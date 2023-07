Svijet pod vodstvom seniora

Joe Biden je još je 2021. prilikom useljenja u Bijelu kuću bio najstariji američki predsjednik svih vremena. Mnogi su ostali bez komentara kada je, sada već 80-godišnji, Biden prije nekoliko tjedana najavio da će se kandidirati i na sljedećim predsjedničkim izborima. U slučaju pobjede, pri završetku mandata najmoćniji političar na svijetu bi imao 86 godina. Starosna dob u kojoj mnogi, ako ju uopće i dožive, u pravilu nisu sposobni za obavljanje napornih poslova kao što je to predsjednik SAD-a.

Gerijatrija na čelu svijeta

Da Biden nije u cvijetu mladosti, pokazuje redovito nesuvislim izjavama ili spoticanjem. No njegovo zdravstveno stanje je prilično transparentno i ukazuje na to da nema tragova nekim ozbiljnijim bolestima. Što se ne bi moglo reći za njegovog glavnog takmaca na svjetskoj sceni, kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji je upravo napunio 70. I o zdravstvenom stanju Vladimira Putina koji je također ove godine napunio 70, se uglavnom samo nagađa.

Pored SAD-a, Rusije i Kine i na čelu Indije, Brazila i Izraela su političari koji su ušli u osmo desetljeće života. Pritom se postavlja pitanje koliko su ovi političari „fit" u fizičkom i, što je još važnije, mentalnom smislu. Ne treba smetnuti s uma da mnogi od njih na počinak odlaze s famoznim koferom za pokretanje nuklearnih projektila. Dijagnoze na daljinu su nezahvalne no ipak je pomoću nekih pokazatelja moguće donekle procijeniti njihovu sposobnost za procjenu na daljinu.

Skrb samo za izabrane

Visoki socijalni status i izvrsna zdravstvene skrb isprva skrbe za umirujuću konstataciju: danas je među osobama starijim od 70 znatno više potpuno zdravih i sposobnih nego još prije 20 ili 30 godina. „Dobro obrazovani muškarci zbog fizičke aktivnosti i medicinske prevencije danas žive duže i duže su potpuno fizički i psihički sposobni za složene dnevne zadatke", kaže Frank Sommer, predsjednik Njemačkog društva za muškarce i zdravlje. Pritom ipak treba reći da su vrhunski političari sa svojim timom liječnika, privatnih trenera i kuhara mnogo bolje opskrbljeni nego normalni građani. „To si malo tko u normalnom životu može priuštiti", kaže Sommer.

Kineski predsjednik Xi Jinping je upravo napunio 70 godina Foto: Leah Millis/Pool/REUTERS

Prema podacima instituta Robert Koch, gotovo svaki drugi muškarac u Njemačkoj starosne dobi između 65 i 74 godina boluje od visokog krvnog tlaka a svaki četvrti od artroze. Problemi se povećavaju s godinama. Svaki treći muškarac između 70 i 80 godina starosti ima problema sa sluhom a daljnji problem je i neizbježno smanjenje mišićne mase. „Najkasnije od 70. rođendana započinje drastično smanjenje mišićne mase i snage", kaže Ingo Froböse s Visoke škole za sport u Kölnu. Razlog je smanjena tjelesna aktivnost, iznimke su oni rijetki koji redovito vježbaju.

Godine nisu važne?

Ionako, kako kažu stručnjaci, postoje velike razlike u kronološkoj i stvarnoj starosti. „Imate 75-godišnjaka koji tri puta tjedno idu na tenis i upisuju drugi studij i istodobno 70-godišnjaka koji ne mogu u trgovinu bez pomoći za hodanje i ne mogu se sjetiti imena svojih unuka", kaže Bernd Kleine-Gunk, predsjednik Njemačke udruge za medicinu protiv starenja.

On kaže da je za obavljanje posla daleko važnija biološka od kronološke starosti i kritizira paušalne ocjene o sposobnosti ovog ili onog političara samo na temelju njegove kronološke starosti. „To je već jedan oblik diskriminacije", kaže Kleine-Gunk. Za stanje je važna i činjenica čime se čovjek bavi u starosti. Ako je to nešto što mu pričinjava zadovoljstvo i ispunjava ga, onda se to može pozitivno odraziti na ukupno psihofizičko zdravlje. Mnogima su poznate priče o čilim 65-godišnjacima koji su „uvenuli" odmah nakon odlaska u mirovinu. Iznenadni prekid aktivnost može imati vrlo negativan učinak.

Super-selekcija

Psiholog Hans-Werner Wahl, voditelj projekta za istraživanje starosti pri Sveučilištu u Heidelbergu smatra da su političari ionako posebna kategorija. „Tu imamo neku vrstu super-selekcije. Ostaju samo oni koji su najizdržljiviji i nemaju puno zajedničkog s predstavnicima iste vrste. To nisu obične jedinke", kaže Wahl. On kaže da iskusni političari imaju neku vrstu rutine i sigurnosti koja im omogućava uštedu energije a koja počiva na bogatom iskustvu.

No starost i moć imaju naravno i negativnu stranu medalje. Kod starijih generacija je prisutna neka vrsta nepovjerenja prema mlađima što je nepovoljno za obavljanje političkih funkcija a i godine i godine na vlasti dovode do jedne druge opasnosti: precjenjivanja vlastitih sposobnosti. Ono što kod starijih političara u svakom slučaju ne funkcionira je donošenje brzih odluka i djelovanje pod stresom. No ni to nije, kako se zaključuje, razlog da se paušalno „otpišu" političari iznad 70.

nk(dpa)

