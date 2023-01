Tablete za prekid trudnoće postaju sve važnije

U Sjedinjenim Američkim Državama ubuduće će se u ljekarnama moći dobiti tzv. abortivne pilule, objavila je američka Uprava za hranu i lijekove (FDA). Da bi smjele prodavati te tablete, ljekarne moraju dobiti prethodno dopuštenje od proizvođača. No pilule za medikametozni pobačaj naći će se u slobodnoj prodaji samo u saveznim državama u kojima je prekid trudnoće ionako načelno zakonski dopušten.

Prema presudi američkog Vrhovnog suda iz lipnja 2022. pitanje pobačaja pripada u nadležnost saveznih država i više nije stvar saveznog zakonodavstva. Mnoge konzervativne američke savezne države su iskoristile ovu priliku kako bi znatno ograničile ili čak posve zabranile prekide trudnoće.

Abortivne pilule do sada se moglo dobiti samo u liječničkim ordinacijama i bolnicama s posebnom dozvolom, kao i kod malobrojnih online ljekarni. No ni sada neće svatko bezuvjetno moći kupiti tablete za prekid trudnoće. Pacijentice, naime, trebaju recept ovlaštenog liječnika.

Abortivna pilula kao „korak u pravom smjeru"

Organizacija Planned Parenthood America, koja u cijeloj zemlji nudi medicinske usluge na području seksualne medicine, ginekologije i planiranja obitelji, tu je vijest nazvala „korakom u pravom smjeru za zdravstvenu ravnopravnost". „Mogućnost dobivanja prepisanih abortivnih lijekova poštanskim putem ili u ljekarni, kao kod svakog drugog liječničkog recepta, odlučujući je napredak za ljude koji pokušavaju dobiti pristup osnovnoj medicinskoj skrbi", priopćila je ta organizacija.

Nasuprot tome, organizacija SBA Pro-Life America, koja se zalaže za zabranu pobačaja, ističe: „Aktivisti za prekid trudnoće žele svaku poštu i svaku apoteku pretvoriti u poslovni prostor za pobačaje, a Bidenova FDA svojevoljno sudjeluje u tome – čak i ako studije pokazuju da će hitne službe biti preplavljene ženama koje će patiti od teških, po život opasnih komplikacija koje uzrokuju abortivne pilule."

No ta tvrdnja nije samo suprotna informacijama FDA, nego i podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i nevladine organizacije Liječnici bez granica.

SZO preporučuje pobačaj kod kuće

Kod abortivnih pilula radi se uglavnom o sredstvima koja sadrže mifepriston ili misoprostol. Tablete se uzimaju u razmaku od 36 do 48 sati. Prva uzrokuje otvaranje grlića maternice, a druga izbacivanje ploda iz maternice.

Takav medikametozni pobačaj je u SAD-u dopušten do 10. tjedna trudnoće, a slični su rokovi i u drugim zemljama. Prema podacima stručnjaka, već sada se u SAD-u više od polovice prekida trudnoće obavlja abortivnim pilulama, prenosi novinska agencija AFP. I u drugim zemljama ova metoda djelomično zamjenjuje operativne zahvate.

SZO preporučuje medikamentozne pobačaje i u jednom dokumentu iznosi mišljenje da bi djevojkama i ženama do 12. tjedna trudnoće trebalo biti omogućeno dobivanje abortivnih pilula i njihova primjena bez medicinskog nadzora.

Pobačaji obavljeni bez liječničke pomoći mogli bi biti atraktivni zbog manjih troškova, jednostavnije i brže provedbe te zaštite privatnosti. Prema SZO-u to bi mogla biti „inovativna strategija" za jačanje „osnovne medicinske skrbi" i to upravo u zemljama i regijama s preopterećenim zdravstvenim sustavom.

No u mnogim državama medikamentozni pobačaj kod kuće nije dopušten. I u Njemačkoj uzimanje abortivnih pilula mora uslijediti pod liječničkim nadzorom.

„Htjela sam biti kod kuće i u miru tugovati"

Jedna američka korisnica Twittera, koja se predstavlja imenom Brooke, za Deutsche Welle je ispričala da se prije dvije godine odlučila za medikamentozni prekid trudnoće kod kuće. Kako je rekla, abortus je bio nužan jer je kod nje utvrđena trudnoća bez fetusa, no unatoč tome nije došlo do spontanog pobačaja. Brooke objašnjava: „Htjela sam biti sama kod kuće i u miru tugovati, bez da liječnici nešto rade po meni. Htjela sam se osjećati sigurno." Osim toga, kaže, to se dogodilo usred pandemije koronavirusa, što je za ovu 25-godišnjakinju bio još jedan razlog za uzimanje tableta kod kuće.

Za vrijeme pandemije pojedine zemlje su iznimno omogućile lakši pristup abortivnim pilulama. Tako je privremeno bilo moguće da djevojke i žene nakon telefonskog ili internetskog savjetovanja uzmu pilule kod kuće.

Online ljekarne kao alternativa

No postoji i mogućnost naručivanja tih tableta u online ljekarnama. Organizacija za prava žena Women on Web na svojoj platformi na 22 jezika nudi online medicinsko savjetovanje i dostavu tih lijekova.

Na taj način žene širom svijeta mogu zaobići zabranu ili ograničavanje prekida trudnoće u nekim zemljama. Iskustva pokazuju da zabrane i ograničenja ne dovode do manjeg broja pobačaja, nego samo do toga da se oni izvršavaju u nesigurnim uvjetima, primjerice uzimanjem nepouzdanih sredstava i kemikalija ili ilegalnim kirurškim zahvatima. SZO procjenjuje da se 45 posto svih pobačaja obavlja u takvim uvjetima, koji su često opasni po život.

„Mnogi ne znaju što je medikamentozni pobačaj"

Po mišljenju Manishe Kumar, voditeljice radne grupe za sigurne pobačaje u organizaciji Liječnici bez granica, abortivne pilule mogu značajno utjecati na zajamčivanje sigurnog prekida trudnoće. Ima sve više dokaza da je pobačaj izvršen samostalno kod kuće „isto tako siguran i učinkovit" kao i onaj obavljen u medicinskoj ustanovi, napisala je Kumar u jednom komentaru na internetskoj stranici Liječnika bez granica.

„Na žalost, mnogi ljudi još uvijek ne znaju što je to pobačaj uz pomoć tablete, kako on funkcionira ili je li siguran. Zakonska ograničenja i zabrane, društveno stigmatiziranje i pretjerani medicinski zahtjevi također ograničavaju pristup." Sve te prepreke se najviše odražavaju na one koji su i inače društveno izolirani, kao što su ljudi druge boje kože, siromašni, mladi, ljudi sa sela i oni koji su pogođeni krizama ili sukobima, upozorava Manisha Kumar.