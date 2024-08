Turska kao posrednik: Ključna zemlja za mir?

Riječ je o diplomatskom uspjehu Turske, tvrdi sam MIT, turska tajna služba, koja je, prema vlastitim navodima, koordinirala razmjenu zarobljenika između Rusije i Zapada i odigrala važnu posredničku ulogu. Turska televizija prikazala je snimke uživo s aerodroma u Ankari na kojima se vidi razmjena.

Glavni urednik turske televizije za vanjsko-politički program još jednom ističe ulogu njegove zemlje: "Došli smo do sljedeće točke: Turska je uspostavila kontakt s nekoliko strana, od Slovenije do Poljske, od Norveške do Rusije, ali posebno između Rusije i SAD-a." Oni su, kaže novinar, uspostavili komunikacijski kanal kojim se prenose zahtjevi obje strane. “Ovo je vrlo vrijedno – barem jednako vrijedno kao sporazum o koridoru o distribuciji žitarica", rekao je on.

Ankara želi biti viđena kao pouzdan posrednik

Spomenuti koridor za distribuciju žitarica - dogovor između Rusije i Ukrajineo izvozu žitarica - primjer je uloge koju bi Turskaželjela imati na međunarodnoj sceni i to kao pouzdan posrednik između sukobljenih strana. To je tako u pisanoj izjavi naveo i glasnogovornik turske vlade Omer Celik:

„Turska jača svoju poziciju ključne zemlje za regionalni i globalni mir. Višedimenzionalni politički pristup našeg predsjednika učinio je diplomatski kapacitet Turske za rješavanje problema najpouzdanijim na svijetu. U trenutku kada je mir u regiji i svijetu doveden u pitanje, uloga Turske postala je još važnija."

Turska je odugrala značajnu ulogu u razmjeni zarobljenika Foto: Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

Turska se također nudila kao posrednik između Izraela i Palestinaca, ali bez uspjeha. Oslobađanje 16 osoba zatvorenih u Rusiji, uključujući Nijemca Rica K., nasuprot tome je još jedna pobjeda za Tursku.

Amnesty International kritizira dogovor

Organizacija za ljudska prava Amnesty International kritizira činjenicu da se, s druge strane, oslobađaju i ljudi koji su osuđeni na Zapadu: "Ubojica i drugi kriminalci koji su osuđeni tokom poštenog suđenja sada su oslobođeni u zamjenu za ljude koji su samo ostvarili svoje pravo na slobodu mišljenja. Razmjena zarobljenika je stoga i korak ka širenju nekažnjivosti."

Amnesty International aludira na takozvanog ubojicu iz Tiergartena Vadima Krassikova. On je 2021. u Njemačkoj osuđen na doživotni zatvor. Navodno je u ime ruske države usmrtio Gruzijca u Kleiner Tiergartenu u Berlinu. Međutim, za Tursku je najvažnije uspješno posredovanje.

Nada u dalje diplomatske uspjehe

Politolog Murat Arslan, koji je komentirao slike razmjene zarobljenika na turskoj televiziji, čak vjeruje da su daljnji dogovori mogući. Turska obavještajna služba MIT, kaže, dokazala se u suradnji s drugim tajnim službama. "Od sada će MIT-u biti lakše uvjeriti uključene zemlje da izvrše daljnje razmjene", kaže on. "I sigurno postoje drugi taoci o kojima se još uvijek pregovara. Jer nisu svi zarobljenici danas razmijenjeni. Vrlo je moguće da će se daljnje takve akcije odvijati posredstvom MIT-a." Ali sada se, kaže, najprije ljudi koji su sada razmijenjeni vraćaju u svoje domovine.

