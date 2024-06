Minhen: Treći sudski proces „Građanima Rajha"

Dva sudska procesa terorističkoj grupi Rojs" (Reuß) su već u toku. U Frankfurtu na Majni (Frankfurt am Main) se sudi navodnim podstrekačima i vođama među kojima je i Hajnrih XIII. princ Rojs (Heinrich XIII. Prinz Reuß), a u Štutgartu (Stuttgart) se sudi vojnom krilu grupe.U Minhenu sada počinje suđenje osmorici preostalih optuženika. Njima se, prema navodima Državnog tužilaštva, stavlja na teret „članstvo u terorističkom udruženju i priprema veleizdajničkog poduhvata".

Grupa izgleda nije planirala ništa manje od državnog udara u Njemačkoj. Prema optužnici, htjeli su da prodru u Bundestag i uhapse poslanike. Naročito im je cilj bio kancelar, socijaldemokrata Olaf Šolc (Olaf Scholz), šefica njemačke diplomatije Analena Berbok (Annalena Baerbock) iz stranke Zelenih i demohrišćanski lider Fridrih Merc (Friedrich Merz).

Jedna racija, koja je sprovedena 7. decembra 2022., spriječila je u tim namerama desničarsko terorističko udruženje „Patriotska unija" . Tom prilikom je uhapšeno 25 osoba, među kojima je bio i Rojs. Većina njih je od tada u istražnom zatvoru. Zaplijenjeno je 382 komada vatrenog oružja i 150 000 metaka. Procjenjuje se da je grupa imala ukupno 200 članova.

Glavnooptuženi u sudnici u Frankfurtu na Majni - Heinrich XIII. Princ Rojs (Heinrich XIII Prinz Reuß) Foto: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Čekajući signal za puč

Sredinom maja je počeo proces najpoznatijem članu grupe po imenu Hajnrih XIII. princ Rojs. Ovaj sedamdesetdvogodišnji trgovac nekretninama iz Frankfurta na Majni je prema planovima grupe „Građana Rajha" bio predviđen da bude šef države poslije državnog udara. Od saučesnika je grupa, prema optužnici, već u septembru 2022. očekivala signal za nasilno preuzimanje vlasti. U zavjerenike su spadali tajne grupe „Građana Rajha" sastavljene od članova stranih vlada, pripadnika armija i tajnih službi.

Poslije hapšenja Rojsa sprovedene su dodatne racije i hapšenja. Na početku procesa u Frankfurtu ministarka unutrašnjih poslova iz redova socijaldemokrata Nensi Fezer (Nancy Faeser) rekla je: „Dobro je da se danas sudi i navodnim podstrekačima do sada najveće terorističke grupe `Građana Rajha`. Ne radi se o bezazlenim zanesenjacima, Desničari u Njemačkoj spremni da "s riječi pređu na djela"već o opasnim osobama osumnjičenim za terorizam."

Njemačka ministrica unutrašnjih poslova Nensi Fezer (Nancy Faeser): "Ne radi se o bezazlenim zanesenjacima, već o opasnim osobama!" Foto: Nadja Wohlleben/REUTERS

Nasilno preuzimanje fabrike oružja?

Grupa, okupljena oko princa Rojsa, je navodno planirala upotrebu helikoptera kojim bi upravljali sljedbenci iz redova njemačke vojske. Postojao je navodno i plan za preuzimanje centrale poznatog njemačkog koncerna namjenske industrije Hekler i Koh (Heckler&Koch) u Oberndorfu. Svi članovi grupe su optuženi za članstvo u terorističkom udruženju ili za podršku tom udruženju.Sva tri sudska procesa će zajedno sačinjavati veliki sudski postupak u kojem će i idologija grupe biti jedna od glavnih tema.

Sulude maštarije i mrtva djeca

A, prema navodima iz optužnice, ta je ideologija zaista problematična. Princ Rojs tvrdi da Njemačkom upravlja neka vrsta unutrašnje „duboke države", koja je sebi zacrtala cilj da organizuje masovna ubistva djece i omladine. Ali tim suludim idejama tu nije kraj. Prema shvatanjima ove grupe, poplave u dolini rijeke Ar u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, desile su se 2021. samo da bi se sakrila ubistva djece plavljenjem vladinih bunkera. U ovom miljeu se govorilo o 600 ubijene djece.

U decembru 2022. je Henri XIII Princ Rojs uhapšen u Frankfurtu na Majni i od tada je u pritvoru Foto: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Bivši poslanik Alternative za Njemačku među optuženima

Prema optužnici, grupa je težila nasilnom preuzimanju vlasti. Poslije preuzimanja vlasti zavjerenici su namjeravali da sa savezničkim silama iz Drugog svjetskog rata, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom, Francuskom i prije svega sa Rusijom pregovaraju o novom mirovnom ugovoru. U pripremama za državni udar grupa je vježbala gađanje i osmatrala prostorije Bundestaga.

Među optuženima su bivši potpukovnik njemačke vojske kao i bivša poslanica desničarske populističke partije Alternativa za Nemačku (AfD), Birgit Malzak-Vinkeman (Malsack-Winkemann), koja je ranije bila sudinica. U novoj državi „Građana Rajha" ona je navodno bila predviđena za ministarku pravosuđa.

Nova sudnica - posebno za suđenje građanima Rajha; Ima mjesta za devet optuženih, 25 branilaca, sudije i 120 gledalaca Foto: Renate Haller/epd

„Građani Rajha" – opasan milje sa skoro 20.000 ljudi

Bezbjednosni organi Njemačke procjenjuju da milje „Građana Rajha" obuhvata 20 000 ljudi, od kojih je njih 2.300 spremno na nasilje. Zajedničko im je odbijanje demokratije, monarhističke tendencije, netrpeljivost prema strancima i antisemitizam. „Građani Rajha" ne priznaju ni poslijeratni poredak ni Saveznu Republiku Njemačku kao legitimnu nasljednicu Njemačkog carstva. „Građani Rajha" dijelom otvoreno prijete nasiljem ili ga primjenjuju, a prijete i otmicama. Primjer je prijetnja njemačkom ministru zdravstva, socijaldemokrati Karlu Lauterbahu (Lauterbach).

Autor Tobijas Ginsburg (Tobias Ginsburg) se anonimno osam mjeseci kretao u tom miljeu da bi ga istražio. Za vrijeme pandemije koronavirusa, od 2020. do 2023. pomiješao se sa radikalnim protivnicima vakcine i pristalicama teorija zavere. Za DW je u martu odgovorio na pitanje da li je taj pokret opasan: „Uopšte nije jednostavno da se na to pitanje odgovori, kao što se najprije čini. Naime, `Građani Rajha` nisu jedinstven pokret, niti poseban tip ekstremizma. To je više jedna teorija zavjere, koja je duboko ukorijenjena u njemačkoj istoriji i u nacionalsocijalizmu". On dodaje da grupa ima iste fantazije kao i svi aktivisti ekstremne desnice. „To je ideja homogenog društva, bez drugih, bez stranaca". Za optužene sve do presude važi pretpostavka nevinosti. U sva tri procesa presuda se očekuje tek sljedeće godine.

Ovaj članak je najprije objavljen 28. aprila 2024. Aktuelizovan je 21. maja, a potom i 13. juna. Izvorno ga na njemačkom možete pročitati ovdje.

