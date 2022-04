U Mađarskoj više neće bti moguće nastaviti "sve po starom"

Ponovno se postavlja pitanje kako je moguće da Viktor Orban još uvijek uživa podršku tolikog broja građana Mađarske. Do sada je odgovor često glasio: to je zbog posvađane i slabe oporbe. No na ovim izborima se šest oporbenih stranaka udružilo i zajednički krenulo protiv Orbana. Održani su čak i predizbori za položaje na listama. Umjesto besmislene kampanje mržnje se ponovno ozbiljno raspravljalo o politici.

Borac Orban

No očito je dojam bio pogrešan. FIdesz, stranka premijera Orbana je na kraju neodlučne birače ipak uspjela mobilizirati puno bolje nego što se to očekivalo. Fidesz je pobijedio čak i u izbornim krugovima gdje je predviđana uvjerljiva pobjeda oporbe. Kako je to moguće? Borbenim nastupom Orban je uvijek uspijevao pridobiti bodove kod birača. Posljednjih godina se borio protiv mnogo toga: visokih režija, Bruxellesa, Sorosa, migracije, nevladinih organizacija i sada po najnovijem – protiv rata.

Na početku je ruska invazija u Ukrajini malo poremetila kampanju Fidesza no stranački stratezi su se brzo snašli: Fidesz je na strani mira i toliko dugo dok je ova stranka na vlasti neće biti isporuke oružja iz Mađarske, neće biti mađarskih mirovnih trupa u Ukrajini a isto tako niti pristanka na sankcije koje bi mogle ugroziti opskrbu energentima.

Zelenski kao neprijatelj

Ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je čak Ukrajinu optužio da pokušava izvršiti utjecaj na izbore u Mađarskoj. Time je Mađarska jedina zemlja unutar Europske unije i NATO-a koja predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog ne slavi kao junaka nego u njemu vidi neprijatelja koji se povezao s mađarskom oporbom.

Stoga nije slučajno da se Orban nije priključio premijerima Poljske, Češke i Slovenije koji su posjetili Zelenskog u Kijevu nego je radije otišao Aleksandru Vučiću koji također gaji prisne odnose s Moskvom kao i Orban. I Vučić je isto tako pobijedio na izborima kao i Orban.

Mnogo toga je stavljeno na kocku

Voditeljica mađarske redakcije DW-a Dora Diseri

Orban je mnogo toga riskirao za ovu pobjedu. Svojim proruskim kursom ugrozio je dugu tradiciju poljsko-mađarskog prijateljstva, pa čak i suradnje s drugim državama tzv. Višegradske skupine. Osim toga, mađarska vlada je pokušala sve kako bi prikrila ogromnu inflaciju u zemlji: roditeljima je vraćen porez na dohodak, umirovljenici su dobili dodatnu punu mjesečnu mirovinu, cijene goriva i hrane su zamrznute, a poskupljenja plina i električne energije odgođena su uz pomoć ogromnih državnim potporama.

No takvo stanje se neće moći održavati vječito. Mađarski državni proračun s ovim mjerama neće dugo izdržati. Orban mora ići na mjere štednje ako ne želi zemlju poslati u stečaj. I mora probiti diplomatsku izolaciju u koju je sam uveo. Odnosi s višegradskim državama kao i položaj Mađarske unutar EU-a moraju se stabilizirati.

Oporba je podbacila

Poraz oporbe jasno je dao do znanja da ni ovaj savez stranaka neće potrajati. Spada gotovo u simboliku da je njihov glavni kandidat Peter Marki-Zay tijekom svog govora iza sebe imao obitelj, a ne svoje kolege iz drugih stranaka. Umjesto da sada demonstrativno stanu iza Marki-Zaya za oproštaj, prvi se već javljaju s optužbama i objašnjenjima zašto je savez propao. Bilo kako bilo, oporba jednostavno nije bila dovoljno oporbena. Peter Marki-Zay je kandidat koji je, kao bivši pristaša Fidesza, mogao predstavljati "bolju" varijantu Fideszove vlade. Ali o pravoj alternativi tu nema govora.

A od toga su profitirali desničarski ekstremisti. Malo tko je ozbiljno očekivao da će pokret „Mi Hazank" (Naša domovina) prijeći prag od pet posto. Sada ulazi u parlament sa sedam mjesta i djeluje kao "satelitska stranka" Fidesza. "Mi Hazank" je prije svega dobio glasove među negatorima koronavirusa, protivnicima cijepljenja i homofobima.

Paralelni svjetovi

Rezultati izbora samo su potvrdili ekstremnu polarizaciju društva. Proširuje se jaz između provincije i grada – također ideološki. Oporba u ruci drži velike gradove, a Fidesz ruralna područja. Ti paralelni svjetovi postoje godinama: u jednom je Orban veleposlanik mira, bori se za prava zemlje i doživljava se kao spasitelj nacije, a u drugom je korumpirani varalica koji stoji uz Putina i Mađarsku tjera iz EU-a. Tome mora doći kraj. Orban je iskopao rovove toliko duboko da će na kraju i sam pasti u njih. To bi mu trebalo postati jasno, inače će i za njega jednog dana biti prekasno.

