druge opcije: pojačano doseljavanje kvalificirane radne snage, bolju usklađenost privatnog i poslovnog života, više investicija u bolje obrazovanje za mlade ljude.

Za Tesch-Römera „povezivanje" starosne granice za odlazak u mirovinu s očekivanom životnom dobi za sada ima više nedostataka nego prednosti. Ali napominje da bi više fleksibilnosti i dodatna rješenja mogli biti rješenje za budućnost. A to za njega podrazumijeva fleksibilnu granicu za odlazak u mirovinu: „Fleksibilnu prema gore, ali fleksibilnu i prema dolje, kako bi oni ljudi koji ne mogu raditi do 67 godina života mogli voditi dobar život u starosti."

