Tko je Christian Lindner?

Prošli četvrtak u Berlinu započeli su pregovori SPD-a, Zelenih i FDP-a oko formiranja nove koalicijske vlade. Nakon relativno kratke faze ispitivanja terena („sondiranje”), priopćeno je kako je cilj te tri stranke brzo ispregovarati koalicijski ugovor i formirati vladu kakvu Njemačka još nije vidjela na saveznoj razini – takozvanu „semafor-koaliciju”, koja je to ime dobila po bojama SPD-a, Liberala i Zelenih.

Već nakon prvih razgovora FDP-ov šef Lindner je govorio o „cezuri”, odnosno o „novom početku”. Već početkom prosinca bi novi saziv Bundestaga trebao izabrati Olafa Scholza (SPD) za novog saveznog kancelara. To je ambiciozan tempo. A tempo je ono što voli Christian Lindner. Čovjek koji voli brze automobile (vlasnik je jednog Porschea 911) često je u svojoj karijeri bio prvi – i najmlađi.

Ekspresna karijera

Sa samo 16 godina Christian Lindner je postao član FDP-a, samo godinu dana kasnije postaje šef Liberalnih učenika u svojoj matičnoj saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (NRW). Postao je najmlađi zastupnik u povijesti koji je ušao u parlament NRW-a. Tada je imao 21 godinu. Njegov nadimak je „Bambi”, po plahom, mladom jelenu iz istoimenog Disneyevog filmskog klasika. Paralelno s političkom karijerom, Lindner je apsolvirao studij politologije i postao pričuvni časnik ratnog zrakoplovstva.

Zastupnik Bundestaga je od 2009. A te godine je postao i glavni tajnik FDP-a. Sa samo 34 godine Lindner je izabran za šefa Liberalne stranke – nakon što FDP na izborima 2013. nije uspio prijeći izborni prag do 5%, odnosno nije ušao u Bundestag.

FDP-ov veteran i jedan od ljudi koji itekako zna kritizirati Lindnera, Gerhart Baum, o aktualnom šefu liberala, čiju je karijeru pratio od samog početka, kaže: "On je jedan od najsposobnijih mlađih političara u Njemačkoj. Posjeduje veliki politički talent i u stanju je proniknuti i najkompliciranija činjenična stanja.” Baum ipak dodaje da Lindner ponekad iż vida izgubi „liberalni kompas”, a kao primjer navodi: „Otpor protiv prihvata izbjeglica 2015. od strane gospođe Merkel.”

Zaokret tijekom izborne večeri

Dok su mnogi simpatizeri njegovih Liberala tijekom izborne večeri 26. rujna u centrali FDP-a (nakon osvojenih 11,5% glasova) sanjali o koaliciji s Unijom CDU/CSU, usprkos tome što je ona pretrpjela ogromne gubitke i na koncu završila na drugom mjestu (iza SPD-a), Christian Lindner je već uspostavio kontakt s liderima Zelenih. FDP i Stranka zelenih su dan nakon izbora počeli konkretizirati stvari – stranke koje dijele „najveće moguće sadržajne razlike”, već su počele razgovarati o koalicijskim opcijama, potvrdio je Lindner.

Šef FDP-a taj manevar je napravio jer zna da FDP ima šansu ponovno doći na vlast, ali samo u koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Liberali su već puno puta „kovali" koalicije na saveznoj razini, nekad sa SPD-om, a ponekad s Unijom. I ovaj put su ponovno htjeli biti stranka koja će odlučiti o tome tko će biti – kancelar.

Iskustvo iz 2017.

Lindner je odmah shvatio da će se morati mijenjati ton prema dosadašnjim političkim partnerima i odmah mijenja taktiku. Nakon oštrih napada na SPD i Zelene tijekom predizborne kampanje, kada je govorio da si ne može ni zamisliti trojnu „semafor-koaliciju", nakon izbora Lindner počinje govoriti o „cezuri za političku kulturu", odnosno o „šansi za modernizaciju" Njemačke.

Hoće li Lindner na kraju koalicijskih pregovora ponovno reći „ne”, kao što je napravio 2017., nakon posljednjih saveznih izbora? Tada se pregovaralo o takozvanoj „Jamajka-koaliciji", o savezu Unije, FDP-a i Zelenih. I u samom finišu pregovora, Lindner je stao pred novinare i rekao: „Bolje je ne vladati nego loše vladati." FDP je, nakon ponovnog ulaska u Bundestag, završio u opoziciji. Može li mu se nešto slično ponovno dogoditi? „To je praktički isključeno. On (Lindner, nap. red.) je sad osuđen na vlast”, kaže za DW politolog Frank Decker.

Lindneru je njegova vanjština itekako važna

Ljubimac mladih

FDP su, kao i Zeleni, stranka koja je jako omiljena među mlađi biračima. A to ima veze i s Lindnerom. On je za mnoge mlade simbol uspjeha, simbol političara koji ima „žicu” za društvene medije, on im je jednostavno – cool. Lindneru je njegova vanjština itekako važna. Trenira kad god može, na veslačkom ergometru kod kuće, dao si je transplantirati kosu, uvijek je moderno odjeven. Bio je oženjen s jednom novinarkom, a nakon razvoda je u vezi – s jednom drugom novinarkom. Rijetko otkriva detalje iz privatnog života.

Jednu stvar Lindner ipak nije uspio u svim ovim godinama otkako je stranački šef – na dovoljno dobar način poticati žene. U vodstvu stranke, u Bundestagu, pa i po pitanju članstva, žene su kod FDP-a drastično podzastupljene, pogotovo kad se vidi kakva je situacija kod Zelenih, SPD-a ili Ljevice. Bivši čelnik Liberala Gerhart Baum kaže ipak da je Lindner postao "ozbiljniji”, da puno više razmišlja i da "sad kritiku prihvaća više nego ranije”. Odnosno da se trudi otkloniti dojam da je FDP postala neka vrsta Lindner-Showa: "Sve više su u prvom planu i drugi muškarci i žene. Time se bori protiv dojma da je FDP postao one-man-stranka."

Ministar financija?

Tijekom predizborne kampanje Christian Lindner je poput vjetrenjače ponavljao: „Želim postati ministar financija." Politolog Frank Decker ovako objašnjava te njegove ambicije: „Ministarstvo financija je, nakon Kancelarskog ureda, najvažniji resor. Osim toga, FDP u tom ministarstvu može najbolje dokazati svoje kompetencije po pitanju ekonomije i porezne politike.”

