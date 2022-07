Trčimo za Srebrenicu

DW: Gospodine Weiper, kako ste došli na ideju da pomognete Srebrenici i njenim građanima bez obzira na vjersku pripadnost?

Chary Weiper: „Do 2010. godine nisam imao nikakvu vezu sa Srebrenicom. Na jednom seminaru sam čuo koliko je teška situacija u Srebrenici i koliko se ne obraća pažnja na ljude koji tamo žive. Na tom seminaru sam rekao: `Ljudi, moramo skrenuti pažnju na taj region. Nemoguće je da ti ljudu budu zaboravljeni`. Kao osoba koja se iz hobija bavi sportom i trči maraton, rekao sam: `trčanjem do Srebrenice ću skrenuti pažnju na ono što se tamo dogodilo`. Razmišljao sаm nekoliko mjeseci i donio odluku. Moja supruga i kćerka su preuzele posao u našem frizerskom salonu, a ja sam počeo sa pripremama. Trčao sam od Havixbecka do Srebrenice. To je relacija dugačka oko 1.800 km. Svaki dan sam trčao oko 32 km. Do Srebrenice sam trčao 56 dana".



Donatorski maraton za Srebrenicu se u Havixbecku održava 17. jula

To je bio donatorski maraton na kojem ste informisali ljude o Srebrenici?

Bio je to veliki izazov. Međutim, veoma sam se fokusirao na taj zadatak i cilj da stignem do Srebrenice. Za vrijeme mog trčanja do Srebrenice sam također informisao ljude i u mjestima gdje sam odmarao, držao predavanja o onom što se dogodilo u Srebrenici. Trčao sam kroz Njemačku, kada je u etapama sa mnom trčalo oko 1.500 ljudi, Austriju, ali i Sloveniju, Hrvatsku i BiH gdje sam bio i medijski propraćen.

Na putu do Srebrenice sam prikupio sredstva u iznosu od 20.000 eura i postavilo se pitanje gdje uložiti novac i kako nastaviti. Pridružio sam se udruženju „Bauern helfen Bauern" gdje sam upoznao gospodina Namira Porića koji je u međuvremenu osnovao udruženje i zahvaljujući njemu mogu garantovati da će novac doći u sigurne ruke. Zajedno sa 'Kućom dobrih tonova' trenutno radimo na jednom projektu za mlade".

Veliku pažnju u svojim projektima posvećujete i mladim ljudima. Zašto?

„Osnovali smo udruženje „Run for their lives" i sebi kao cilj postavili da pomažemo građane Srebrenice. Skrećemo pažnju na Srebrenicu i svake godine organizujemo sportske manifestacije, ali i druženja na kojim prikupljamo donacije za Srebrenicu. Sakupljeni novac smo usmjeravali na projekte koje je na licu mjesta realizovalo udruženje 'Bauern helfen Bauern' kao što su izgradnja kuća povratnicima što im pomaže da se prije svega osjećaju kao kod kuće, ali i da se vidi da nisu prepušteni sami sebi, posebno mladi koji žele napustiti rodni kraj. Upravo mladi su nam potrebni kako bi zemlja ponovo stala na svoje noge."

Havixbeck, mjesto sa oko 12.000 stanovnika, svake godine organizuje donatorski maraton na kojem se prikupljaju donacije za Srebrenicu. Učesnici u centru grada trče dionicu od 600 metara i svakom pretrčanom dionicom za Srebrenicu prikupe tri eura. Ove godine se čak pojavila ideja i da dio sredstava usmjerite za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine. Međutim, ostali ste vjerni Srebrenici.

"Protiv zaborava i za mir" - realizacija jednog od projekata u Srebrenici

„U Havixbecku imamo dosta projekata koji ciljano pomažu izbjeglicama iz Ukrajine i za to imam potpuno razumijevanje jer je to veliki društveni problem. Baš zbog toga smo odlučili organizovati manifestaciju kojom se prisjećamo Srebrenice kako bi svijetu ponovo pokazali da moramo nešto uraditi kako bi održali mir u svijetu. Zato moramo skrenuti pažnju na stvari koje su se dogodile, dakle trčimo za mir i zato da se te stvari ne bi zaboravile. Razmišlajli smo i o tome da dio prikupljenog novca izvojimo za Ukrajinu, ali smo se ipak odlučili za Srebrenicu jer je naš cilj `Never forget Srebrenica`. Želimo se posvetiti Srebrenici jer ne možemo svima pomoći. Ako svi tražimo način na koji, kao pojedinac možemo pomoći, onda ćemo imati bolji svijet. U Srebrenicine postoji zvanični obrazovni program koji promoviše vrijednosti poput demokratije, ljubavi, empatiju, dijalog, solidarnost i saradnju. Mlade niko ne uči o aktivizmu, kritičkom mišljenju, medijskoj pismenosti i također ne pokušava poboljšati njihove emocionalne i socijalne osobine i vještine. U Srebrenici nacionalistička retorika ne prestaje, vrši se uticaj na lokalno stanovništvo, grad je podijeljen. Osnovni principi demokratije i ljudskih prava su u opasnosti i nema ničega što će pomoći u obnavljanju društvenih vrijednosti."

Chary Weiper je predsjednik udruženja „Run for their lives".

