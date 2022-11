Svi mogu da rade u crkvi, bez obzira na seksualnu orijentaciju?

Njemačke hrišćanske crkve zapošljavaju više od milion ljudi. To ih čini najvećim poslodavcima poslije države – i to poslodavcima sa posebnim ovlašćenjima. One imaju pravo da same određuju svoje zakone o radu.

Katolička crkva to takođe koristi. Sada bi to moglo da se promijeni: na sastanku Stalnog savjeta u Vircburgu, neki od biskupa žele da usvoje nova, savremenija pravila za svojih 750.000 zaposlenih.

Istorijski korijeni u Vajmarskoj Republici

Coming-out u Katoličkoj crkvi

Vjerske zajednice su već dobile poseban položaj u Vajmarskom ustavu iz 1919. godine. Pojedinačne odredbe Vajmarskog ustava o odnosu između države i vjerskih zajednica i dalje izričito važe prema Osnovnom zakonu (Grundgesetz).

Iz ovih propisa i slobode vjeroispovesti iz člana 4 GG, Savezni ustavni sud (BVerfG) izvodi ustavom zaštićeno pravo vjerskih zajednica da sami uređuju svoje poslove. Ovo takozvano pravo na samoopredjeljenje omogućava crkvama da oblikuju radno pravo u skladu sa svojim idejama.

Posljedice zbog „ozbiljnog ličnog moralnog prekršaja“

Državni propisi kao što je zakonska zaštita od otpuštanja takođe se primjenjuju na crkvene ugovore o radu. Međutim, crkve mogu zahtijevati od svojih zaposlenih, na primjer, da poštuju osnovna načela crkvene doktrine vjere i, u slučaju kršenja, mogu ih upozoriti ili čak otpustiti.

I katolička i protestantska crkva imaju niz pravila u kojima od svojih zaposlenih zahtijevaju lojalno ponašanje. Kontroverzno je šta tačno zaposleni mogu biti obavezni: prema katoličkoj vjeri, posebno stroga pravila ponašanja važe za zaposlene. Oni su navedeni u takozvanom „Osnovnom poretku crkvene službe“. Oni su tada obavezni da prepoznaju i poštuju načela katoličke vjere i morala. Svako ko javno djeluje protiv „temeljnih principa” Katoličke crkve ili počini „ozbiljan lični moralni prekršaj” mora da očekuje posljedice po zakonu o zapošljavanju. Zato je uvijek bilo pravnih sporova.

Pravni sporovi zbog strogih pravila ponašanja

U Njemačkoj su Savezni ustavni sud i Savezni radni sud (BAG) u početku nekoliko puta u prošlosti potvrdili posebna prava hrišćanskih crkava. Osamdesetih godina prošlog vijeka, na primjer, Savezni ustavni sud je smatrao da je otpuštanje ljekara pripravnika zakonito jer se javno protivio zabrani abortusa što propagira Katolička crkva.

Pozivajući se na ovu sudsku praksu, BAG je takođe odobrio otpuštanje katoličke učiteljice koja je radila u crkvi jer je stupila u građanski brak sa razvedenim muškarcem. Takođe je odlučio da glavni ljekar u katoličkoj bolnici može biti otpušten ako njegove metode liječenja – u ovom slučaju vještačka oplodnja – krše osnovne principe važećeg crkvenog zakona.

Posljednjih godina, međutim, sudska praksa Evropskog suda pravde (ESP) dovela je do pada prethodnog njemačkog modela. ESP je odgovoran za tumačenje prava EU. U tom smislu, njegove presude su obavezujuće za sve sudove u državama članicama EU.

Ljekar je morao da napusti kliniku zato što se oženio po drugi put

Rerforme Katoličke crkve

Od smjene glavnog ljekara, što je po ESP-u bilo nezakonito, u crkvi je liberalizovan tzv osnovni poredak. Od 2016. godine zaposleni u crkvi i Karitasu bi trebalo da budu otpušteni samo u izuzetnim slučajevima jer se nakon razvoda ponovo vjenčavaju u matičnoj službi ili registruju istopolno partnerstvo.

Sada slijedi dalja liberalizacija osnovnog crkvenog poretka. Prema sadašnjem stanju, ljubavni i privatni život zaposlenih bi trebalo da budu čisto privatna stvar. Na primjer, u nacrtu novog osnovnog poretka takođe se ističe da u principu svi zaposleni mogu da rade u crkvenim institucijama bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju.

