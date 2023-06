Teške optužbe protiv pjevača Rammsteina Tilla Lindemanna

Radi se o drogama, seksu i nasilju. O zabavama koje se održavaju prije i poslije Rammsteinovih koncerata. O ženama koje Rammsteinov tim navodno dovede iz publike kako bi u backstageu „zabavljale" članove banda, kao što je pjevač Till Lindemann.

Shelby Lynn iz Irske je otputovala na koncert grupe Rammstein u glavni grad Litve Vilnius, gdje je taj band započeo svoju ovogodišnju turneju po Europi. Tamo je pozvana na zabavu prije koncerta i susrela je pjevača Tilla Lindemanna, koji je, po njezinim navodima, htio s njom imati seksualni odnos. Ona je to odbila, na što je Lindemann navodno reagirao vrlo agresivno.

Osim toga ona sumnja da su joj dali neku drogu, kao što su knockout-kapi, jer kaže da je popila samo dva alkoholna pića i jedan gutljaj tequile, a ne sjeća se ničega više što se događalo nakon toga. Kad se kasnije probudila u hotelu, osjećala je bolove i mučninu, a po cijelom tijelu je imala modrice. Na društvenoj mreži je objavila fotografiju svojih ozljeda i tvrdi da je podnijela kaznenu prijavu.

Lynn je u utorak (30.5.) na Twitteru također objavila da ju je litvanska policija pet sati ispitivala putem video-veze.

Rammstein odbacuje optužbe

Pjevač Lindemann nije još ništa rekao u vezi s time, ali je band Rammstein na svom Twitter-profilu odbacio optužbe: takvo što se nije dogodilo u njihovoj blizini, a nije im poznato ni da vlasti provode neku istragu, tvrdi band.

Pjevač Till Lindemann Foto: Gonzales Photo/Christian Hjorth/PYMCA/Photoshot/picture alliance

Ta priča je proteklog vikenda kružila po društvenim mrežama i izazivala žučne rasprave. Javile su se još neke žene – anonimno – koje su navodno imale slične doživljaje i koje izražavaju potpunu solidarnost sa Shelby. Drugi korisnici upozoravaju da s takvim optužbama treba biti oprezan, dok ništa nije dokazano.

Ipak, brojni fanovi grupe Rammstein smatraju da je ono što je band objavio na Twitteru premalo i pitaju u komentarima na profilima banda na društvenim medijima, zašto se ne očituju jasnije u vezi s time. Jedna korisnica na Instagramu pita: „Zar ne želite barem pokušati riješiti taj problem?" Stvar je previše ozbiljna da bi jedan jedini tweet tu mogao nešto postići, kaže ona. Rammstein, međutim, ne objavljuje ništa više u vezi s time nego samo fotografije sa svojih nastupa.

Stvar istražitelja u Litvi

Shelby Lynn se ponovo javila. Na Twitteru je jasno rekla da ju Lindemann nije dirao. „On je prihvatio to da ja ne želim seks s njime. Ja nikad nisam tvrdila da me on silovao."

Lynn je profil na Twitteru na kojem je objavila optužbe protiv Rammsteina otvorila 25. svibnja 2023. s riječima: „Ja sam djevojka koja je kod Rammsteina drogirana." Svi postovi na tom profilu tiču se toga slučaja. Lynn je također naglasila da treba "pročitati sve njezine postove, a ne donositi preuranjene zaključke".

Sad je stvar litavskih istražitelja da razjasne ovaj slučaj. Za Tilla Lindemanna i dalje vrijedi da ga se smatra nevinim. Kao i za Shelby Lynn i druge žene koje iznose optužbe protiv Lindemanna.

Turneja grupe Rammstein nazvana „Europe-Stadium-Tour" započela je 22. svibnja u Vilniusu i trajat će cijelo ljeto, pri čemu će obići više europskih zemalja, od Litve preko Slovačke i Mađarske do Španjolske i Portugala. U Njemačkoj su koncerti planirani u lipnju u Münchenu i u srpnju u Berlinu.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu