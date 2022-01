Svakodnevne prijetnje smrću na Telegramu

Vojnik Bundeswehra koji želi da razbaca leševe po poljima, grupa Saksonaca koji planiraju ubistvo svog premijera. Istraživanje skrivenih i otvorenih Telegram chat- grupa pokazuje da se od sredine novembra u njima svakodnevno pojavljaju pozivi na ubistva političara, naučnika, ljekara, predstavnika vlasti i medija – kao i da protivnici vakcinacije evidentno postaju sve radikalniji. U pregledanim chat-grupama pronađeno je više od 250 poziva na ubistvo.

No to je samo vrh ledenog brijega, jer se Telegram – za razliku od Twittera – ne može u potpunosti pretražiti, već samo kanali i chatovi u koje je neko već učlanjen. Većina chat grupa je tajna i u njih se može ući samo uz pozivni link. U samo tri dana, početkom novembra, u pregledanim chatovima nije se mogao naći poziv na ubistvo u kome se nisu spominjala vješala, giljotine ili konopi namijenjeni političarima, naučnicima, ljekarima, policajcima ili novinarima.

Skoro niko se ne protivi

Često su ti pozivi na ubistva odašiljani pod vjerovatno pravim imenom. Čak i u velikim chat-grupama sa preko 50.000 članova gotovo da nije bilo onih koji su se usprotivili tome, već su najčešće izražavali podršku onima koji su uputili te pozive, a u komentarima su postavljana vješala ili snajperi.

Politolog Josef Holnburger iz Centra za monitoring, analizu i strategiju (CeMas) smatra da su ti pozivi na ubistvo opasni. U intervjuu za tagesschau.de on kaže: "Ljudi sa zavjereničkim ideološkim pogledom na svijet su spremniji na nasilje - to nam je poznato iz dosadašnjih istraživanja i to unazad nekoliko godina." Unutar te scene su, kako ističe, rijetki oni koji se usprotive, a jedan od razloga je i taj "što se nastoji prenijeti slika ujedinjenog pokreta".

Racija u Dresdenu nakon prijetnji smrću upućenih premijeru Saksonije Michaelu Kretschmeru

Premijeru Saksonije Michaelu Kretschmeru je, primjerice, 31. decembra, upućena poruka: "Kretschmer i njegovi plaćenici [policajci nap. ur.] trebaju biti pogubljeni zbog veleizdaje naroda!" U drugom chatu je jedan korisnik 21. decembra pitao smije li "upucati" saveznog ministra pravde Marca Buschmanna (FDP).

No, nisu samo Kretschmer i Buschmann žrtve ovih neobuzdanih poziva na nasilje, već su više puta spominjani i bavarski premijer Markus Söder (CSU), šef CDU-a Friedrich Merz, savezni kancelar Olaf Scholz (SPD), bivši ministar zdravlja Jens Spahn (CDU) i sadašnji ministar zdravlja Karl Lauterbach (SPD).

Debata o obaveznom vakcinisanju povećala broj poziva na ubistvo

Analiza i dokumentacija komentara pokazuju da se, posebno od sredine novembra, broj poziva na ubistva značajno povećao. Poslije 16. novembra nije bilo dana bez ubilačkih fantazija u analiziranim kanalima. Otprilike u isto vrijeme počela je rasprava o obaveznoj vakcinaciji i na Google-u se tada također povećao broj pretraga za tim pojmom.

U analizi je također uočljivo da više od trećine komentara koji odražavaju mržnju dolazi iz dvije velike Telegram chat-grupe u kojima pristalice Q-Anona i drugi teoretičari zavjere razmjenjuju svoje ideje. U njima je raspoloženje bilo posebno agresivno. Unutar te dvije grupe zabilježeno je više od stotinu poziva na ubistva ljudi.

Protivnici vakcinacije postaju sve radikalniji

Poziv na nasilje od strane navodnih vojnika

Telegram-chat, čiji članovi su navodno vojnici i rezervisti, također je privukao pažnju zbog čestih poziva na ubistva. Skoro 20 takvih poziva pokazuje da primjer pripadnika Bundeswehra Andreasa O., za koji se saznalo krajem decembra, nije usamljen slučaj.

Na jednom video-snimku vojnik iz Bad Reichenhalla prijeti: "Vaši leševi će biti razbacani po poljima." U grupi "Vojnici i rezervisti" na Telegramu, na primjer, 15. novembra je za tadašnju ministricu odbrane Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) rečeno: "Staru treba strijeljati".

Mržnja prema medijima

Ipak, nisu samo političari ugroženi. U jednoj chat-grupi na Telegramu su se te prijetnje ticale jedne naučne novinarke koja je prošle godine odlikovana Saveznim križem za zasluge: "I nju ćemo jednog dana objesiti...". U jednom postu koji je bio priložen uz tu prijetnju, pomenuta novinarka i voditeljica se izjasnila za obaveznu vakcinaciju.

Nakon toga su u večernjim satima ispred studija ZDF-a u Berlinu okupile stotine osoba i uzvikujući parole, poput "Lažljivi mediji ". Kako je sa lica mjesta javljao reporter "Tagesspiegel-a", zgradu je morao štititi lanac formiran od pripadnika policije.

I Manuela Schwesig, premijerka savezne pokrajine Mecklenburg-Vorpommern, našla se na meti korisnika Telegrama

"Izdajice naroda na vješala"

Mržnja prema medijima ponovo je prisutna na Telegramu. Jedan korisnik je 5. novembra napisao: "Možda bi zaista trebali spaliti ARD i ZDF kako bi uništili njihovu medijsku propagandnu mašinu." Drugi korisnik se nekoliko dana kasnije, 11. decembra, pitao: "Zašto se još ne pale mediji, mislim na zgrade [...] iz kojih se emitira smeće?" Komentar jednog teksta objavljenog u "Süddeutsche Zeitung-u" je glasio: "Sravnite sa zemljom propagandnu firmu. Izdajice na vješala".

Politolog Holnburger pojašnjava da teoretičari zavjere medije posmatraju kao dio jedne male grupe koja se urotila s "apsolutno zlonamjernim ciljem". "Stoga nažalost nije iznenađujuće da se sada takve demonstracije održavaju ispred medijskih kuća", kaže Holnburger.

Ljekari pak stoje više u fokusu tih grupa nego mediji. "Nadam se da će svi visiti", piše korisnica "Gisela" o pedijatru koji djeci daje vakcine. Jedan drugi korisnik Telegrama piše o jednom liječniku: "On bi trebao dobiti metak u glavu."

U utorak je također objavljeno da pokrajinski ured kriminalističke policije u Mecklenburg-Vorpommernu vodi istragu u vezi s prijetnjom smrću premijerki Manueli Schwesig (SPD), koja je također upućena putem Telegrama.

