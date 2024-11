Carine: Mora li se EU plašiti trgovinskog rata sa SAD?

S ponovnim izborom Donalda Trumpa, mnoge europske tvrtke strahuju da bi carine koje je Trump obećao mogle dovesti do trgovinskog rata. Pretjeruju li ili se EU mora bolje pripremiti?

Donald Trump voli carine. U svom prvom mandatu kao predsjednik SAD-a, uveo ih je mnoštvo na veš mašine, solarne panele, potom uvoz čelika i aluminija koji su pogodili zemlje širom svijeta, bile političke saveznice ili ne.

Tokom posljednje predsjedničke kampanje obećao je još više. Sada, za nešto više od dva mjeseca, samoproglašeni "čovjek carina" će položiti zakletvu kao 47. predsjednik.

U pokušaju da vrati radna mjesta u proizvodnji u Ameriku, Trump je razmatrao dodavanje carine od 10% na sav uvoz u SAD, a zatim je to povećao na 20%. Sve što dolazi iz Kine bilo bi pogođeno razornom carinom od 60%.

Europska roba bi poskupjela. Visoke američke carine na kinesku robu mogle bi naškoditi i Europi. Ako Kina više ne može izvoziti u Ameriku, potražit će Europu da odloži robu, što bi moglo preplaviti europsko tržište.

EU kao 'mini Kina' za Trumpa

Trump je dosta pozornosti usmjerio na Kinu, ali je također nazvao EU "mini Kinom". Krajem oktobra upozorio je da će Unija na kraju platiti i obećao da će donijeti "Trumpov zakon o recipročnoj trgovini".

"Ne uzimaju naše automobile. Ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Prodaju milione i milione automobila u Sjedinjenim Državama", rekao je na skupu u Pennsylvaniji. "Ne, ne, ne. Morat će platiti veliku cijenu."

Europska unija doista prodaje daleko više SAD-u nego što od njih kupuje, ali oni ima mnogo toga zajedničkog i puno toga za izgubiti.

Trump je dosta pozornosti usmjerio na Kinu, ali je također nazvao EU "mini Kinom" Foto: Tom Brenner/Reuters

Carinski sukob između SAD-a i EU također bi se mogao pretvoriti u problem za američko gospodarstvo. Neisprovocirane američke carine nesumnjivo bi dovele do odmazde kroz protucarine i mogle bi povećati cijene za američke potrošače i pridonijeti inflaciji.

U svojoj poruci kojom je čestitala Trumpu na nedavnoj pobjedi, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen podsjetila ga je na njihovo zajedničko transatlantsko tlo, koje je više od toga da su samo saveznici.

"Povezani smo istinskim partnerstvom između naših ljudi, ujedinjujući 800 miliona građana", napisala je. "Milioni radnih mjesta i milijarde u trgovini i investicijama sa svake strane Atlantika ovise o dinamici i stabilnosti našeg privrednog odnosa."

Trump 2.0: Cijena američkog protekcionizma

Trumpova predložena ekonomska politika predstavljat će velike probleme za Europsku uniju, a posebno za Njemačku, kažu stručnjaci. Neisprovocirane američke carine dovele bi do odmazde u obliku protucarina.

“Trumpove carine ozbiljna su prijetnja europskom gospodarstvu, a posebno izvozno orijentiranim zemljama poput Njemačke”, kaže Niclas Poitiers, stručnjak za trgovinu i međunarodnu ekonomiju pri think thanku Bruegel.

"Europsko gospodarstvo još uvijek se koleba zbog svoje pogrešne odluke da kupuje svoju energiju od Rusije i trpi zbog pada potražnje iz Kine. Trumpove carine dodatno pogoršavaju njegove ekonomske izglede", rekao je Poitiers za DW.

Clemens Fuest, predsjednik Instituta ifo sa sjedištem u Münchenu, upozorio je na "izrazito protekcionistički program koji se temelji na višim carinama na uvoz i većim ograničenjima međunarodne trgovine, posebno za Kinu, a potencijalno i Europu", u priopćenju za javnost dan nakon američkih izbora.

Institut ifo izračunao je da bi carina od 20 posto na uvezenu robu mogla uzrokovati pad njemačkog izvoza u SAD za oko 15 posto i uzrokovati ekonomsku štetu od 33 milijarde eura (35,3 milijarde dolara).

Njemački ekonomski institut (IW) sa sjedištem u Kölnu izračunao je da bi trgovinski rat s carinama od 10 posto na obje strane mogao koštati njemačku ekonomiju 127 milijardi eura tokom Trumpovog četverogodišnjeg mandata u Bijeloj kući. Carine od 20 posto mogle bi njemačku ekonomiju koštati 180 milijardi eura.

Zadržavanje robe strane proizvodnje

EU već trpi zbog sporog rasta. Njemačka, najveća ekonomija Unije, je trenutačno na putu da drugu godinu zaredom zabilježi pad i posebno ovisi o rastu izvoza vozila. Nove američke carine pogoršale bi stvari.

Institut ifo izračunao je da bi carina od 20 posto na uvezenu robu mogla uzrokovati pad njemačkog izvoza u SAD za oko 15 posto i uzrokovati ekonomsku štetu od 33 milijarde eura Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

EU treba unaprijediti vlastitu konkurentnost, ojačati odbrambene sposobnosti i suočiti se s izazovima koje postavlja Kina, navodi se u dosjeu koji je objavio Savez njemačkih industrijalaca (BDI). Prioritet bi prije svega trebalo biti sprječavanje novih carina. Ako to ne uspije, bit će potrebne protumjere, ali one će zahtijevati ujedinjeni front svih 27 država članica EU-a.

Trump vjeruje da su carine efikasan alat za unaprjeđenje njegovih domaćih proizvodnih ciljeva i osiguravanje utjecaja u međunarodnim pregovorima, kaže Penny Naas, stručnjakinja za javnu politiku pri German Marshall Fundu Sjedinjenih Država u Washingtonu D.C.

Novoizabrani predsjednik vidi carine kao učinkovit način za ponovno uspostavljanje ravnoteže u trgovinskim deficitima, a njegovi glavni tarifni prioriteti vjerojatno će biti čelik, automobilska industrija i roba koja doprinosi otvaranju značajnih radnih mjesta u proizvodnji u SAD-u, kaže Naas.

Visoke carine među prijateljima?

"Trump je tvorac dogovora i koristio je prijetnju carinama da izvuče ustupke od trgovinskih partnera u prošlosti", kaže Naas za DW. Ona kaže da ju ne iznenadilo da su zemlje s trgovinskim deficitom već započele razgovore s novom administracijom o više kupovine od SAD-a.

Poitiers naglašava da Trumpove carine neće dovesti do kraja globalizacije i trgovine, kako se neki plaše.

Međutim, ovaj Trumpov mandat bi mogao označiti kraj globalizacije koju predvode SAD, kaže Poitiers. To, smatra on, ne bi dovelo do kraja globalizacije jer je većina zemalja još uvijek zainteresirana za suradnju. Važno je da EU mora prestati kočiti dublju ekonomsku integraciju.

"Europa sada mora graditi koalicije sa zemljama koje misle kao ona kako bi očuvala svoj prosperitet, koji se u velikoj mjeri temelji na trgovini", rekao je Poitiers.

Uredio: Ashutosh Pandey

