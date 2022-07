Turizam u krizi: Nedostatak osoblja paralizira branšu

Sestre Amelie i Amrei Quincke iz Essena već su se dugo veselile svom putu u Budimpeštu. Napokon nekoliko dana bez stresa! Ali prerano su seporadovale: let Eurowingsa otkazan je dva dana prije polaska. Umjesto avionom iz Düsseldorfa u Budimpeštu, morale su ići vlakom – alternativnih letova nije bilo.

Kaos na aerodromima

U njemačkim zračnim lukama nedostaje oko 7200 zaposlenika.To je rezultat istraživanja Instituta njemačkog gospodarstva. Mnogi koji su tu ranije bili zaposleni napustili su aerodrome tijekom epidemijskih lockdownova. Rezultat je neugodan i za putnike i za avio-kompanije: otkazivanja letova i dugi redovi trenutno su svakodnevnica.

Slika na njemačkim aerodromima: beskrajni redovi, beskrajna čekanja - i stornirani letovi

Zrakoplovna tvrtka Lufthansa već je otkazala više od 2000 letova za glavnu ljetnu sezonu u svojim središtima u Münchenu i Frankfurtu, a uz njih dolazi još 900 već ranije najavljenih otkazivanja letova u srpnju.

Drugačija je situacija s Deutsche Bahnom. Tu nedostatka osoblja nema. U 2021. godini državna je željeznica uspjela zaposliti 22 000 novih ljudi diljem zemlje. Međutim, Deutsche Bahn trenutačno pati od povećanog broja bolovanja, što može kratkoročno dovesti do manjka osoblja u regionalnom prometu.

Putovanje kao avantura

Amrei Quincke u vlaku za Budimpeštu

Satima kasnije no što je bilo planirano sestre Quincke su stigle u Budimpeštu. Dani koje su tamo provele su bili prekrasni, pravo uživanje. No onda se trebalo vratiti kući.

Povratni let ponovno je bio planiran Eurowingsom. Već na putu do zračne luke dobivaju prvu SMS poruku: let kasni sat vremena. U zračnoj luci slijedi sljedeći SMS: let kasni još jedan sat. Kratko vrijeme kasnije, još jedan sat kašnjenja - polijetanje leta je sada planirano u 23 sata. No, o tome nema spomena na digitalnim tablama. Odjednom nova poruka: polazak je u 21:15, boarding je već počeo. One trče prema šalteru.

Zračne luke traže osoblje

U frankfurtskoj zračnoj luci je obim prometa gotovo dosegao rekordnu 2019. godinu. Gužva je velika. A onda su tu i kašnjenja letova, uglavnom kao posljedica loših vremenskih prilika ili prenatrpanog zračnog prostora. Kako bi se izbjegao kaos, frankfurtska zračna luka trenutno intenzivno radi na zapošljavanju novih kadrova, posebice u području zemaljskih usluga. Ipak, u nadolazećim mjesecima i nadalje valja računati s dugim redovima pred šalterima i velikim čekanjima na terminalima.

Jedan od razloga nedostatka osoblja su loši uvjeti rada. Irski avioprijevoznik Ryanair ne poštuje zakone ni sudske odluke, kaže španjolski sindikat USO. Kao rezultat toga, USO i sindikat Sitcpla najavili su nove štrajkove za subotu (9.7.), a planirani su i štrajkova diljem Europe.

Strani radnici trebaju pokriti potražnju

Njemačka vlada sada je najavila dolazak stotinama pomoćnih radnika iz inozemstva. Do sada je tako nešto ili, primjerice, zapošljavanje ukrajinskih izbjeglica, bilo povezano s velikim birokratskim preprekama.

Generalni direktor udruženja zračnih luka Airport Association ADV, Ralph Beisel, zagovara veći angažman stranih radnika: "Sada je važno razgovarati o detaljima izvanrednih dozvola, tako da privatne firme za utovar i zračne luke mogu brzo zaposliti ljude." Međutim, Lufthansa ne očekuje da će se letovi vratiti u normalu prije 2023. godine.

Gostiju ima, ali ih nema tko poslužiti

Gastronomija i hotelijerstvo patili su i prije pandemije

Ništa bolje nije ni u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Čelnica Savezne udruge gastronomije (BdS) Andrea Belegante naglašava da je manjak osoblja bio jasno vidljiv već i prije pandemije. Broj ljudi koji se za to školuju je stalno opadao. Kako bi u budućnosti mogao ublažiti ovaj nedostatak, BdS se oslanja na kolektivne ugovore, dodatne pogodnosti i pakete obuke.

No, u Institutu za tržište rada i strukovna istraživanja ne vide masovniji odlazak kadrova iz ugostiteljstvu, od čega se često strahuje. Kao razlog manjka osoblja oni vide prije svega nedovoljno zapošljavanje, a ne toliko nepostojeći interes zaposlenika. Pritom valja imati na umu da je u gastronomiji i prije korone bilo čestih fluktuacija. A ako broj novozaposlenih opada tijekom duljeg vremenskog razdoblja, zaposlenost se općenito tu smanjuje i radna snaga odlazi u druge sektore.

Njemačko udruženje hotela i restorana (DEHOGA) kao trenutno najvećim problem u turizmu navodi nedostatak radnika. Više od 60 posto tvrtki traži nove ljude. Od ožujka 2020. do 2022. turistička branša je zbog pandemije izgubila gotovo 75 milijardi eura prometa.

Guido Zöllick, predsjednik DEHOGA-e, kaže da su potrebni planiranje i pouzdane perspektive. "Mnogi ugostitelji ne bi poslovno preživjeli ponovna ograničenja i zaključavanja. Osiguranje budućnosti poduzeća i radnih mjesta sada mora biti prioritet."

Home sweet home

Amelie i Amrei Quincke napokon su u zrakoplovu. Dok novi putnici neprestano pristižu, posada u kabini se čudi odredištu na kartama: Düsseldorf. Do tada je posada mislila da će letjeti za Hamburg.

Ispostavilo se da je Eurowings zamijenio dva zrakoplova jer let za Düsseldorf već toliko kasni. Međutim, ova je zamjena prijavljena samo zračnoj luci, ali ne i posadi iz Hamburga. Nakon puno gnjavaže, traženja dozvole za slijetanje i napornog leta, dvije sestre su konačno sletjele u Düsseldorf, u dva ujutro, prilično iznervirane.





