Sve više napada na njemačke političare

Senatorka za ekonomiju Berlina Franciska Gifaj (SPD) lakše je povrijeđena u fizičkom napadu u okrugu Rudov. „Muškarac je u utorak (7.5.) popodne u biblioteci iznenada napao bivšu gradonačelnicu "s leđa vrećom punom tvrdog sadržaja i udario je u glavu i vrat", saopštili su sinoć berlinska policija i javno tužilaštvo. A policija je preuzela istragu.

Nakon napada, bivša savezna ministarka za porodična pitanja "otišla je nakratko u bolnicu zbog bolova u predijelu glave i vrata", navodi se u saopštenju vlasti.

Za pooštravanje Krivičnog zakona

U utorak su se federalni i državni ministri unutrašnjih poslova sastali na posebnom sastanku u svjetlu nedavnih napada na političare i učesnike izborne kampanje. Oni su se izjasnili za bolju zaštitu politički aktivnih ljudi, ali i za pooštravanje Krivičnog zakona.

Oni koji su politički aktivni u Njemačkoj žive sve opasnijim životima. Napad na Gifaj je samo vrh ledenog brijega. Iz dana u dan, napadaju se posebno lokalni političari – prijeti im se i vrijeđaju ih.

Kao i Maks Reške, koji je lider Zelenih u Tiringiji od prije godinu dana. On je za DW rekao: „Od Božića do početka godine, u vrijeme protesta seljaka, imali smo gomilu balege ispred vrata svake kancelarije, jaja na prozorima, razbijene prozore na nekoliko kancelarija i takođe eksplozivom uništene poštanske sandučiće. Dešava se da vam ljudi kažu da ako se vratimo na vlast, onda će vam se dogoditi to i to. Verbalno nasilje je definitivno poraslo u posljednjih nekoliko godina."

Na meti posebno Zeleni

Posebno se često napadaju političari Zelenih. Stoga Reške i njegov tim tokom predizborne kampanje za lokalne izbore, koji se održavaju krajem maja i evropske izbore početkom juna, na teren odlaze najmanje u paru - radi sopstvene bezbjednosti. Na kursevima se aktivisti Zelenih obučavaju da mirno razgovaraju sa ljudima, vježbaju deeskalaciju i da ne dozvole da budu isprovocirani.

„Ima ljudi koji nam sada govore ono o čemu su nekada samo mislili. Takođe pokušavaju da zastraše porodice. A ima i drugih koji misli pretoče u djela. Nažalost, to je ono što sada vidimo u Drezdenu", kaže Reške.

Zapaljena kuća političara SPD-a

I ne samo tamo: u Esenu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, 2. maja, dva političara Zelenih su prvo verbalno vrijeđana, a zatim fizički napadnuta. Jedan je povrijeđen. U Brandenburgu su istog dana ljuti demonstranti udarili u automobil potpredsjednice Bundestaga Katrin Gering-Ekart (Zeleni) i spriječili je da vozi dalje.

A u Goti u Tiringiji u februaru nepoznate osobe zapalile su kuću političara SPD-a koji je organizovao demonstracije protiv desnog ekstremizma.

Nasilje nad političarima nažalost nije nova pojava: gradonačelnica Kelna Henrijete Reker bila je žrtva pokušaja atentata 2015. godine, koji je za dlaku preživjela. 2019. desničarski ekstremista ubio je predsjednika vlade Hesena i političara CDU Valtera Libkea.

Bavarski premijer Markus Zeder okrivljuje desničarsku ekstremističku Alternativu za Njemačku (AfD) za najnovije nasilje nad političarima. Ali i njihovi političari takođe postaju žrtve napada.

Maks Reške želi da nastavi dalje da se bavi politikom, ali zahtijeva da lokalni političari dobiju više zaštite od države i policije. "Jednostavno je bilo premalo u posljednje vrijeme. Ne bi trebalo da prvo nešto mora da se desi pa da tek onda preduzmemo akciju. Društvo u cjelini mora da se zapita u kom pravcu želimo da idemo. Ne mislim da više nasilja i više straha mogu imati smisla."

Mržnja prema državi

Trenutna reprezentativna anketa urađena sa više od 6.400 gradonačelnika u Njemačkoj, koju je sproveo Institut za istraživanje javnog mnjenja Forsa po nalogu Kerber fondacije dolazi do sličnog zabrinjavajućeg rezultata: 40 odsto anketiranih je reklo da su oni ili ljudi u njihovom okruženju bili vrijeđani zbog njihovog rada, da im je prijećeno ili su bili fizički napadnuti.

Neki od njih su se stoga nosili idejom da odustanu od lokalne politike. Ali ovo nije čisto njemački fenomen, već trend širom Evrope, ali i SAD, kaže za DW Sven Teclaf, šef za demokratiju i saradnju u Kerber fondaciji.

Uzroci: "Jezik je postao grublji, i naravno to ima veze sa društvenim medijima. Ljudi se tamo nadmeću u svojoj mržnji prema državi, sistemu, politici, 'onima gore'."

Na kraju, na udaru je i demokratija

Druga stvar, prema Teclafu, jeste fenomen da sve više ljudi insistira na sopstvenim interesima, da se sprovode samo njihove ideje.

Međutim, smanjuje se spremnost za pronalaženje kompromisa ili balansa između različitih interesa. „A to znači da ljudi kažu, da, ako se moji interesi ne sprovode, onda odbacujem sistem, onda vrijeđam političare koji ne sprovode moje interese", rekao je Teclaf.

Od 2021. godine postoji barem portal pod nazivom „Jaki na funkciji" za lokalnu politiku protiv mržnje i nasilja koji je Kerber fondacija pokrenula zajedno sa Njemačkim savezom gradova, Njemačkim okružnim savezom i Njemačkim savezom gradova i opština. Oko 3.000 lokalnih političara svakog mjeseca klikne na sajt da se informiše o strategijama za prevenciju i protiv prijetnji i govora mržnje na mreži.

Ako se lokalni političari povuku nakon aktuelnih napada iz straha za svoju bezbjednost, Sven Teclaf strahuje od prijetećeg scenarija: „Ako se ljudi više ne angažuju na prvom nivou demokratije, u više od 11.000 opština u Njemačkoj, ne rade dobrovoljno u lokalnoj politici, onda će ljudi vidjeti da demokratija više ne funkcioniše. I ako više nemamo povjerenja na lokalnom nivou da ova demokratska država može nastaviti da funkcioniše, onda zaista imamo ogroman problem u Njemačkoj."

