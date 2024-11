Tramp želi tvrdolinijaša Waltza za savjetnika za sigurnost

Izabraniamerički predsjednik Donald Trump će na važnu poziciju savjetnika za nacionalnu sigurnost, kako pišu mediji, instalirati republikanskog zastupnika Mikea Waltza. On je poznat kao zagovornik oštrog kursa prema Kini. Osim toga se Waltz zalaže za zaokret po pitanju američke podrške Ukrajini u obrani od ruske agresije.

Trump je Waltzu već ponudio poziciju u Bijeloj kući, javljaju između ostaloga Wall Street Journal i TV-postaja CNN. Savjetnik za nacionalnu sigurnost je ključna pozicija vezana uz vanjsku politiku, a na to mjesto predsjednik SAD-a može sam imenovati svoje kandidate, odnosno nije mu potrebna podrška Senata. Tijekom svog prvog predsjedničkog mandata je Trump imao četiri savjetnika za sigurnosna pitanja.

Waltz za novi kurs prema Ukrajini

Waltz, član Predstavničkog doma iz savezne države Floride, već godinama podržava Donalda Trumpa. Prošle je godine on na TV-postaji Fox News objavio komentar, u kojem je tematizirao republikansku većinu u Predstavničkom domu u Washingtonu: „Era bianco čekova za Ukrajinu je u Kongresu gotova."

Waltz je tada, između ostaloga, argumentirao da europske zemlje moraju dati još veći doprinos. Istovremeno je napomenuo da SAD protiv Rusije raspolaže dodatnim sredstvom pritiska, a mislio je na ukidanje restrikcija po pitanju korištenja američkog naoružanja koje je isporučeno Ukrajincima.

Senator Rubio novi šef diplomacije?

Kako pišu američki mediji, Trump već ima i ozbiljnog kandidata za preuzimanje dužnosti američkog ministra vanjskih poslova. To je Marco Rubio, senator iz Floride. Ali u izvještajima se dodaje kako konačna kadrovska odluka o poziciji državnog tajnika još uvijek nije donesena.

New York Times je objavio, pozivajući se na tri izvora, odnosno osobe upućene u Trumpove namjere, da budući predsjednik nije doduše donio finalnu odluku oko toga tko će biti njegov šef diplomacije, ali da je očigledno tu dužnost „rezervirao" za Rubia. Proteklih dana se kao najizglednijeg kandidata za tu poziciju spominjalo i Richarda Grenella, bivšeg američkog veleposlanika u Njemačkoj.

Donald Tramp i Mark Rubio tokom izborne kampanje Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Tvrdo prema Kini i Iranu

Rubio je poznat po oštrom kursu prema Iranu i Kini. U posljednjim intervjuima on osim toga inzistira na pregovorima s Rusijom i pronalaženjem rješenja za rat u Ukrajini. „Nisam ja na strani Rusije, ali nažalost je to realnost, rat u Ukrajini se može okončati samo pregovorima", rekao je on u rujnu za NBC.

Politolog Rubio je sin kubanskih doseljenika, od 2010 je član Senata. Uoči izbora 2016 se s Trumpom natjecao oko predsjedničke nominacije Republikanske stranke. Tada je on Trumpa nazvao "najvulgarnijom osobom koja se ikada natjecala za predsjedničku dužnost.”

Tagesschau.de (ms)

