Lica Balkan Boostera 2021.

Argnesa Haxhijaj, Kosovo

Argnesa Haxhijaj je 22-godišnja novinarka s Kosova koja, kaže, radije piše nego što priča. Ako joj imate nešto za reći, poručuje, radije joj to napišite! Ali to što Argnesa za sebe kaže nije baš potpuna istina, jer ona nam je već ispričala puno lijepih priča i družila se s nama u prošlogodišnjem, “pandemijskom” izdanju Balkan Boostera. Ove godine je za BB “on the road”.