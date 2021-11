Teško "Škodi" teško češkoj privredi

Češka je, obzirom na broj stanovnika, među najvećim proizvođačima automobila na svijetu. Toyota je u Kolinu, Hyundai u Nošovicama, ali naravno da je središte češke automobilske industrije u Mlada Boleslavu gdje je sjedište Škode. Samo znak tog tradicionalnog češkog proizvođača stoji na oko 900.000 vozila od ukupno preko 1,3 milijuna automobila koliko se proizvodilo u Češkoj prije pandemije. U automobilskoj industriji je neposredno zaposleno 120 tisuća ljudi, a u tvrtkama koje rade za automobilsku industriju ih je šest puta više, procjena je Zdeneka Petzela iz Udruge tamošnje automobilske industrije.

Ali baš kao i njezin matični koncern, Škoda je teško pogođena nedostatkom čipova. 18. listopada je uprava Škode objavila kako mora prekinuti proizvodnju vjerojatno sve do konca ove godine. Ovih dana je, međutim, objavljeno kako je stigla nova pošiljka čipova i da će se proizvodnja nastaviti, ali nije izvjesno da li će stizati nove isporuke. To je i za čitavu Češku težak udarac. "Samo Škoda čini 5% BDP-a čitave Republike Češke. Svaki prekid proizvodnje ima ogromne posljedice po privredu. I za široku mrežu liferanata koji ovise o njoj će biti teško", kaže Radek Špicar, potpredsjednik tamošnje Udruge za industriju i promet.

Dvostruki gubitak za državu

"Razlog poteškoća Škode jest da ona dobiva čipove iz Malezije koja je zbog pandemije zatvorila svoje pogone koji inače rade za automobilsku industriju", objašnjava Špicar. Ipak, postoje razlike između pojedinih proizvođača koji imaju pogone u Češkoj: Hyundai je u boljoj poziciji jer je južnokorejski proizvođač odlučio sam proizvoditi čipove koji mu trebaju, ali čitavu državu najviše pogađaju teškoće njezinoga giganta, Škode.

Jer ne samo da država nema prihoda od automobilske industrije nego sad ona sama mora otvoriti blagajnu kako bi pomogla tamošnjim zaposlenima.

Zaposlenici Škode, čak i kad su kod kuće, će ipak primati 80% svog osnovnog prosječnog dohotka. "Mi ćemo pomoći automobilskoj industriji i njoj pridruženim sektorima gospodarstva", izjavio je češki premijer Andrej Babiš. "Državna potpora će iznositi 60% od iznosa koliko će plaćati poslodavac", objavio je Karel Havliček, ministar za industriju i promet u vladi stranke ANO. "Smatramo to pravednim, jer je tu riječ o ključnom sektoru češkog gospodarstva koji ostvaruje 10% BDP-a i tu bi bilo ugroženo stotinu tisuća radnih mjesta."

Proizvodna linija Škode Octavie u Češkoj

Nevolja dolazi u složenim vremenima

Češka vlada će o toj potpori još konačno odlučiti 8. studenog, na dan kad će se okupiti i novi saziv parlamenta nakon izbora u toj zemlji. Premijer Babiš je izgubio ove izbore i on odlazi s tog položaja. Čitavo političko okruženje u Češkoj je tim složenije zbog bolesti predsjednika Zemana, ali češka Udruga za industriju i promet vjeruje kako će i nova vlada podržati mjere potpore. "Ovaj program skraćenog radnog vremena je točno i zamišljen za takve situacije gdje se neki gospodarski sektor zatekne u poteškoćama koje nije sam uzrokovao kako bi se zadržala radna mjesta", misli Radek Špicar.

No još nije sve sigurno: takvu mjeru državne potpore Škodi svakako treba odobriti i Europska unija - što se još nije dogodilo. Isto tako, ovaj ključni sektor češke industrije zapravo čeka još veći izazov od puke nestašice čipova: treba se pripremiti za budućnost i zahtjeve koji se postavljaju u zaštiti klime. "Iz našeg očišta, na žalost nema drugog puta nego elektrifikacija kako bi se postiglo dovoljno smanjenje CO2", izjavio je Michal Kadera iz odnosa s javnošću kod Škoda Auto ČR. "A to će biti veoma zahtjevno i skupo", kaže on za Denik.cz. Škoda već do 2030. želi unutar EU-a prodavati više električnih nego vozila s klasičnim motorima - i za to će joj trebati goleme investicije. A dok pogoni moraju mjesecima stajati - makar kupaca ima, to će biti veoma teško.

