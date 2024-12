Trump prijeti ponovnim preuzimanjem Panamskog kanala

Budući američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Panami ponovnim preuzimanjem kontrole nad Panamskim kanalom. "Naknade koje Panama traži za plovidbu su smiješne, posebno s obzirom na to da su SAD pokazale izuzetnu velikodušnost prema Panami", napisao je Trump u subotu navečer na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Pljačka naše zemlje mora odmah prestati. SAD su predale kontrolu kanala Panami samo „kao znak saradnje", a ne kako bi drugi od toga izvlačili korist", napisao je Trump.

Trump je istakao da će, ukoliko se moralna i pravna načela te velikodušne geste ne budu poštovala, tražiti da im se Panamski kanal u potpunosti vrati bez postavljanja bilo kakvih „ako i ali". Također je upozorio na mogući uticaj Kine, naglašavajući da neće dopustiti da kanal padne u pogrešne ruke.

Brodovi koji s obje strane čekaju na ulaz u Panamski kanal Foto: Vesselfinder

Predsjednik Paname odbacuje prijetnju

Predsjednik Paname José Raúl Mulino je preko društvene mreže X odbacio Trumpove prijetnje. "Svaki kvadratni metar Panamskog kanala i okolnog područja pripada Panami i tako će i ostati", izjavio je. "Suverenitet i nezavisnost naše zemlje nisu predmet pregovora."

Naknade, koje Panama naplaćuje, smatraju se tržišno opravdanim, jer se temelje na veličini i nosivosti brodova koji prolaze kanalom. Ne postoje odredbe koje bi – kako Trump zahtijeva – SAD-u osigurale povlašten tretman samo zbog njihove istorijske uloge u izgradnji kanala.

"Naknade za plovidbu nisu ustanovljene proizvoljno", naglasio je Mulino. "One se utvrđuju na transparentan način i kroz javnu raspravu (u kojoj učestvuju predstavnici kompanija, politike i državnih institucija - op.red.)."

Cijene plovidbe Panamskim kanalom opravdane, izjavio predsjednik Paname Foto: Hady Khandani/JOKER/picture alliance

Kineska vlada nije komentarisala situaciju. Kina ne upravlja kanalom, niti ima kontrolu nad njim. Međutim, podružnica kompanije CK Hutchison Holdings sa sjedištem u Hong Kongu već dugo upravlja dvjema lukama na karipskom i pacifičkom ulazu u kanal.

Sporazumi regulišu kontrolu nad kanalom

Na koji način bi Trump mogao pokušati povratiti kontrolu nad kanalom, za sada nije jasno. Prema međunarodnom pravu, on nema osnovu za to. SAD su najvećim dijelom izgradile kanal i decenijama upravljale okolnim područjem. Godine 1977. Panama i SAD su potpisale sporazume, koji su 1999. godine doveli do potpune predaje kontrole nad kanalom nakon perioda zajedničkog upravljanja.

Kroz kanal prolazi 2,5 posto globalne pomorske trgovine, a do 14.000 brodova može ga koristiti svake godine. Panamski kanal je od ključne važnosti za uvoz automobila i druge robe iz Azije u SAD, kao i za izvoz, uključujući transporte tečnog gasa (LNG).

