Sunak protiv Truss: ko će naslijediti Borisa Johnsona?

Britanski parlament ulazi u ljetnu pauzu, a žučna bitka oko nasljednika Borisa Johnsona u Torijevcima ulazi u odlučujuću rundu. Oko 150.000 članova stranke odlučuje o tome, ali oni nisu baš reprezentativni: uglavnom su to bijelci stariji od 65 godina u bogatoj južnoj Engleskoj. Kandidati imaju samo nekoliko sedmica da ih uvjere jer će rezultati biti objavljeni 5. septembra. Sada se traže pravi konzervativci koji sve rade drugačije od svrgnutog premijera, barem što se tiče poštenja i poštivanja zakona. S druge strane, traže se tvrdi zagovornici Brexita, oni koji će smanjiti porez i potencijalni izborni pobjednici - poput Borisa Johnsona. Borba je teška, tu su spletke i otkrića. U ovoj borbi s političkim protivnicima u vlastitom taboru sve je dopušteno.

Bogati Rishi Sunak

Upravo je ostavka ministra financija Rishija Sunaka početkom jula pokrenula pad premijera Johnsona i dala signal za raspuštanje njegove vlade. I upravo to sada koristi protiv njega. Štoviše, Johnsonov sentimentalni oproštaj u Donjem domu Parlamenta ove sedmice pokazuje da unatoč beskrajnim skandalima torijevci ostaju privrženi čovjeku čupave plave kose, njegovom bujnom optimizmu i njegovoj zapaljivoj retorici.

Rishi Sunak se više čini kao tradicionalni političar, pošten i odgovoran

Rishi Sunak se s druge strane više čini kao tradicionalni političar, pošten i odgovoran. Sin bogate obitelji indijskog podrijetla već je odavno bacio oko na premijersku poziciju. U svakom slučaju, njegova kampanja "Ready4Rishi" već je bila u ladici kad je počela borba za nasljednika, a djelovala je gotovo previše profesionalno i glatko pripremljena. Ovaj 42-godišnjak stekao je vlastito bogatstvo na financijskom tržištu, a također je oženjen kćeri iz indijske obitelji milijardera. Novac doista nije problem u ovoj obitelji.

Sada su torijevci definitivno za bogatstvo, ali od svojih političara očekuju barem hinjenu skromnost i bliskost s narodom. Pri tome Rishi Sunak često griješi: nedavno, kada je nosio talijanske cipele koje koštaju više od 500 eura kada je posjetio gradilište ili kada je u proljeće pozirao na benzinskoj crpki pored iznajmljenog automobila od zaposlenika supermarketa kako bi promovirao vladin popust na gorivo. Pokušaji oxfordskog studenta da se predstavi kao čovjek iz naroda koji razumije koliko teško inflacija i rastuće cijene energije pogađaju britanske obitelji često su promašeni. A ne pomaže ni činjenica da je njegova supruga, poput mnogih superbogatih, samo ograničeno plaćala poreze u Britaniji.

Njegove pristaše, pak, hvale ozbiljnu financijsku politiku Rishija Sunaka. On trenutno želi održati državni dug stabilnim i ne obećavati nikakva smanjenja poreza koja nisu protufinancirana. No, s obzirom na to da nakon 12 godina konzervativne vlade s dubokim rezovima u javnoj potrošnji i nedovoljno financiranim zdravstvenim sustavom nema mnogo prostora za daljnje uštede, osim toga očekuje se povećanje plaća u javnom sektoru te se očekuje stopa inflacije od 11 posto, Sunak poziva na oprez. On je kandidat onih torijevaca koji od svojih političara očekuju ozbiljnost i određenu dosadu, antimodel šou-majstora Borisa Johnsona.

Liz Truss nipošto nije okorjela članica torijevaca

Liz Truss, konzervativna nostalgičarka

Za razliku od svog konkurenta, državna tajnica Liz Truss ostala je u kabinetu s Borisom Johnsonom do samog kraja. Johnsonove pristaše u redovima torijevcaca odaju joj priznanje za činjenicu da nije počinila izdaju i ovoj 46-godišnjakinji daju jasno vodstvo, pokazuju unutarstranačke ankete. S druge strane, ona je već odavno demonstrirala svoju ambicioznost. Mjesecima je zabavljala Britance profesionalno stiliziranim fotografijama: Liz Truss u krznenoj kapi na Crvenom trgu u Moskvi ili u vojnoj opremi na tenku. Čak je i za konzervativce ta vizualna blizina Margaret Thatcher otišla malo predaleko.

Truss ne odustaje od namjere da poveća svoj kredibilitet. Obećava smanjenje poreza u iznosu od 30 milijardi funti i tvrdi da će ta odluka finansirati samu sebe jer će podstaći privredni rast. To je u skladu s uvjerenjima torijevaca, koji sebe vide kao stranku koja zagovara niske poreze i protive se intervenciji države. Truss tako ispunjava snove mnogih koji žele povratak idealima vladavine Margaret Thatcher. Liz Truss kandidatkinja je nostalgičnih torijevaca.

Osim ovog pažljivog pozicioniranja kao konzervativnog modela žene, postoje i neke negativne stavke. Liz Truss nipošto nije okorjela članica torijevaca, jer je naime bila pristaša Liberalne stranke kad je bila mlađa. I još gore: u borbi oko Brexita ona se izjasnila na članstvo u EU. Kao rezultat toga, ona se sada predstavlja kao posebno bijesna zagovornica Brexita i opisuje svoju tadašnju politiku kao pogrešku. Jer šanse u stranci imaju samo najtvrđi zagovornici Brexita.

Njezini protivnici, međutim, sumnjaju u njezinu kompetentnost i ukazuju na govor na stranačkoj konferenciji iz 2014. u kojem je Truss obećala da će otvoriti "svinjske tržnice" na svom putovanju u Kinu, i istodobno je optužila Britance da jedu previše uvoznog sira. Ovaj nastup je postao velika hit komedije. A lista bizarnih pogrešaka još je duža: nakon izbijanja rata u Ukrajini ministrica vanjskih poslova je pozvala britanske dragovoljce da se tamo bore za demokraciju. Nakon što se ministar obrane usprotivio, morala se povući. Zaposlenici Liz Truss navodno je privatno nazivaju "ljudskom ručnom granatom". Gdje god se pojavi, pravi kaos, kažu njeni protivnici. S druge strane, njezini pristaše tvrde da je učinkovita i moćna poput projektila.

O ispravnom tumačenju sada moraju odlučiti članovi konzervativne stranke.

