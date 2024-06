Sudski postupci za azil traju mnogo duže od očekivanog

Sutkinja Jennifer Panzer pregovara o budućnosti čovjeka iz Tadžikistana na upravnom sudu u Kölnu. Sudski postupci o zahtjevima za izdavanjem azila u Njemačkoj zapravo bi trebali trajati samo tri do šest mjeseci. Tako su njemačka savezna vlada i savezne zemlje odlučili početkom novembra 2023.

Na Upravnom sudu u Kölnu stvarnost izgleda drugačije. Prosječno trajanje postupka ovdje je trenutno: 27,7 mjeseci. "Učinili bismo sve što možemo da ispoštujemo tri mjeseca ako bismo imali potrebne suce koji su nam na raspolaganju", kaže Panzer.

Političari žele ubrzati proces

Preopterećeni suci, previše predmeta, predugo vrijeme obrade. To je i razlog zašto je 1. januara 2023. na saveznoj razini stupio na snagu zakon o ubrzanju sudskih postupaka za izdavanje azila, dakle prije gotovo godinu i pol.

Cilj je potvrđen početkom novembra 2023. odlukom savezne i državnih vlada da se sudski postupci za azil dovrše u roku od tri do šest mjeseci u budućnosti. I prosječno vrijeme postupka zapravo je od tada smanjeno. I to nije samo zbog toga što su stari predmeti od 2015. do 2017. konačno procesuirani na mnogim sudovima.

Stvarnost na mnogim sudovima daleko je od jasnih vremenskih ograničenja koje je postavila politika. Razlike između različitih saveznih zemalja su značajne: dok upravnim sudovima u Hessenu još uvijek treba u prosjeku 29 mjeseci do prvostupanjske presude, Rajna-Falačka je jedina savezna zemlja koja pokazuje da se političke smjernice zapravo mogu provesti.

Sud u Trieru je primjer uspješnog procesuiranja zahtjeva za izdavanjem azila Foto: Birgit Reichert/dpa/picture-alliance

Rhineland-Pfalz kao pionir

Nekoliko je razloga za to. Ova savezna zemlja je sve sudske postupke za azil centralizirala na Upravnom sudu u Trieru - to je jedino mjesto gdje se takvi postupci još uvijek procesuiraju. Sudac Andreas Hermann smatra da je to dobro: "Na taj način se naravno mogu dodijeliti zemlje podrijetla posebnim vijećima i kao sudac dobivate visoku razinu specijalizacije."

Primjerice, on sam već godinu i pol dana specijalizira na Upravnom sudu u Trieru za zemlje podrijetla Irak, Rusiju, Gruziju i odnedavno El Salvador.

„S tim se suočavamo svaki dan“, kaže Hermann. On kaže da se uštedi puno vremena ako se ne morate stalno iznova upoznavati s novim pozadinama koje stoje iza svakog slučaja.

Specijalizacija, kadrovi, digitalizacija

Drugi razlog za brzinu sudskih postupaka za izdavanje azila u Trieru je, kako on kaže, visok stepen digitalizacije na upravnom sudu. “Već godinu dana na sudu imamo i takozvani elektroničke sudske akte jer više nije potrebna san papir i sve se može obaviti elektronički”, kaže Hermann.

Tu se puno štedi na vremenu, kaže Hermann. Tu dolazi i dobra razmjena elektroničkim putem s drugim tijelima. Nova digitalizacija štedi puno vremena, kaže on.

A tu je i dobra kadrovska popunjenost: trenutno su u aktivnoj službi 23 suca. Po potrebi bi se povremeno zapošljavali dodatni djelatnici kako bi kvalitetno prebrodili teške faze.

Najstariji postupak je dakle iz 2023. na Upravnom sudu u Trieru, kaže Hermann. U udarnim razdobljima, nedugo nakon što je 2014. i 2015. podneseno toliko zahtjeva za azil, 38 sudaca procesuiralo je sudske postupke za azil. Zato ovdje nema starih slučajeva, kaže ovaj sudac.

Sjeverna Rajna-Vestfalija pokušava na svoj način

I druge savezne zemlje ističu da su već poduzele određene mjere. Sjeverna Rajna-Vestfalija, primjerice, također se oslanja na digitalizaciju te je prije nekoliko sedmica najavila da želi na određenim sudovima objediniti barem slučajeve iz zemalja porijekla, koji se rijetko pojavljuju.

Na Upravnom sudu u Kölnu se tek rješavaju zaostaci od 2015. do 2017. godine. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/picture alliance

Ministar pravosuđa Sjeverne Rajne-Vestfalije Benjamin Limbach je uvjeren: "To će osigurati da se ti sudovi mogu specijalizirati za određenu regiju u svijetu", rekao je političar Zelenih.

Za opoziciju u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji ovo je uljepšavanje stanja. "Ovo uopće ne pogađa najjače imigracijske zemlje. To su zemlje iz kojih zapravo vrlo malo tražitelja azila dolazi u Njemačku, a potom i u Sjevernu Rajnu-Vestfaliju; i za to bi trebala postojati posebna odgovornost", kaže političar FDP-a Werner Pfeil, predsjednik Odbora za pravna pitanja u parlamentu savezne zemlje Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Svi ostali postupci bi se i dalje vodili bez nadležnosti i bez specijalizacije i stoga bi suce koštali puno vremena.

Premalo osoblja u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji?

Dodatno: u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji trenutno su upražnjena 123 mjesta za suce i javne tužitelje. No, resorni ministar pravosuđa odbija pozive opozicije i pravosuđa da se obezbijedi dodatne kadrove. Osoblja, kaže ministar, ima dovoljno.

"Nisam od onih koji prvi pozivaju na otvaranje novih radnih mjesta, nego kažem: Moramo vidjeti možemo li organizacijskim i drugim mjerama ubrzati proces", rekao je Limbach. "I mislim da je to razumna mjera u ovoj napetoj situaciji s obzirom na budžet."

Na Upravnom sudu u Kölnu teret se trenutno lagano smanjuje, kaže sutkinja Panzer. No, to, kaže, ima veze i sa tim da se rješavaju zaostaci od 2015. do 2017. godine. Zbog toga, prema njenim riječima, nema razloga da se ukine alarm o teškom stanju. Broj zahtjeva za azil ponovno raste od 2021. godine što je dodatni posao za Panzer i njene kolege.

Priredila: Zorica Ilić

