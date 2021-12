Sukob u najavi - Annalena Baerbock, Olaf Scholz i vanjska politika

Novoj njemačkoj ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock iz Zelenih se zaista ne može prebaciti da joj nedostaje elana. Jedva da je preuzela funkciju, apsolvirala je zbijeni program. Nastupni posjeti Bruxellesu, Parizu i Varšavi, sudjelovanje na sastanku ministara vanjskih poslova G7 u Liverpoolu, sudjelovanje na konferenciji o razoružanju u Švedskoj.

A zna biti i energična. Nakon presude za ubojstvo u berlinskoj četvri Tiergarten, u kojoj izričito stoji da je ubojica djelovao u ime ruskih vlasti, Baerbock dvojicu djelatnika ruskog veleposlanstva proglašava nepoželjnima i poziva veleposlanika na razgovor. 40-godišnja političarka Zelenih skreće pažnju na sebe.

Promjena nasuprot kontinuitetu

Ipak, izgledno je da će vanjska politika postati stalno mjesto prijepora unutar koalicije semafor, koju čine SPD, Zeleni i FDP. Grubo govoreći, linije sukoba idu ovako: Baerbock želi puno toga promijeniti, dati politici ljudskih prava i zaštiti klime novu ulogu u svom uredu. Kancelar Olaf Scholz iz SPD-a, s druge strane, preferira kontinuitet, nastavak politike Angele Merkel. Prije ili kasnije doći će do svađa.

Primjer Kine: Ured kancelara zapravo ne poriče da je Scholz već sredinom oktobra, mnogo prije svog izbora za kancelara, obavijestio vodstvo Pekinga da će se malo toga promijeniti u njemačkom kursu prema Kini. Ekonomski interesi su u fokusu, navodno glasi poruka. Prema pisanju nekoliko novina, poruku je navodno prenio predsjednik Vijeća EU Charles Michel. Pri tome su Zeleni i FDP uspjeli osigurati da se kineska kršenja ljudskih prava u Hong Kongu eksplicitno pomenu .

Baerbock ima na umu politiku temeljenu na vrijednostima, ali što to konkretno znači ostaje nejasno. A moćni šef Frakcije SPD-a u Bundestagu, Rolf Mützenich, već je novoj ministrici vanjskih poslova pokazao njene granice kada je, na ogorčenje Zelenih i FDP-a, rekao da se vanjska politika uveliko određuje u uredu kancelara. To je, pogotovo u europskoj politici, jednostavno činjenica, koliko je samo ministara vanjskih poslova to moralo bolno iskusiti pod Angelom Merkel.

Kamen spoticanja Sjeverni tok 2

Primjer Rusije: Oštra reakcija Baerbockove nakon presude u Tiergartenu sigurno će naići na odobravanje svih članova njemačke vlade. No, daleko od jasnog je pitanje hoće li, kako Baerbock ima na umu, dovršeni plinovod Sjeverni tok 2 zapravo ostati nepokrenut. Naravno, ako Rusija napadne Ukrajinu, kraj Sjevernog toka 2 je opcija za Europljane. Ali tek tada.

Socijaldemokrati su bili i jesu pobornici poslova oko gasa s Rusima. Kancelar Scholz je samo kratko izjavio da plinovod više nije politički problem, vlasti ga moraju odobriti ili ne. Vjerojatno znajući dobro da će Njemačkoj trebati plin kada se iduće godine ugase posljednje njemačke nuklearne elektrane, a ekspanzija obnovljivih izvora energije ne ubrzava tempo kako su željeli Zeleni.

Klima je sada predmet vanjske politike

Primjer nuklearnog razoružanja: Baerbock se zalaže za manje nuklearnog oružja, kao što je sada slučaj u Švedskoj. No u Njemačkoj još uvijek postoji američko nuklearno oružje koje bi u hitnim slučajevima moglo biti bačeno iz njemačkih zrakoplova. To se zove nuklearno sudjelovanje i tako će ostati i pod novom vladom. Nijemci čak žele kupiti nove zrakoplove za to. Zalaganje za manje nuklearnog oružja ostaje dakle apel nove ministrice, ništa više.

No činjenica da je Baerbock preuzela odgovornost za međunarodne pregovore o klimi, koje je do sada uvijek vodilo Ministarstvo zaštite okoliša, pametan je šahovski potez. To daje vrijednost Ministarstvu vanjskih poslova. I logičan je korak za ministricu iz redova Zelenih. U svakom slučaju, njemačka vanjska politika sada je uzbudljivija nego što je bila do nedavno, što je samo za pozdraviti.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu