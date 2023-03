Tko je čovjek koji je podignuo optužnicu protiv Trumpa?

Po prvi put u povijesti SAD-a protiv jednog bivšeg predsjednika je podignuta optužnica. No tko je Alvin Bragg, državni odvjetnik koji je podigao optužnicu?

Detalji optužnice za sada nisu poznati javnosti. No CNN govori o 30 točaka optužnice koje između ostalog bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu predbacuju plaćanje novca bivšoj porno-glumici Stormy Daniels da u javnosti ne govori o njihovim vezama. No mnogo su važniji dijelovi optužnice koje Trumpu predbacuju poslovnu prijevaru te krivotvorenje dokumenata u svrhu skrivanja nekih drugih kaznenih djela poput kršenja zakona o financiranju predizborne kampanje.

Republikanska stranka nadležnom odvjetniku za područje okruga Manhattan, Alvinu Braggu predbacuju političke motive iza podizanja optužnice, tj. sprječavanje Donalda Trumpa da se ponovno kandidira za predsjednika SAD-a. Trump bi se, kako navode mediji u SAD-u, sljedećeg četvrtka trebao prijaviti policiji.

Državni odvjetnik iz Harlema

No tko je Alvin Bragg, viši državni odvjetnik koji je podigao ovu povijesnu optužnicu? Mnogi u činjenici da je upravo ovaj pravnik krenuo u odlučujuću pravnu borbu protiv Donalda vide ironiju povijesti. Jer upravo je Bragg bio taj, koji je nakon dolaska na mjesto državnog odvjetnika za okrug Manhattan početkom 2022. odbio podići optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog njegovih navodnih makinacija s nekretninama. Ova odluka je pokrenula žestoke proteste predstavnika Demokratske stranke koji su bili sigurni da dokaza protiv Trumpa ima dovoljno da ga se strpa iza rešetaka. U jeku skandala je nekoliko Braggovih istaknutih istražitelja podnijelo ostavku. No novi glavni državni odvjetnik je očito bio svjestan da mu za proces protiv moćnog Trumpa nedostaju čvrsti dokazi.

Bragg je tijekom više od godine dana boravka na prestižnom mjestu državnog odvjetnika jedne od najpoznatijih četvrti na svijetu već na sebe navukao i bijes konzervativaca: on je tijekom kandidature za ovaj položaj najavljivao blaži progon delikata poput posjedovanja droge ili prostitucije uz istovremeno pooštrenje zakona o posjedovanju oružja. Ova teme mu posebno leži na srcu: Bragg ne propušta priliku istaknuti kako je u njega, kao žitelja Harlema, nekad afro-američkog dijela Manhattana, šest puta bilo upereno oružje: tri puta je oružje u rukama imao policajac, tri puta lokalni kriminalci. Bragg dolazi iz jedne afro-američke obitelji iz Harlema i djetinjstvo je proveo u sedamdesetima u ovoj četvrti koja je slovila za najopasniju četvrt u tadašnjoj prijestolnici kriminala New Yorku.

Komplicirani proces

Iskustva iz ovog vremena su ga i potakla na studij prava koje je ovaj 49-godišnjak na kraju završio i to na elitnom sveučilištu Harvard. „Moj cilj je uskladiti javnu sigurnost i pravednost", rekao je Bragg koji je nakon studija radio i kao privatni odvjetnik ali i na drugoj strani, kao državni odvjetnik. Na mjesto višeg državnog odvjetnika za Manhattan je izabran glasanjem. I to kao kandidat Demokratske stranke. I upravo to Trumpovi pristaše najčešće ističu kao dokaz tezi da se radi o politički motiviranom procesu. Oni Braggu, zbog njegove boje kože, predbacuju da se u pravnoj borbi protiv Trumpa povodi rasističkim pobudama.

Mnogi se pitaju može li Bragg dobiti ovaj proces protiv moćnog bivšeg predsjednika i čete njegovih odvjetnika. „Ja ne djelujem prema onom što netko objavi na društvenim mrežama. Ja se koncentriram na svoje obveze. Mi provjeravamo svaki dokument, razgovaramo sa svakim svjedokom. Jasno je da do nas dolaze razni komentari ali mi smo koncentrirani na zakon i dokaze", rekao je Bragg.

Republikanska stranka uvijek iznova ukazuje na to da Braggov prethodnik Cyrus Vance Jr. nije provodio istragu zbog navodnih isplata za šutnju Trumpa glumici Stormy Daniels zbog pomanjkanja dokaza. Isto vrijedi i za državno odvjetništvo i izborno povjerenstvo koje nisu poduzele pravne korake protiv bivšeg predsjednika. No i poneki pravni stručnjaci dvoje oko toga može li Bragg dobiti proces u ovako kompliciranom slučaju s 30 točaka optužnice.

Pobjeda Trumpa bi predstavljala dodatno gorivo ambicijama za ponovni ulazak u Bijelu kuću.

