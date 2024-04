Suđenje "Građanima Rajha" zbog planova državnog udara

Oni su vjerovatno željeli državni udar u Njemačkoj: grupa takozvanih Građana Rajha okupljena oko Hajnriha XIII princa Rojsa je vjerovatno imala namjeru da upadne u njemački Bundestag i uhapsi članove parlamenta. Na meti su posebno bili: savezni kancelar Olaf Šolc (SPD), savezna ministarka spoljnih poslova Analena Berbok (Zeleni) i lider CDU Fridrih Merc.

Međutim, osumnjičena desničarska teroristička grupa „Patriotska unija“ spriječena je racijom širom zemlje 7. decembra 2022: 25 ljudi je uhapšeno, uključujući i Rojsa. Većina je od tada u pritvoru. Zaplijenjena su 382 komada vatrenog oružja i skoro 150.000 komada municije. Prvo od tri suđenja ovoj grupi, koju čine kako se procjenjuje oko 200 osoba, počeće ovog ponedjeljka (29. aprila) pred Višim zemaljskim sudom u Štutgartu. Kasnije slijede postupci pred sudovima u Frankfurtu na Majni i u Minhenu.

Policijska akcija u decembru 2022. Foto: Uli Deck/dpa/picture alliance

Čekanje na signal od saučesnika

Fokus: Hajnrih XIII princ Rojs, 72-godišnji trgovac nekretninama iz Frankfurta na Majni. Planovi grupe "Građani Rajha" vjerovatno su uključivali i njega na mjestu šefa države nakon što preuzmu vlast. Prema optužnici, grupa je očekivala neku vrstu signala od saučesnika da preuzmu vlast već u septembru 2022. Među njima su bile i tajne grupe koje su formirali članovi stranih vlada, vojski i tajnih službi.

Nakon hapšenja Rojsove grupe, uslijedile su dalje racije i hapšenja. Tako je bilo i u novembru prošle godine. Nakon toga, savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SPD) je izjavila: „Ne možemo ovo dovoljno glasno da kažemo danas, kada se odigrala jedna od većih racija protiv antidržavnih akcija sa desnice: da se ova polarizacija povećava i da mi svaki dan iznova branimo našu demokratiju".

Nensi Fezer: Mi moramo svakodnevno da branimo demokratiju Foto: Nadja Wohlleben/REUTERS

Nasilno preuzimanje fabrike oružja?

Spremna na nasilje, grupa oko princa Rojsa je očigledno maštala o korišćenju helikoptera Bundesvera, kojima bi upravljale pristalice u njemačkoj vojsci. Čak je navodno planirano i nasilno preuzimanje njemačke kompanije za proizvodnju oružja "Hekler i Koh", sa sjedištem u Oberndorfu na Nekaru.

Optuženi se sada terete za članstvo u terorističkoj organizaciji i za veleizdaju. Sva tri suđenja zajedno će vjerovatno biti mamutski postupci u kojima će ideologija grupe "Građana Rajha" takođe biti centralno pitanje.

Nebulozne fantazije o mrtvoj djeci

A prema optužnici, ideologija sadrži i ovo: princ Rojs smatra da Njemačkom vlada neka vrsta unutrašnje države, „duboke države", koja je sebi postavila za cilj da organizuje ubistva djece i mladih ljudi u velikom obimu. Nijedna fantazija nije bila dovoljno nebulozna, pa prema njihovom mišljenju, poplava u dolini rijeke Ar u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji u ljeto 2021. bila je samo pokušaj da se prikrije ubistvo djece plavljenjem starih vladinih bunkera. Navodno je bilo riječi o 600 mrtve djece u okruženju Rojsovih pristalica.

Bivša poslanica AfD-a

U Državnom tužilaštvu su uvjereni da se grupa tome htjela suprotstaviti nasilnim preuzimanjem vlasti. Pristalice grupe su tada namjeravali da pregovaraju o novom mirovnom ugovoru sa bivšim ratnim saveznicima iz SAD, Francuske i Velike Britanije, ali posebno sa Rusijom. Da bi se pripremila za cijelu stvar, grupa je očigledno održavala vježbe gađanja i špijunirala prostorije Bundestaga kako bi bila spremna za dan kada budu preuzeli vlast.

Optužena je i bivša poslanica u Bundestagu desničarske populističke „Alternative za Njemačku“ (AfD), Birgit Malzak-Vinkeman, bivša sutkinja. Njoj će se suditi u Frankfurtu zajedno sa princom Rojsom. U novoj državi "Građana Rajha", Malzak-Vinkeman je očigledno trebalo da bude ministarka pravde.

Njemačko carstvo za Građane Rajha nikada nije propalo Foto: Daniel Schäfer/dpa/picture alliance

Opasno okruženje od skoro 20.000 ljudi

Bezbjednosni organi procjenjuju ukupan broj „Građana Rajha“ u Njemačkoj na 20.000, od ​​kojih je oko 2.300 spremno na nasilje. Zajedničko im je odbacivanje demokratije, monarhističke tendencije, ksenofobija i antisemitizam. Građani Rajha ne priznaju poslijeratni poredak i Saveznu Republiku Njemačku kao legitimnog nasljednika Njemačkog Rajha. U nekim slučajevima, "Građani Rajha" otvoreno prijete ili vrše nasilje, takođe prijete kidnapovanjem, na primjer saveznog ministra zdravlja Karla Lauterbaha (SPD).

Autor Tobijas Ginzburg je osam mjeseci tajno istraživao scenu, a tokom pandemije korone od 2020. do 2022. takođe se umiješao među radikalne aktiviste protiv vakcinacije iteoretičare zavjere. On je u martu prošle godine na pitanje da li pokret zaista predstavlja opasnost za DW rekao: „Na to nije tako lako odgovoriti kao što se čini. Zato što Građani Rajha nisu ujedinjeni pokret, nemaju istovjetni tip ekstremizma. To je više teorija zavjere koja je duboko ukorijenjena u njemačkoj istoriji i nacionalsocijalizmu“. Ali grupa dijeli fantaziju svih desničarskih ekstremističkih aktivista: "To je ideja homogenog društva, bez drugih, bez stranaca."

Presude u sva tri suđenja očekuju se tek sljedeće godine.

