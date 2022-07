U Bratuncu obilježena trideseta godišnjica od stradanja Srba

„Svaka majka žali za izgubljenom djecom i u duši dok je živa nosi svoj bol. Sve majke čija djeca su nastradala su iste i Srpkinja i muslimanka. To se nikad ne smije zaboraviti. Moramo to stalno prenositi na mlađe, da se nikad i nigdje zlo ne bi ponovilo", kaže Ilinka Bibić iz Srebrenice koja je u ratu, prije 30, godina, izgubila dva sestrića i jednog bratića.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije kaže da je ovo mjesto svetinja, golgota srpskog naroda i tačka preispitivanja čovječanstva, da su u ratu svi podjednako stradali i da je u njemu poraženo dostojanstvo, a nema dobitnika.

Ilinka Bibić: "Svi smo od krvi i mesa i moramo živjeti zajedno".

„Molimo se za sve žrtve i svu braću i sestre koji su stradali i ovdje i drugdje, jer su to duše Božije. Ovo mjesto je svetinja, mjesto molitve i najmudrije i najpriličnije bi bilo da svi kleknemo na ovom mjestu i zaćutimo", kaže patrijarh srpski.

Izvršioci zločina još nisu kažnjeni

Predsjednica Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, Radojka Filipović, je u svom obraćanju pored ostalog kazala da su brojna srpska sela u opštinama Bratunac i Srebrenica spaljena do temelja, a stanovnici ubijeni, zarobljeni i protjerani.

„Stotine srpskih zaselaka i sela izbrisano je sa lica zemlje i u opštinama Milići, Vlasenica, Šekovići, Zvornik i Osmaci. Napadi su uglavnom vršeni na velike prasvoslavne praznike Božić, Srpsku Novu godinu, Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan i danas 30. godina kasnije nema kazne za zločince", kaže Filipovićeva.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH kaže da se u proteklom ratu desio zločin nad Srbima ne samo u momentu izvršenja, nego i nakon toga, jer su srpske žrtve neadekvatno tretirane.

Milorad Dodik je ponovo doveo u pitanje ratne zločine u Srebrenici

„Nijedan sud nije uzeo u obzir činjenicu, pa ni sama istorija, da je ovdje stradalo više od 3.500 Srba, djece i žena", kaže Dodik dodajući kako sudovi pokušavaju da napišu netačnu istoriju i da ostave u istoriografiji neke, kako je rekao, kvazi činjenice.

Obilježavanje godišnjice stradanja bez predstavnika međunarodne zajednice

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, kaže da posebno vrijeđa to što se na obiljažavanju godišnjice stradanja Srba u Bratuncu ne pojavljuje niko iz međunarodne zajednice kako bi odao počast srpskim žrtvama, a za desetak dana, samo nekoliko kilometara dalje, u Potočarima, će se pojaviti svi.

„Ne vidimo nijednog razloga zašto to rade, zašto dijele žrtve, zašto dijele narode u BiH, a stalno nam pričaju priču kako hoće da dođe do pomirenja i suživota. Hrišćanski jeste da praštamo, ali kako da praštamo, na koji način da ispunimo tu svoju hrišćansku obavezu ako nas stalno gurate u nove svađe, u nove podjele i to radite uporno 30 godina", kazao je Višković.

Obilježavanje godišnjice stradanja Srba je održano pod geslom “Trideset godina zločin bez kazne”

Jedan od posjetilaca na ovom skupu u Bratuncu je i Milan Rankić iz srebreničkog sela Brežani. Teško pristaja da kaže nešto jer ne voli da se prisjeća tih trenutaka i napada na njegovo selo prije 30. godina.

„Pred mojim očima je ubijeno 10 ljudi. Moj stric i njegova dva sina, trojica iz porodice Stajić, Petrovići, Mitrovići...Svaka porodica je izgubila ponekog jer smo bili napadnuti sa svih strana. Bili smo opkoljeni, a preživjeli su uspjeli nekako pobjeći kroz šumu", prisjeća se Milan.

Ilinku Bibić sa početka priče nakon svega pitamo: može li biti pomirenja među bivšim zaraćenim stranama? „Mislim da može ako budemo jedni drugim opraštali. Svi smo od krvi i mesa i moramo živjeti zajedno", kaže Ilinka.

