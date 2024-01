Trener priznao da je seksualno zlostavljao stotine dječaka

Šta se desilo?

U Minhenu se sudi bivšem fudbalskom treneru jednog sportskog kluba iz okoline bavarske prijestonice. Navodi se da je sada 47-godišnji bivši glavni trener i sportski direktor kluba godinama od 2016. seksualno zlostavljao ukupno oko 30 dječaka i mladića između 13 i 19 godina. U brojnim slučajevima došlo je do silovanja. I uvijek po istom obrascu: čovjek bi rekao mladim ljudima da je završio za fizioterapeuta i da će ih liječiti kako bi poboljšao cirkulaciju krvi u mišićima. Onda bi ih napastvovao.

Državno tužilaštvo tereti muškarca za više od 800 slučajeva seksualnog zlostavljanja. A za silovanje je optužen u više od 200 slučajeva. Slučaj je pokrenut početkom 2022. godine nakon što se jedna od žrtava povjerila roditeljima. Muškarac je uhapšen u oktobru 2022. godine i od tada je u pritvoru.

Kakva kazna čeka optuženog?

Bivši trener je priznao zločine. Sudija je ranije rekao da bi priznanje moglo da dovede do blaže kazne. Razlog: mlade žrtve više ne bi morale da svjedoče na suđenju. Ukoliko optuženi prizna, sudija je rekao da bi mogao da dobije kaznu zatvora od sedam do osam godina. Međutim, jasno je stavio do znanja da to ne mora da znači da će počinilac biti pušten poslije isteka kazne.

Ne može se isključiti naknadni takozvani „preventivni pritvor“ u popravnom domu ili smještaj u psihijatrijsku kliniku čak i ako je priznao krivicu.

Da li je bilo sličnih slučajeva u njemačkom sportu?

Seksualno nasilje je takođe problem u njemačkom sportu, pokazala je studija objavljena 2022. godine. Više od 70 žrtava opisalo je u studiji svoja traumatska iskustva. Iste godine javnost je uzburkala i izjava bivšeg evropskog šampiona u skokovima u vodu Jana Hempela. On je optužio svog bivšeg trenera da ga je više puta seksualno zlostavljao u periodu od 14 godina. Trener je umro 2001.

U Njemačkoj je već bilo nekoliko tužbi protiv bivših sportskih trenera zbog seksualnog zlostavljanja svojih štićenika. Godine 2022. bivši gimnastički trener u saveznoj pokrajini Tiringiji proglašen je krivim po 20 tačaka i osuđen na tri godine i dva mjeseca zatvora.

Jan Hempel je optužio svog bivšeg trenera da ga je više puta seksualno zlostavljao u periodu od 14 godina Foto: Laci Perenyi/IMAGO

Sadašnje suđenje u Minhenu uključuje znatno veći broj slučajeva zlostavljanja. Obim podsjeća na međunarodne slučajeve kao što je slučaj bivšeg timskog ljekara američkih gimnastičarki Larija Nasara (Larry Nassar), bivšeg trenera omladinaca Berija Benela (Barry Bennell) engleskom fudbalskom klubu Mančester Siti ili optužbi za zlostavljanje bivšeg predsjednika Haićanskog fudbalskog saveza, Iva Žan-Barta (Yves Jean-Bart).

Kako se sport bori protiv seksualnog nasilja?

Klub iz okoline Minhena, koji je predmet aktuelnog suđenja već više od decenije od svojih trenera zahtijeva potvrdu o nekažnjavanju. 2021. godine, prije nego što je slučaj postao javan, stupio je na snagu „koncept zaštite i hitnih slučajeva“ u kojem je udruženje odredilo kako želi da postupi u sumnjivim slučajevima. Međutim, "nikada ne možete sve učiniti 100 odsto bezbjednim", priznao je generalni direktor kluba nakon što su se pročule optužbe protiv bivšeg trenera.

U Njemačkoj od sredine 2023. postoji nezavisna kontakt služba - „Bezbjedan sport“. Svi sportisti koji su žrtve seksualnog, psihičkog ili fizičkog nasilja i traže pomoć mogu im se obratiti.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.