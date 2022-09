Svjetska premijera nove sezone njemačke serije "Babylon Berlin"

Njemačka serija "Babylon Berlin", čija 4. sezona ima premijeru ovog utorka u palati Delphi u Berlinu i koja prati otkrića policijskog isljednika Gereona Ratha, proslavila se širom svijeta.

Serija "Babylon Berlin", koja se temelji na knjigama kelnskog pisca Volkera Kutschera, prodana je u više od 90 zemalja, a Netflix je osigurao prava za emitovanje serije u SAD-u. Od 8.10. serija se prikazuje na Sky kanalu koji se plaća. S budžetom od 40 milijardi eura, prva sezona bila je najskuplja serija u istoriji njemačkog filma.

"Babylon Berlin" govori o detektivu i inspektoru Gereonu Rathu, koji je 1929. prebačen iz svog rodnog Kölna u Berlin gdje se, istražujući seksualne delikte, susreće sa svijetom droge, korupcije, ekstremizma i ilegalne trgovine oružjem i umjetninama. Veteran iz Prvog svjetskog rata Gereon Rath pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i koristi droge kako bi se liječio. U Berlinu upoznaje stenografkinju i prostitutku Charlotte Ritter, s kojom otkriva ilegalnu trgovinu oružjem koja se odvija usred "krvavog maja" (op. red.: nemiri od 1. do 3. maja 1929. u Berlinu kada je policija ugušila demonstracije Komunističke partije Njemačke, pri čemu su ubijena 33 civila a brojni demonstranti i prolaznici ranjeni) i oružanog sukoba između dvije komunističke grupe: trockista i staljinista.

Glavni junaci serije Babylon Berlin: Gereon Rath (Volker Bruch) mit Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries)

U drugoj sezoni Gereon Rath je prebačen u Odjel kriminalističke policije i vodi istragu protiv desničarskih ekstremista ali bezuspješno. Charlotte Ritter dobiva posao pomoćnice policijskog detektiva. U trećoj sezoni oni zajedno vode istragu u poznatom berlinskom filmskom studiju Babelsberg, gdje su snimljeni poznati filmovi poput "Plavog anđela" u kojem glavnu ulogu ima Marlene Dietrich. Ritter i Rath - isnpektor i njegova zamjenica rješavaju slučaj, ali sezona završava slomom berze 1929.

Nakon treće sezone uslijedila je pandemija korone - a s njom i polemika oko glavnog glumca Volkera Brucha. Kako piše netzpolitik.org, Bruch je u martu 2021. podnio zahtjev za prijem u stranku "Die Basis”, koja je bliska pokretu "Querdenker” a nastala je kao otpor zaštitnim mjerama tokom pandemije korone. Pojedine "Querdenker"- grupe prati Služba za zaštitu ustavnog poretka, koja je zapravo tajna služba koja djeluje u samoj Njemačkoj. U produkcijskoj kući ARD Degeto, koja je dio njemačkog javnog servisa, ovu vijest smatraju čisto privatnom stvari samog glumca", rekao je glasnogovornik ARD-a Degeto.

DW book expert David Levitz on 'Babylon Berlin' by Volker Kutscher

Zato je Volker Bruch ostao u ulozi glavnog policijskog inspektora Gereona Ratha i u četvrtoj sezoni serije koja je izdašno financirana novcem poreskih obveznika. Temelji se na Kutscherovom romanu "Goldstein", a događa se 1930./1931. u jeku svjetske ekonomske krize. Pripadnici paravojne oružane formacije SA (oružano krilo Hitlerove Nacionalsocijalističke partije) i komunistička Crvena fronta bore se na ulicama Berlina, dok je Gereon Rath angažiran da prati američkog gangstera i Jevreja Abrahama "Abea" Goldsteina što je bila protuusluga FBI-u.

Pravi Berlin

To se podudara s istorijskim događajima u Berlinu 1931. Nakon Prvog svjetskog rata u Njemačkoj su nezaposleni bili milioni demobiliziranih vojnika, od kojih su se mnogi pridružili borbenim grupama. Crvena fronta bila je paravojni ogranak Komunističke partije a SA, što je skraćenica za "Sturmabteilung" je borbeno krilo NSDAP-a odnosno Hitlerove Nacionalsocijalističke stranke. Zbog svoje uniforme bili su poznati kao "smeđekošuljaši" još 1920-ih . Za razliku od komunista, izbjegavali su se sukobljavati s državnim aparatom Weimarske republike i umjesto toga terorizirali su Jevreje, socijaldemokrate i komuniste. Policija i pravosuđe jedva da su procesuirali njihova nedjela i nasilje. 1930. pripadnici „Surmabteilunga" SA napali su "Warenhaus Wertheim" - važnu robnu kuću, kojom su upravljali Jevreji. Tri godine kasnije oni su stajali sa SS-ovcima ispred iste robne kuće i držali plakate na kojima je pisalo: "Nijemci! Uzvratite udarac! Ne kupujte od Jevreja!"

Četvrta sezona serije Babylon Berlin počinje sa emitovanjem 8.10. na kanalu koji se plaća Sky One

"Odmah nakon što televizijska serija stigne do 1933. godine - godine kada su nacionalsocijalisti pod Adolfom Hitlerom preuzeli vlast – okončava se snimanje i serija bi trebala biti završena", rekao je prije nekoliko godina režiser Achim von Borries. Ali, pisac Volker Kutscher imao bi da ispriča još puno toga: on sada planira završiti svoju seriju knjiga, koja se odnosi na vremenski period do 1938. „Sa svojim likovima moram doći do sloma civilizacije 1938. godine, kada je i posljednja 'nepolitička' figura shvatila da nacionalsocijalistički vladari srljaju u svjetski rat i holokaust - veliku katastrofu za čovječanstvo”, rekao je ovaj istoričar Uredničkoj mreži Njemačke još 2020. godine. "Bit će to gorka priča i neće dobro završiti za mnoge moje likove, ali to je jedini način na koji mogu okončati seriju." Dakle, materijala za nove sezone ima napretek.

