Susret GTI-fanova u Wolfsburgu

Kultni susret fanova sportskog VW Golfa, nakon više od 40 godina, više se ne održava na Wörtherseeu, već u Wolfsburgu. Grad vidi okupljanje fanova GTI-a kao priliku - uz dječiji program, izložbena vozila i auto-korso sa 300 automobila.

VW je premjestio tradicionalni GTI-susret sa Wörtherseea u Wolfsburg. Nakon otkazivanja događaja u Austriji, fanovi sportskog VW Golfa se okupljaju direktno na mjestu proizvodnje. "Nije samo GTI ikona, već je i GTI-susret postao kult kroz decenije", kaže šef marke VW Thomas Schäfer.

Pripreme i očekivanja

Prema dostupnim podacima u BiH je ukupno registrovano oko 135.000 Golfova. Foto: DW

Na VW web stranici je unaprijed prikazivan odbrojavanje do prvog okupljanja fanova GTI-a u Wolfsburgu. "Važno nam je da GTI-zajednici u Wolfsburgu, srcu naše marke, pružimo novi dom", rekao je Schäfer.

Austrijska zajednica Wörth am See prošle godine je objavila kraj susreta nakon više od 40 godina. Događaj sa preko 100.000 posjetilaca doveo je mjesto do granica njegovih kapaciteta i izazvao "sve veću kritiku i smanjenje prihvatanja", navela je općina.

Također su ukazali na "posljedice klimatskih promjena, odgovornost političkih lidera za očuvanje ekosistema i potrebu da se djeluje u skladu sa principima održivosti na svim nivoima".

GTI-susret postaje "Fanfest"

VW je najavio da će od 2024. godine susret održavati svake godine u Wolfsburgu - pod novim imenom i sa promijenjenim konceptom. "To nije GTI-susret sa Wörtherseea, već Fanfest", kaže voditelj projekta Sander Tjeerdsma. Zbog toga se sada zove GTI-Fanfest. "Nije cilj kopirati Wörthersee. To ne želimo i ne možemo."

Osim GTI-entuzijasta sa tuniranim vozilima, žele privući i druge ljubitelje automobila i porodice s djecom. Za njih će biti organiziran opsežan dječiji program, znatno veći nego ranije u Austriji. Volkswagen je najavio Bungee-trampolin i fudbalski kamp. Također će biti prikazana brojna izložbena vozila koja je VW posebno dizajnirao za Wörthersee. Završetak trodnevnog susreta bit će obilježen auto-korsoom sa do 300 vozila kroz VW-ov proizvodni pogon.

Istorija VW Golfa i GTI verzije

VW Golf se proizvodi u Wolfsburgu od 1974. godine, a dvije godine kasnije je uslijedila sportska GTI verzija. "Posebno mi je drago što smo legendarni GTI-susret uspjeli premjestiti u Wolfsburg baš u godini kada Golf slavi 50. rođendan", kaže šef marke VW Schäfer, misleći na jubilarni datum krajem marta. "To se savršeno poklapa."

Na Wörtherseeu su se GTI-fanovi prvi put okupili 1982. godine. VW je postao službeni glavni sponzor 2006. godine. Godišnji susret koristio je koncern za premijere vozila i predstavljanje posebno sportskih noviteta. Do 200.000 posjetilaca dolazilo je na događaj da bi uživalo u tuniranim VW Golfovima, Poloima ili Sciroccima - posljednji put 2019. godine.

40 godina legendarnog Golfa GTI To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U tri godine nakon toga događaj je otkazan zbog pandemije koronavirusa, prije nego što je općina 2023. objavila konačni kraj. Ipak, predstavnici vlasti su 2022. godine zabilježili oko 5.000 učesničkih vozila koja su se neslužbeno okupila na Wörtherseeu. Policija je tada izdala 3.700 prijava i oduzela više od 400 registarskih tablica.

Za razliku od općine Wörth am See, Wolfsburg je zadovoljan što je postao novi domaćin. "Ovo će ponovo privući mnoge fanove marke u Wolfsburg", kaže gradonačelnik Dennis Weilmann. "Za grad je to ogromna prilika." Općina želi najbolje podržati događaj, kaže političar CDU-a. "Kako bi to bio potpuni uspjeh i nadamo se trajna manifestacija u Wolfsburgu."

Tekst je izvorno objavljen na www.Tagesschau.de

